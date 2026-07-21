UPDATE: Ministerul Apărării Naționale a reacționat prin intermediul unui comunicat de presă, pe care îl redăm mai jos.

„Ministerul Apărării Naționale este pregătit să sprijine instituțiile cu atribuții în gestionarea incidentului produs, în dimineața zilei de 21 iulie, la bordul navei comerciale GAS LISBON, sub pavilion liberian, aflată în tranzit prin Zona Economică Exclusivă a României.

Astfel, MApN are pregătite un elicopter IAR-330 Puma Naval, precum și două nave militare ale Forțelor Navale Române. La nevoie, aceste forțe vor fi suplimentate.

Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția Hidrografică Maritimă, a transmis o avertizare de navigație pentru a se evita zona incidentului.

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Amintim că în dimineața zilei de 21 iulie, nava comercială GAS LISBON, un tanc petrolier de tip LPG aflat sub pavilion liberian, ce naviga, la aproximativ 20 de mile marine sud-est de localitatea Sfântu Gheorghe, care a plecat din portul Alexandria (Egipt) și se îndrepta către Reni (Ucraina) în tranzit în Zona Economică Exclusivă a României, având la bord o încărcătură de peste 3.790 de tone de propan și un echipaj format din 17 persoane, a suferit avarii majore.

Toți membrii echipajului au fost evacuați și recuperați în siguranță, iar răniții au fost transportați în Portul Sulina, unde au fost preluați de echipajele medicale.

Potrivit Legii nr. 346/2006, Armata României are responsabilitatea apărării teritoriului național, a spațiului aerian și a apelor teritoriale împotriva amenințărilor militare”, se arată în comunicatul MApN.

ISU Tulcea transmite faptul că există trei victime

UPDATE: ISU Tulcea a transmis faptul că există trei victime, care au fost transportate de nava multirol din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Delta” al județului Tulcea și au fost, apoi, preluate de către echipajele medicale cu o ambulanță de terapie intensivă SMURD și o autospecială transport personal și victime multiple și transportate pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate la UPU Tulcea.

ISU Tulcea a mai transmis că, din cauza pericolului reprezentat de conținutul încărcăturii, nu de ia în calcul, momentan, intervenția pentru localizarea și stingerea incendiului, ci doar monitorizarea situației.

FOTO / VIDEO: ISU Tulcea

UPDATE: Președintele Nicușor Dan susține că nava provenea din portul Alexandria, Egipt, și se întrepta către portul ucrainean Reni. „În cursul nopții trecute, nava LPG Gas Lisbon, sub pavilion liberian, a fost lovită în afara apelor teritoriale ale României, la aproximativ 20 de mile marine în largul țărmului românesc. La scurt timp după incident, două nave ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare s-au deplasat la fața locului și au evacuat întregul echipaj, inclusiv cei trei membri răniți. Toți au fost aduși în siguranță la țărm. De asemenea, un remorcher trimis în zonă se asigură că nava nu intră în derivă și că nu reprezintă un pericol suplimentar pentru siguranța navigației. Instituțiile statului sunt în alertă și vor clarifica circumstanțele, cauzele și responsabilitățile aferente acestui grav incident, cel mai probabil parte a războiul ilegal de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei”, transmite Nicușor Dan. Știrea inițială O explozie puternică s-a produs azi-noapte pe un petrolier aflat în Marea Neagră, anunță Știrile Pro TV. Vasul se afla la aproximativ 40 de kilometri de Sfântu Gheorghe.

Nava Gas Lisbon, încărcată cu gaz petrolier lichefiat, a luat foc în timp ce se îndrepta spre Sulina. Autoritățile suspectează o posibilă mină marină. Cei 14 membri ai echipajului au fost salvați, însă nava continuă să ardă, existând risc de explozie și de poluare majoră.

Incidentul s-a produs în jurul miezului nopții, potrivit unor surse Știrile Pro TV. Deși nu există o confirmare oficială, primele informații indică suspiciunea că explozia ar fi fost provocată de o mină marină. Contextul de securitate din Marea Neagră rămâne tensionat, iar autoritățile tratează incidentul cu maximă precauție.