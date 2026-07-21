Nicușor Dan despre petrolierul explodat: a fost lovit în afara apelor teritoriale ale României

La doar câteva ore după explozia care a cuprins petrolierul Gas Lisbon în largul Mării Negre, președintele României, Nicușor Dan, a transmis o declarație oficială pe platforma X. Mesajul confirmă incidentul și operațiunea de salvare. De asemenea, ridică posibilitatea ca atacul asupra navei să fie conectat la războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei. Declarația prezidențială completează informațiile publicate anterior despre explozia care a avut loc la aproximativ 40 km de Sfântu Gheorghe.

În postarea sa, Nicușor Dan precizează că Gas Lisbon, navă sub pavilion liberian, „a fost lovită în afara apelor teritoriale ale României, la aproximativ 20 de mile marine în largul țărmului românesc”. Această formulare întărește ipoteza inițială potrivit căreia explozia ar fi putut fi provocată de o mină marină. Autoritățile nu au confirmat oficial această variantă.

Declarația prezidențială introduce însă un element nou. Incidentul ar putea fi „parte a războiului ilegal de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei”. Mesajul sugerează că autoritățile analizează scenariul unui atac indirect asupra unei nave comerciale aflate în tranzit spre un port ucrainean.

Echipajul, evacuat în siguranță

Mesajul președintelui confirmă informațiile obținute anterior. Două nave ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) au ajuns rapid la locul exploziei și au evacuat toți cei 14 membri ai echipajului, inclusiv cei trei răniți. Aceștia au fost aduși la țărm în siguranță, iar starea lor este stabilă.

Autoritățile române au intervenit pentru salvarea echipajului navei comerciale GAS LISBON, un tanc petrolier de tip LPG aflat sub pavilion Liberia, care naviga în Zona Economică Exclusivă a României, la aproximativ 20 de mile marine sud-est de localitatea Sfântu Gheorghe, se arată într-un comunicat DSU. În document se mai precizează că „nava plecase din portul Alexandria (Egipt) și se îndrepta către Reni (Ucraina), având la bord o încărcătură de peste 3.790 de tone de propan și un echipaj format din 17 persoane.

În urma producerii unui incident la bordul navei, care a provocat avarii majore și izbucnirea unui incendiu la nivelul suprastructurii, echipajul s-a refugiat în zona prova, fără posibilitatea de a utiliza mijloacele proprii de evacuare.

O intervenție complexă

După primirea alertei prin intermediul MRCC Constanța, a fost declanșată o operațiune complexă de căutare și salvare. Comunicațiile cu nava au fost menținute prin intermediul unei nave comerciale aflate în apropiere, utilizată ca releu radio.

În sprijinul echipajului au fost mobilizate o navă maritimă de intervenție a Gărzii de Coastă, precum și navele de căutare și salvare SAR APOLLO și SAR ARTEMIS, aparținând Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM).

Trei dintre persoanele salvate necesitau îngrijiri medicale de urgență. Două victime prezentau arsuri pe aproximativ 10-15% din suprafața corpului. Cea de-a treia suferise multiple plăgi și prezenta hemoragie.

După evacuare, nava SAR APOLLO s-a deplasat către Portul Sulina. Pentru reducerea timpului de răspuns, ISU „Delta” Tulcea a mobilizat o ambarcațiune multirol și o echipă medicală pentru preluarea victimelor și transportul acestora către Unitatea de Primiri Urgențe Tulcea. Totodată, medicul coordonator a dispus realizarea unei joncțiuni între echipajele medicale, astfel încât transferul și acordarea asistenței medicale să se desfășoare în cel mai scurt timp”.

Nava arde în continuare

Potrivit președintelui, un remorcher trimis în zonă se asigură că petrolierul nu intră în derivă și nu devine un pericol suplimentar pentru navigație. Acest detaliu este esențial, având în vedere că nava transporta gaz petrolier lichefiat (LPG), iar incendiul se manifestă în zona pupa-castel — exact locul în care se află o parte din instalațiile sensibile ale navei.

Alertele de navigație rămân valabile: toate navele din apropiere sunt obligate să păstreze o distanță de minimum trei mile marine.

Președintele precizează că nava venea din portul Alexandria (Egipt) și se îndrepta către portul ucrainean Reni, situat pe brațul Chilia. Declarația oficială sugerează că autoritățile române analizează incidentul în contextul mai larg al securității regionale. Nicușor Dan afirmă că instituțiile statului „vor clarifica circumstanțele, cauzele și responsabilitățile aferente acestui grav incident”.

Mesajul președintelui

„În cursul nopții trecute, nava LPG Gas Lisbon, sub pavilion liberian, a fost lovită în afara apelor teritoriale ale României, la aproximativ 20 de mile marine în largul țărmului românesc. La scurt timp după incident, două nave ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare s-au deplasat la fața locului și au evacuat întregul echipaj, inclusiv cei trei membri răniți. Toți au fost aduși în siguranță la țărm. De asemenea, un remorcher trimis în zonă se asigură că nava nu intră în derivă și că nu reprezintă un pericol suplimentar pentru siguranța navigației. Instituțiile statului sunt în alertă și vor clarifica circumstanțele, cauzele și responsabilitățile aferente acestui grav incident, cel mai probabil parte a războiul ilegal de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Nava provenea din portul Alexandria, Egipt, și se îndrepta către portul ucrainean Reni”.