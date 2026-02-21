Ciucu, ”fără miză„

Ciprian Ciucu a afirmat sâmbătă, într-o emisiune televizată, că nu are ,,niciun fel de miză” în ceea ce priveşte companiile din subordinea municipalităţii.

”Nu am niciun fel de miză, mă făcea Băluţă baron, ceea ce e penibil.

Eu stau într-un apartament de trei camere într-un bloc comunist şi eu sunt baron, iar el care are 8 case nu ştiu cum luate, aţi văzut ce a apărut în campanie, el nu e baron, eu sunt baron”, a afirmat primarul general al Capitalei.

Cine e ”baronul făţarnic”

Daniel Băluţă, a acuzat marţi că ”baronul făţarnic” vorbeşte despre reforma STB, în timp ce, împreună cu PNL şi cu USR, a condus această societate comercială până în punctul imploziei.

”Cât de ipocrit poţi să fii, să ceri reformarea unei societăţi, dar şi un audit pentru o entitate pe care chiar tu ai condus-o în ultimii 6 ani?”, întreabă Băluţă într-o postare pe Facebook.

”Domnul Primar General continuă stilul deja consacrat. Acela de baron. Baronul Münchhausen!

Ne vorbeşte despre reforma STB, în timp ce, împreună cu PNL şi cu USR, a condus această societate comercială până în punctul imploziei.

Domnule Ciucu, cât de ipocrit poţi să fii, să ceri reformarea unei societăţi, dar şi un audit pentru o entitate pe care chiar tu ai condus-o în ultimii 6 ani?

Cât de ipocrit poţi să fii, domnule Ciucu, să crezi că din banii oamenilor vei plăti un audit cu ajutorul căruia să-ţi reglezi conturile în propriul partid politic?”, afirmă Băluţă în postarea intitulată ”Apel către baronul făţarnic”.

Ciucu a reluat acuzațiile

Postarea a apărut după ce Ciucu a constatat, tot într-o postare pe Facebook, că la STB sunt aproximativ 250 de economişti şi 200 de directori şi şefi, în timp ce datoriile curente ale societăţii sunt de 1,6 miliarde de lei, aproape cât bugetul municipiului Braşov.

De asemenea Ciucu a reluat acuzaţiile la adresa PSD pentru blocarea auditului cerut de el la STB.