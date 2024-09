Ciucă și-a pus cartea pe masă: „Am scris-o cu drag”

Liderul PNL, Nicolae Ciucă, şi-a prezentat cartea ”În slujba ţării”, în cadrul unei emisiuni televizate moderate de Mircea Dinescu.

Cei doi au discutat despre carte în timp ce au gătit mâncăruri tradiţionale oltenești și au ascultat muzică lăutărească.

Ciucă a mărturisit că „În slujba țării” este o descriere a copilăriei și tinereții sale pe care le-a petrecut în Oltenia și că acesta a fost și motivul pentru care a ales să prezinte cartea la Cetate, aproape de locurile copilăriei sale.

„Doar cu viața până am ajuns la București sunt 109 pagini. Sunt 32 de pagini doar despre Plenița și Craiova. Am scris-o cu drag”, a declarat Ciucă.

„Atât personale, cât și profesionale, acele momente și trăiri mi-au format caracterul, mi-au definit principiile și m-au învățat care îmi e adevărata misiune: aceea de a-mi servi țara cu devotament, onoare și credință”, a declarat Nicolale Ciucă.

Liderul PNL a mai spus că deși a fost militar de carieră nu a contat pe forță în relația cu ceilalți.

”În Armată, când încerci să te impui prin forţă, nu reuşeşti să obţii… Trebuie să îi simţi pe oameni şi ei trebuie să te simtă. Fără simţirea asta reciprocă, nu se face nimic în viaţă”, a afirmat Ciucă.

Liderul liberal a fost întrebat despre perioada misiunilor batalionului „Scorpionii Roşii”.

„Am văzut că deja ne contestă lumea. Ştiţi care este chestiunea? Eu i-am rugat ieri să lase Armata Română în pace. Au ceva cu mine, eu pot să primesc, deci să dea în mine, nu am nici cea mai mică problemă, dar nu în armată şi nu în militari şi nu în ce a făcut armata . (…) Nu suntem niciunul eroi, nici nu am făcut lucruri care… am făcut ceea ce ni se cuvenea să facem, aia era datoria noastră şi că s-au prezentat faptele de aşa manieră a fost pentru că, pentru prima dată după al doilea război mondial, Armata Română a tras cu muniţie reală în afara teritoriului naţional. Noi nu am fost o ţară expansionistă. (…) Nimeni nu poate să aprecieze şi să îşi dorească pacea mai mult decât un militar”, a spus Nicolae Ciucă.

El a adăugat că face parte din generaţia din armată care „a tânjit” şi şi-a dorit foarte mult ca România să intre în NATO.

„Reuşisem şi noi să deschidem ochii spre cei care aveau echipamente, care aveau dotare, care aveau alte proceduri şi toate misiunile astea au fost făcute cu suflet, nu vorbesc de mine, eu vorbesc de soldat, de militar, fruntaş, caporal, ei vedeau echiparea, vedeau dotarea şi cu toţii ziceam – noi de ce nu avem. Şi ne-am dorit să ajungem şi noi acolo pentru că ne gândeam că doar prin standardele respective se va ajunge să putem şi noi să ne mândrim şi să fim la un nivel de similitudine. Ca atare, toate chestiunile care ţin de misiuni trebuie privite prin faptul că Armata Română nu a făcut altceva decât să dea dovadă că, cu o tehnică precară, cu o dotare neadecvată, şi-a îndeplinit misiunile şi am fost apreciaţi. Ăsta este cel mai important lucru, am compensat diferenţa de echipare şi dotare cu efortul personalului”, a precizat Ciucă.

“Viața fiecărui om este, în felul ei, o poveste. […] În ce privește propria mea poveste, cea de până acum, firul ei m-a purtat de la vatra satului Plenița și primăverile înflorite din Pădurea Bujorului până la savana africană, munții Afganistanului, dunele de nisip ale Irakului sau Piața Victoriei din București. Pare o poveste neobișnuită, dar veți vedea că nu este.”, a scris Ciucă pe Facebook, după emisiune.