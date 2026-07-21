Nicușor Dan despre petrolierul explodat: a fost lovit în afara apelor teritoriale ale României

La doar câteva ore după explozia care a cuprins petrolierul Gas Lisbon în largul Mării Negre, președintele României, Nicușor Dan, a transmis o declarație oficială pe platforma X. Mesajul confirmă incidentul și operațiunea de salvare. De asemenea, ridică posibilitatea ca atacul asupra navei să fie conectat la războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei. Declarația prezidențială completează informațiile publicate anterior despre explozia care a avut loc la aproximativ 40 km de Sfântu Gheorghe.
Explozie la un petrolier în Marea Neagră
În postarea sa, Nicușor Dan precizează că Gas Lisbon, navă sub pavilion liberian, „a fost lovită în afara apelor teritoriale ale României, la aproximativ 20 de mile marine în largul țărmului românesc”. Această formulare întărește ipoteza inițială potrivit căreia explozia ar fi putut fi provocată de o mină marină. Autoritățile nu au confirmat oficial această variantă.
Declarația prezidențială introduce însă un element nou. Incidentul ar putea fi „parte a războiului ilegal de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei”. Mesajul sugerează că autoritățile analizează scenariul unui atac indirect asupra unei nave comerciale aflate în tranzit spre un port ucrainean.
Echipajul, evacuat în siguranță
Mesajul președintelui confirmă informațiile obținute anterior. Două nave ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) au ajuns rapid la locul exploziei și au evacuat toți cei 14 membri ai echipajului, inclusiv cei trei răniți. Aceștia au fost aduși la țărm în siguranță, iar starea lor este stabilă.
Autoritățile române au intervenit pentru salvarea echipajului navei comerciale GAS LISBON, un tanc petrolier de tip LPG aflat sub pavilion Liberia, care naviga în Zona Economică Exclusivă a României, la aproximativ 20 de mile marine sud-est de localitatea Sfântu Gheorghe, se arată într-un comunicat DSU. În document se mai precizează că „nava plecase din portul Alexandria (Egipt) și se îndrepta către Reni (Ucraina), având la bord o încărcătură de peste 3.790 de tone de propan și un echipaj format din 17 persoane.
În urma producerii unui incident la bordul navei, care a provocat avarii majore și izbucnirea unui incendiu la nivelul suprastructurii, echipajul s-a refugiat în zona prova, fără posibilitatea de a utiliza mijloacele proprii de evacuare.
O intervenție complexă
După primirea alertei prin intermediul MRCC Constanța, a fost declanșată o operațiune complexă de căutare și salvare. Comunicațiile cu nava au fost menținute prin intermediul unei nave comerciale aflate în apropiere, utilizată ca releu radio.
În sprijinul echipajului au fost mobilizate o navă maritimă de intervenție a Gărzii de Coastă, precum și navele de căutare și salvare SAR APOLLO și SAR ARTEMIS, aparținând Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM).
Trei dintre persoanele salvate necesitau îngrijiri medicale de urgență. Două victime prezentau arsuri pe aproximativ 10-15% din suprafața corpului. Cea de-a treia suferise multiple plăgi și prezenta hemoragie.
După evacuare, nava SAR APOLLO s-a deplasat către Portul Sulina. Pentru reducerea timpului de răspuns, ISU „Delta” Tulcea a mobilizat o ambarcațiune multirol și o echipă medicală pentru preluarea victimelor și transportul acestora către Unitatea de Primiri Urgențe Tulcea. Totodată, medicul coordonator a dispus realizarea unei joncțiuni între echipajele medicale, astfel încât transferul și acordarea asistenței medicale să se desfășoare în cel mai scurt timp”.
Nava arde în continuare
Potrivit președintelui, un remorcher trimis în zonă se asigură că petrolierul nu intră în derivă și nu devine un pericol suplimentar pentru navigație. Acest detaliu este esențial, având în vedere că nava transporta gaz petrolier lichefiat (LPG), iar incendiul se manifestă în zona pupa-castel — exact locul în care se află o parte din instalațiile sensibile ale navei.
Alertele de navigație rămân valabile: toate navele din apropiere sunt obligate să păstreze o distanță de minimum trei mile marine.
Președintele precizează că nava venea din portul Alexandria (Egipt) și se îndrepta către portul ucrainean Reni, situat pe brațul Chilia. Declarația oficială sugerează că autoritățile române analizează incidentul în contextul mai larg al securității regionale. Nicușor Dan afirmă că instituțiile statului „vor clarifica circumstanțele, cauzele și responsabilitățile aferente acestui grav incident”.
Mesajul președintelui
„În cursul nopții trecute, nava LPG Gas Lisbon, sub pavilion liberian, a fost lovită în afara apelor teritoriale ale României, la aproximativ 20 de mile marine în largul țărmului românesc. La scurt timp după incident, două nave ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare s-au deplasat la fața locului și au evacuat întregul echipaj, inclusiv cei trei membri răniți. Toți au fost aduși în siguranță la țărm. De asemenea, un remorcher trimis în zonă se asigură că nava nu intră în derivă și că nu reprezintă un pericol suplimentar pentru siguranța navigației. Instituțiile statului sunt în alertă și vor clarifica circumstanțele, cauzele și responsabilitățile aferente acestui grav incident, cel mai probabil parte a războiul ilegal de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Nava provenea din portul Alexandria, Egipt, și se îndrepta către portul ucrainean Reni”.
18 comentarii
Daca nava se afla in mars putin probabil ca o mina sa o loveasca in zona pupa si sa provoace explozie. Fie o lovea in prova fie valul de prova o indeparta de corpul navei aflate in mars.
Daca a fost lovita la pupa, logic ar fi ca sa fie lovita de o drona/racheta. Cum nu cred ca ucrainienii si-ar scufunda propria incarcatura, tot logic ar fi ca atacul sa fie rusesc ca represalii la loviturile incasate de flota rusa.
Care este avantajul Romaniei…?Sa fie pace.
Dar la unii le place razboiul sa-si vanda armele. Da chinezii au roboti spatiali cu bombe in gheara.
Când Nicușor Dan se intalneste cu Zelenski in Romania apare o EXPLOZIE!….GALAT-CONSTANTA-Marea Neagra !…..ciudate coincidente !.
De unde știi? Ai pus mâna pe el?
Ne place sa ne bagam in seama,fleanca estica(romana)si flancul estic(roman)
Petrolierul putea fi lovit de rusi sau de ucrainieni,depinde de unde facuse plinul,mai degraba de rusi ca destinatia era Ucraina
Cu mina nu cauti tinta ci tinta se loveste de mina.
Mina marine rusii nu au folosit. In schimb mine marine ucrane au mai fost gasite in apele sau pe plajele romanesti. Ucranii au minat. Probabil este o alta mina desprinsa si adusa de curenti pana aici.
Mina lovește în zona liniei de plutire, nu poate lovi suprastructura
A fost greșeala comandantului că a ales o rută directă în afara apelor teritoriale românești.
Omul asta ne-a adus la disperare cu sustinerea neconditionata a stapanului sau Zelenski si implicit a Ucrainei.
Oare este legat la ochi , ca sa nu zic altfel, ca sa nu vada ca Ucraina ii de vina ?
Cum poti sa dai vina pe rusi cand de fapt ucrainenii au minat mare parte din Marea Neagra?
Este clar ca nu reprezinta interesele Romaniei , ca trebuie demis imediat si judecat pentru prejudiciile aduse tarii.
chiar poate sa va fi adus la disperare dar cine sunteti voi, aceasta-i intrebarea!
Suntem romani ,,Se „
Ar fi a nu stiu cata drona, mina ucraineana care ne face astfel de bucurii.
Probleme de sanatate?
Cand a fost ales avea obrajorii trasi la fata spre exterior, acum sunt trasi la fata spre interior…
Fac un apel de suflet catre Cotidianul USR deci cenzura maxima anti legionar-putinista!
Ai facut o paralela intre drona hohola si drona ruseasca? Harst te-am cenzurat! Multumesc din suflet!
Pup dulce papionul lui Ratiu, useristul avant la lettre!
Daca ND are informatii secrete ca nava a fost lovită (cu ce?, de cine?), sa le noteze in carnetelul minune si apoi sa il dea copiilor sa mai deseneze ceva, probabil corelat cu subiectul
Nicușor să-i pună în vedere camaradului Zelenski șă-și bage rahaturile prin Bâstroe care după săpături are o adîncime de 6,5m de la 4m și să nu plimbe bombele plutitoare prin toată delta până găsește un locșor unde să le detoneze. Trotilul ăsta de navă are un pescaj de 5.9m așa că ce să mai caute el pe la Sulina!? Vroia să-l parcheze și pe ăsta în față la ARSVOM ca pe dronă??
Și de la Bastroe până la Reni se ducea în zbor cu stolul de rațe.
Deci este simplu, nu inteleg ce este asa greu de priceput.
Deci rog concentrare, deci 1) daca Ukraina explodeaza o drona pe teritoriul romanesc este ceva firesc care nu necesita explicatiuni si 2) daca Rusia explodeaza o drona la 20 de km de teritoriul romanesc este un act criminal care trebuie condamnat cu toata fermitatea pro occidentala!!!
Pup dulce si spor la cenzura pro occidentala!
La mintea voastră de „români adevărați” ucrainienii ăștia nu au dreptul să se apere. Rușii trebuiau primiți cu flori.
Toată ziua vă tăvăliți de grija românilor din Ucraina dar nu am auzit un cuvințel când orașul Reni este bombardat. Acolo 50% sunt etnici români.