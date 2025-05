„Circul de la Antena 3”, reclamat la CNA

Simulacrul de dezbatere de la Antena 3 de miercuri seara unde George Simion nu a participat, fiind plecat în Polonia, dar a primit întrebări în lipsă, iar apoi televiziunea a montat răspunsuri anterioare ale candidatului AUR, este aplaudat de fanii lui Nicușor Dan pe internet, în vreme cc ceilalți se arată dezgustați. Ba, chiar un internaut anunță că a reclamat Antena 3 la CNA.

Iata cateva reacții pe Facebook la emisiunea Antenei 3

Acum am reclamat la CNA parodia de „dezbatere” de la postul de totala dezinformare Antena 3. Sunt curios daca va avea vreun efect faptul ca exista o dezbatere doar cu unul din candidati in timp ce pentru al doilea candidat se pun niste intrebari in lipsa si, culmea, tot ei raspund in lipsa. Ca circul sa fie total, dupa „raspunsul” care este tot al lor, i se da candidatului din platou dreptul la replica! Acest post tv a ajuns la un nivel de dezinformare si denigrare a lui George Simion asa cum rar poate exista, de fapt mai exista inca unul, Digi24 care foloseste tot felul de mijloace de dezinformare si inducere in eroare a celor care, sper din ce in ce mai putini, se mai uita la emisiunile lor. Sper ca CNA sa ia masuri prin care postul Antena 3 sa fie tras la raspundere!

La Antena 3 e dezbatere între un candidat și AI, că Simion are treabă în Polonia, au și ei alegeri luna asta și participă la mitingul electoral decisiv, așa cum și polonezii au făcut pentru el (program stabilit cu mai mult de 30 de zile în urmă).

Practic, Gâdea întreabă scaunul pe care e o hologramă și AI-ul răspunde din ce găsește și el printre vechile declarații ale lui George pe diverse teme.

Nici nu râd. Deschid iar tratatul de psihiatrie.

Later edit: măi oameni buni, chiar i se adresează întrebări lui George Simion, deși omul nu e în sală. Chiar vorbește un AI

De mai bine de 2 ore stau lipita de Antena 3, deși nu credeam sa fiu în stare de asa ceva, dar pentru Nicușor…. Mi-as fi dorit o confruntare cu întrebări incuietoare: „Credeți in Dumnezeu, domnule Iliescu?”, „V-a plăcut întâlnirea de-aseara cu Vântu?”, despre ce simte o căprioară când o impusca Nastase. N-a fost sa fie, dar mi s-a părut genial mesajul care preceda citarile din George Simion, iar răspunsul despre forma pământului mi se pare mai mult decât convingător.

GEORGE SIMION „FUGEM ” DE DEZBATERE ÎN POLONIA !

Deși a promis public că va participa la toate dezbaterile electorale , George Smion a tras clapa celor de la Antena 3 și , viteaz cum îl știm , ” fugem ” în Polonia la un miting anost !

O fi crezând că-l votează polonezii și nu românii ?

Acum , toți mercenarii pușcăriașului Maricel Păcuraru , patronul „Televiziunii poporului ” , fac front comun să-i justifice această gafă și , mai mult , disperați „că Călin” Georgescu nu vrea și pace să spună , cu subiect și predicat , că îl susține pe Simion ,încearcă să manipuleze greu , făcând din alb , negru și viceversa ! Dar romănii s-au prins de manevrele disperate ale Ancăi Alexandrescu & co . și reacționează ca atare , schimbând postul . Dovadă , audiența prăbușită din ultimele săptămâni ! Dar manipulatorii , inclusiv paraziții din umbră nu se lasă . Ei lasă , puținilor lor telespectatori , impresia că nu-i forțează să voteze intr-un anumit fel .Dar îi fac să creadă că vor exact ceea ce vor ei , manipulatorii , acești avocați ai diavolului !

De ce “fugem” de dezbatere? E mai safe în Polonia. În timp ce Nicușor așteaptă la dezbatere, Semiomu face city-break la Varșovia.

Vali Vali Decât să abereze cu Gâdea și-a făcut de drum prin Polonia. Pot paria că singura dezbatere adevărată va fi cea de la TVR1, iar apoi fiecare cu al lui favorit in gând spre vot și de luni 19.05.2025 ne vom ura unora, altora dezamăgire plăcută! Abia aștept să se termine sa văd cum încrâncenarea se transformă în dezamăgire, indiferent de câștigător. De ce cred asta? Simplu, din cei doi posibili câștigători nu faci un CÂȘTIGĂTOR PENTRU ROMÂNIA! Cetățeni, reveniți la normal, își vor linge portofelele goale, ca rezultat al noilor taxe, că doar de, unii fac praf țara și alții, vinovații de serviciu, plătesc prostia și hoția. Abia aștept să mă văd salvat!

Comedy Central cu amicele lui Ciolacu de la propaganda A3

