UPDATE: Ministerul Apărării Naționale a reacționat prin intermediul unui comunicat de presă, pe care îl redăm mai jos.
„Ministerul Apărării Naționale este pregătit să sprijine instituțiile cu atribuții în gestionarea incidentului produs, în dimineața zilei de 21 iulie, la bordul navei comerciale GAS LISBON, sub pavilion liberian, aflată în tranzit prin Zona Economică Exclusivă a României.
Astfel, MApN are pregătite un elicopter IAR-330 Puma Naval, precum și două nave militare ale Forțelor Navale Române. La nevoie, aceste forțe vor fi suplimentate.
Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția Hidrografică Maritimă, a transmis o avertizare de navigație pentru a se evita zona incidentului.
x x x
Amintim că în dimineața zilei de 21 iulie, nava comercială GAS LISBON, un tanc petrolier de tip LPG aflat sub pavilion liberian, ce naviga, la aproximativ 20 de mile marine sud-est de localitatea Sfântu Gheorghe, care a plecat din portul Alexandria (Egipt) și se îndrepta către Reni (Ucraina) în tranzit în Zona Economică Exclusivă a României, având la bord o încărcătură de peste 3.790 de tone de propan și un echipaj format din 17 persoane, a suferit avarii majore.
Toți membrii echipajului au fost evacuați și recuperați în siguranță, iar răniții au fost transportați în Portul Sulina, unde au fost preluați de echipajele medicale.
Potrivit Legii nr. 346/2006, Armata României are responsabilitatea apărării teritoriului național, a spațiului aerian și a apelor teritoriale împotriva amenințărilor militare”, se arată în comunicatul MApN.
ISU Tulcea transmite faptul că există trei victime
UPDATE: ISU Tulcea a transmis faptul că există trei victime, care au fost transportate de nava multirol din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Delta” al județului Tulcea și au fost, apoi, preluate de către echipajele medicale cu o ambulanță de terapie intensivă SMURD și o autospecială transport personal și victime multiple și transportate pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate la UPU Tulcea.
ISU Tulcea a mai transmis că, din cauza pericolului reprezentat de conținutul încărcăturii, nu de ia în calcul, momentan, intervenția pentru localizarea și stingerea incendiului, ci doar monitorizarea situației.
FOTO / VIDEO: ISU Tulcea
UPDATE: Președintele Nicușor Dan susține că nava provenea din portul Alexandria, Egipt, și se întrepta către portul ucrainean Reni.
„În cursul nopții trecute, nava LPG Gas Lisbon, sub pavilion liberian, a fost lovită în afara apelor teritoriale ale României, la aproximativ 20 de mile marine în largul țărmului românesc. La scurt timp după incident, două nave ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare s-au deplasat la fața locului și au evacuat întregul echipaj, inclusiv cei trei membri răniți. Toți au fost aduși în siguranță la țărm.
De asemenea, un remorcher trimis în zonă se asigură că nava nu intră în derivă și că nu reprezintă un pericol suplimentar pentru siguranța navigației. Instituțiile statului sunt în alertă și vor clarifica circumstanțele, cauzele și responsabilitățile aferente acestui grav incident, cel mai probabil parte a războiul ilegal de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei”, transmite Nicușor Dan.
Știrea inițială
O explozie puternică s-a produs azi-noapte pe un petrolier aflat în Marea Neagră, anunță Știrile Pro TV. Vasul se afla la aproximativ 40 de kilometri de Sfântu Gheorghe.
Nava Gas Lisbon, încărcată cu gaz petrolier lichefiat, a luat foc în timp ce se îndrepta spre Sulina. Autoritățile suspectează o posibilă mină marină. Cei 14 membri ai echipajului au fost salvați, însă nava continuă să ardă, existând risc de explozie și de poluare majoră.
Incidentul s-a produs în jurul miezului nopții, potrivit unor surse Știrile Pro TV. Deși nu există o confirmare oficială, primele informații indică suspiciunea că explozia ar fi fost provocată de o mină marină. Contextul de securitate din Marea Neagră rămâne tensionat, iar autoritățile tratează incidentul cu maximă precauție.
Sursele citate de Știrile Pro TV susțin că nave ale ARSVOM au intervenit rapid și au reușit să recupereze toți cei 14 membri ai echipajului, aducându-i la mal. Trei dintre marinari ar fi suferit răni ușoare, însă starea lor este stabilă.
(sursa video ISU Tulcea)
Operațiunea de salvare a fost îngreunată de flăcările care cuprinseseră partea din spate a navei și de riscul unei noi explozii.
Petrolierul arde în continuare. Navele sunt avertizate să se îndepărteze
Conform unei alerte de navigație, nava se află în flăcări, iar incendiul se manifestă intens în zona pupa-castel. Toate navele din apropiere au fost avertizate să păstreze o distanță de minimum trei mile marine, din cauza riscului ridicat de explozie.
Focul este alimentat de încărcătura de LPG, ceea ce complică intervenția echipelor specializate.
Autoritățile rămân în stare de alertă și din cauza riscului de poluare, având în vedere natura încărcăturii și cantitatea de combustibil de la bord. O eventuală scurgere ar putea afecta grav ecosistemul marin din zona Deltei Dunării și rutele de migrație ale speciilor protejate.
Specialiștii monitorizează situația, iar navele de intervenție sunt pregătite să acționeze dacă apar semne de contaminare.
8 comentarii
La data de 9 februarie 2022, cu 15 zile înainte de începerea războiului, Cabinetul de Miniştri al Ucrainei a emis cu premeditare Rezoluţia nr. 136, prin care stabilea că porţiunea din canalul Chilia, cuprinsă între Ceatal – Izmail şi Vâlcov, pe lungime de 95 kilometri, parte a frontierei pe Dunăre impusă României în anul 1940 și după 1944, este ”cale navigabilă interioară a Ucrainei”. Până la data de 9 februarie a anului 2022, porţiunea respectivă din canalul Chilia, în lungime de 95,5 km, era o cale navigabilă de care puteau beneficia deopotrivă ambele părţi. Acum, porţiunea este inclusă integral în Ucraina. Pe baza acestei rezoluţii, echivalentă cu un rapt teritorial, România nu mai are dreptul să intre pe braţul Chilia, pentru a executa măcar nişte măsurători de adâncime, decât cu aprobarea Ucrainei. Ulterior Ucraina a început săpăturile în albia Dunării pentru a-i dubla adâncimea necesară pătrunderii navelor maritime cu capacitatea de până la 25 mii de tone deadweight (tdw). În anul 2004, Ucraina inaugura canalul Bâstroe, în lungime de 10 km, care face legătura dintre Vâlcov şi Marea Neagră. Acest canal este inclus efectiv pe teritoriul României ocupat ilegal de Ukraina în anul 1940 și după 1944, iar autorităţile europene au criticat sever existenţa lui. Porţiunea din canalul Chilia, dintre Ceatal – Izmail şi Vâlcov, continuată cu canalul Bâstroe, în lungime totală de circa 106 km, este denumită de ucraineni ”Canalul Dunăre – Marea Neagră”. Este confiscată titulatura de ”Canal Dunăre – Marea Neagră” din România, cuprins între Cernavodă şi Agigea, în lungime de 95,6 km, care scurtează accesul de pe Dunăre la Marea Neagră cu 400 km cale navigabilă construită cu mari sacrificii de poporul romăn . CAZ UNIC ÎN LUME , NICĂIERI NU S-A MAI POMENIT CA GRANIȚA DE PE TALVEGUL UNUI CURS DE APĂ SĂ FIE STRĂMUTATĂ SAMAVOLNIC PE MALUL UNUIA DINTRE RIVERANI , FĂRĂ CA ACESTA SĂ IA NICI UN FEL DE MĂSURĂ!
Propun ca Zele să-i informeze imediat pe Mucușor despre dronele ucrainene care naviga in deriva!
Petrolierul a lovit o mînă marina ucraineană! Succesuri guys!
Sa ne amintim cine a lansat minele pe mare, si problverbul cu cine sapa groapa altuia…
Zero (0) comentarii mi se par relativ putine ptr un sul de prestigiul Cotidianului USR.
Deci ce este asa dificil? Legionarul putinist Putin a detonat o drona cu care Eroul Zelensky nu are absolut nici o legatura absolut, deci absolut.
Rog sa grabim primirea instructiunilor!
….de cate ori Nicusor Dan s-a intalnit cu dictatorul Zelenski, in Romania s-au produs cate o EXPLOZIE !…GALATI-CONSTANTA azi SULINA….!.
Am inteles de la presedinte ca nava a fost lovita de razboiul ilegal facut de Rusia.
Naționalitatea marinarilor? Pavilionul navei?