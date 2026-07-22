Cine apără litoralul românesc al Mării Negre?

Marea Neagră pare să dea în clocot! Nu cred că românii au uitat de drona maritimă care a explodat în portul Constanța!

La momentul acela eram cu toții uimiți cu privire la faptul că o dronă maritimă ucraineană a intrat nestingherită în port, unde a explodat sub privirile autorităților române! Întrebarea care era pe buzele tuturor se referea la cum s-a putut întâmpla așa ceva și nu care era scopul pentru care respectiva dronă se afla în Marea Neagră!

După incidentul de ieri, când Nicușor Dan ne anunța că nava LPG Gas Lisbon (care transporta propan și se îndrepta spre portul ucrainean Reni) a fost lovită la aproximativ 20 de mile marine în largul țărmului românesc, este important să vedem contextul mai larg, pentru că niciunul dintre aceste incidente nu reprezintă un caz izolat! La data exploziei dronei din port, o investigație de presă ne vorbea despre petroliere din „flota fantomă” a Federației Ruse care străbat Marea Neagră și acostează în porturile românești!

Investigația jurnalistică a beneficiat inclusiv de atenția lui Nicușor Dan. Acesta a negat că respectivele petroliere nu ar fi avut dreptul să ancoreze în porturile românești, doar pentru că se aflau pe „lista neagră” a Ucrainei! Motivul invocat de Nicușor Dan a fost că petrolierele nu se aflau pe lista de sancțiuni a SUA și UE. Prin urmare, nu exista niciun motiv să li se refuze accesul în porturile românești!

Așa o fi, însă investigația jurnalistică nu vorbea doar despre dacă petrolierele erau sau nu supuse vreunor sancțiuni ci mai ales despre faptul că drona maritimă care a explodat în portul Constanța ar fi fost destinată atacării unui astfel de petrolier, cu numele Safeen Elona. Acesta pleca din portul Midia Năvodari și se îndrepta spre Novorossiîsk, fiind oferit și un exemplu anterior în acest sens (în 10 decembrie 2025, o dronă maritimă ucraineană scufunda petrolierul Dashan, care se îndrepta spre Novorossiîsk, dinspre Turcia).

Despre asta nu ne-a mai spus nimeni nimic, nici măcar acel raport invocat de Nicușor Dan care trebuia să fie dat publicității, în 7-10 zile de la explozia dronei, nu l-am văzut!

Revenind la ideea principală, Marea Neagră clocotește de mult timp și nu din cauza algelor care putrezesc pe litoralul nostru sau a teraselor ilegale, ci cu siguranță, nu „cel mai probabil” (cum ne spune Nicușor Dan), din cauza „războiului ilegal de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei” (l-am citat tot pe Nicușor Dan)!

Tot Nicușor Dan este cel care ne anunță că două nave ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (adică agenția care a fost afectată de explozia dronei maritime din portul Constanța) s-au deplasat la fața locului și au evacuat întregul echipaj (fiind aduși în siguranță la țărmul românesc).

Evident, salvatorii români merită felicitați pentru salvarea vieților marinarilor (sper că autoritățile române s-au asigurat deja că pagubele de după explozia din portul Constanța ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare au fost acoperite, pentru ca acești salvatori să poată să intervină în astfel de situații)!

Însă ce nu știm încă este cât de protejată este România la Marea Neagră! Cele două exemple de mai sus se adaugă incidentelor cu mine aflate în derivă și care explodează pe litoralul românesc! Nu cred că este un secret pentru nimeni că aceste incidente au legătură cu războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei! La fel cum nu este niciun secret că dronele care intră în spațiul aerian românesc (precum cea care a explodat pe acoperișul unui bloc din Galați) au legătură tot cu acest război (mai ales cu porturile ucrainene Reni și Ismail, de unde cerealele ucrainene pleacă spre portul Constanța și mai apoi spre destinația finală).

Ca atare, românii ar trebui să știe cum ne protejează Ucraina de astfel de incidente, dat fiind ajutorul acordat de România (nu putem avea aceiași pretenție de la Federația Rusă)! Adică, autoritățile române ar trebui să ne asigure că Ucraina cooperează cu România pentru ca drone deviate să nu mai explodeze în orașe precum Galați sau Constanța!

Am aflat cu ușurare că șeful Statului Major al Apărării a discutat cu șeful Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei despre: „importanța menținerii unor canale permanente de comunicare și a schimbului de informații relevante pentru o înțelegere cât mai clară a situației operative, astfel încât deciziile și măsurile adoptate să răspundă eficient evoluțiilor din regiune… în contextul provocărilor de securitate generate de războiul din Ucraina și al necesității unei coordonări eficiente în regiunea Mării Negre”.

Ce înțeleg eu de aici este că, pe viitor, va exista un dialog permanent pentru gestionarea unor incidente precum explozia dronei de la Constanța! De acord că o astfel de comunicare este necesară, dar nu cred că este și suficientă! Cred că decidenții români trebuie să ceară omologilor ucraineni mai mult decât comunicarea stabilită între militari! Mă refer aici la garanții că România are dreptul să doboare drone care se îndreaptă spre România chiar deasupra teritoriului Ucrainei (evident cu protejarea vieții ucrainenilor) și că Ucraina nu va mai periclita securitatea litoralului românesc al Mării Negre în operațiunile lor împotriva Federației Ruse!

Dar cum nimeni nu te apără mai bine decât tine, autoritățile române ar trebui să ne spună ce s-a făcut după exploziile celor două drone pentru ca românii să fie mai în siguranță la Marea Neagră! Sau cum ar fi reacționat autoritățile române dacă nava LPG Gas Lisbon nu ar fi fost atacată la 20 de mile marine în larg ci mult mai aproape de țărmul românesc?

Pentru că deja știm că la summitul NATO de la Ankara s-a discutat doar despre potențiale achiziții în comun de sisteme antidronă (nu știm când și cum se va întâmpla acest lucru) și că am semnat un acord de extindere a misiunii bulgaro-turce-române de deminare pentru protecția infrastructurii critice la Marea Neagră (nici în acest caz nu știm cum și când se va întâmpla acest lucru)! Mai știm că am cumpărat o navă militară din Turcia (nu știm încă exact cum va contribui la sporirea securității litoralului românesc al Mării Negre) și nu știm care va fi soarta șantierului de la 2 Mai-Mangalia unde ar trebui să se construiască navele cu banii împrumutați din SAFE! Despre cine și cum va apăra perimetrul Neptun Deep de eventuale sabotaje încă nu știm decât că zona nu se află sub protecția Articolului 5 din NATO.

Marea Neagră clocotește

Iar vestea proastă este că Marea Neagră clocotește la propriu! Nu este vorba doar despre exemplele de mai sus ci și despre modul în care Federația Rusă va reacționa la modul în care Ucraina le atacă lanțurile de aprovizionare logistică din Crimeea! Sau despre cum Federația Rusă va continua să atace porturile Reni și Ismail pentru a bloca transportul cerealelor ucrainene prin Marea Neagră! De asemenea, nu cred că Federația Rusă este prea încântată de ideea că Republica Moldova și Ucraina (de ce nu și Ungaria) ar putea să-și asigure independența energetică cu ajutorul gazelor din Neptun Deep sau a celor care ar putea să curgă prin Coridorul Vertical de Gaze!

Iar România ar trebui să înceapă să fie ofensivă și nu reactivă în protejarea intereselor la Marea Neagră! Și să nu uităm că nu va veni NATO să ne apere ci noi suntem NATO la Marea Neagră!