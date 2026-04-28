Cinci blocaje ale reformei companiilor de stat. Cum vrea Oana Gheorghiu să depolitizeze AMEPIP

Vicepremierul Oana Gheorghiu a explicat, în cadrul unei dezbateri organizate la Palatul Victoria, unde s-a prezentat raportul trimestrial (ianuarie–martie) al AMEPIP, că reforma companiilor de stat trebuie tradusă în bunăstare și nu în „găuri negre” pentru buget.

„Am tolerat ambiguitate, am confundat administrarea cu proprietatea și am acceptat ca statul să rămână un gestionar ezitant și incoerent. Reforma companiilor de stat nu este o temă tehnică rezervată doar specialiștilor. Este unul dintre marile examene de maturitate al statului român și, adică, sunt politice.”

Cinci piedici identificate de Oana Gheorghiu

Gheorghiu a identificat mai multe blocaje în funcționarea companiilor de stat, începând cu lipsa clarității privind rolul acestora.

„Prima problemă este claritatea de rol. Prea multe companii de stat au fost ținute ani de zile într-o zonă de ambiguitate. A doua problemă, inerția instituțională. În multe cazuri, postul în acțiuni a devenit mai mare decât postul unei decizii greșite. Și am învățat în management că cea mai proastă decizie este lipsa unei decizii”.

Vicepremierul a criticat și lipsa responsabilității reale în guvernanța companiilor publice: „A treia problemă este guvernanța formală. Ani de zile, în prea multe situații, am bifat proceduri fără să obținem performanță reală. A patra problemă este fragmentarea între instituții. De prea multe ori, această coordonare fie a lipsit, fie a venit prea târziu. A cincea problemă este confuzia dintre interesul public și interesele de grup”, a adăugat vicepremierul”, a explicat co-fondatoarea „Dăruiește Viața”.

Apel pentru independența AMEPIP față de ingerințele politice

Gheorghiu a insistat și asupra rolului AMEPIP, instituție care se află direct responsabilă de gestiunea reformei companiilor de stat.

„Am considerat foarte important să protejăm spațiul necesar pentru ca AMEPIP să poată să devină și să rămână o organizație independentă, serioasă și profesionistă. Astfel de instituție nu poate funcționa bine dacă este trasă în toate direcțiile, dacă este tratată ca anexă politică”.

La rândul său, președintele AMEPIP, Anișoara Ulcelușe, a vorbit despre presiunile la care este supusă instituția pe care o conduce.

„Mulțumesc din nou și în primul rând vă mulțumesc, doamnă viceprim-ministru, pentru faptul că ne-a amintit că suntem independenți, vrem să fim independenți, vrem să ne facem datoria”, a spus șefa AMEPIP.

Peste 1.300 de companii se află sub lupa AMEPIP

Ulcelușe a trecut în revistă și gestiunea din subordinea AMEPIP.

„Sunt 1.346 de întreprinderi publice în tabloul nostru de bord și răspundem pentru multe dintre solicitările lor, pentru toate solicitările lor, corespunzător Ordonanței de Urgență 109, dar și altor obligații legale și administrative pe care le avem. Lucrăm, de asemenea, cu 847 de autorități publice tutelare.”

Numărul total al membrilor din consiliile de administrație din întreprinderile publice din România este de peste 3.500. Dintre aceștia, unele poziții sunt vacante, așa că în momentul de față lucrăm, în total, cu 2.923 de membri, fie definitivi, fie provizorii, ai consiliilor de administrație din întreprinderile publice din România.

DOCUMENT: Raportul trimestrial al AMEPIP (Q1 2026)