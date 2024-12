În luna decembrie, avem numeroase ocazii de sărbătoare, iar mesele festive sunt adesea însoțite de cocktailuri colorate și spumante răcoritoare.

Fie că ești la o petrecere corporativă sau la o reuniune cu prietenii, vei întâlni cu siguranță câteva dintre cele mai populare băuturi ale momentului: Prosecco, servit simplu sau în diverse combinații, celebrul Aperol spritz sau clasicul gin. Dar cum poți să te bucuri de aceste băuturi fără să-ți compromiți obiectivele de sănătate și siluetă?

Poate că nu te-ai gândit niciodată la asta, dar cocktailurile pot adăuga rapid calorii semnificative la consumul tău zilnic. Un Aperol spritz standard, de exemplu, conține aproximativ 170 de calorii per porție. Această băutură populară este realizată din Prosecco, Aperol și apă minerală, iar proporțiile clasice sunt de 3 părți Prosecco, 2 părți Aperol și 1 parte apă minerală. Dacă bei două sau trei cocktailuri Aperol spritz într-o seară, poți ajunge rapid la un aport caloric echivalent cu o masă completă.

În ceea ce privește Prosecco, acesta conține în medie 80 de calorii per pahar de 125ml. Comparativ cu alte băuturi alcoolice, Prosecco poate fi considerat o opțiune relativ „light”, mai ales când este servit simplu. Totuși, când este folosit în cocktailuri, caloriile se pot aduna rapid, în special dacă sunt adăugate siropuri sau alte ingrediente dulci.

Ginul, pe de altă parte, are aproximativ 97 de calorii per 45ml, dar aici trebuie să fii atent la ce adaugi. Un gin tonic simplu poate ajunge la 170 de calorii per porție, iar dacă adaugi siropuri sau sucuri de fructe, numărul poate crește semnificativ.

Cum să faci alegerile mai sănătoase la petreceri

Există câteva strategii pe care le poți adopta pentru a te bucura de băuturile tale preferate într-un mod mai sănătos. În primul rând, poți personaliza rețeta clasică de Aperol spritz pentru a diminua conținutul caloric. Poți crește proporția de apă minerală și poți micșora cantitatea de Prosecco și Aperol. De asemenea, poți opta pentru variante low-calorie ale tonicului când bei gin tonic.

O altă opțiune interesantă este să explorezi lumea ginului fără alcool care a evoluat considerabil în ultimii ani. Producătorii au reușit să recreeze profilul aromatic complex al ginului tradițional, oferind o alternativă excelentă pentru cei care vor să se bucure de gustul acestei băuturi fără efectele alcoolului. Poți folosi gin fără alcool pentru a crea cocktailuri delicioase, păstrând aromele distinctive de ienupăr și botanice, dar eliminând caloriile care provin din alcool.

Strategii de hidratare și nutriție pentru petrecerile de Sărbători

Atunci când participi la evenimente unde sunt servite Prosecco, Aperol spritz sau diverse cocktailuri cu gin, este esențial să adopți o strategie de hidratare corespunzătoare. Pentru fiecare pahar de cocktail consumat, ar trebui să bei un pahar cu apă. Această regulă simplă te va ajuta să previi deshidratarea și să diminuezi cantitatea totală de alcool și calorii consumate.

De asemenea, este important să nu bei niciodată alcool pe stomacul gol. Înainte de a merge la o petrecere unde știi că vor fi servite cocktailuri, asigură-te că ai luat o masă consistentă care include proteine și grăsimi sănătoase. Acestea vor încetini absorbția alcoolului și te vor ajuta să menții un nivel stabil al glicemiei.

La petrecere, încearcă să mănânci alimente bogate în proteine și să eviți gustările foarte sărate care te pot face să bei mai mult. Dacă știi că vei bea un Aperol spritz sau alte cocktailuri, poți compensa caloriile în timpul zilei, reducând ușor aportul caloric la alte mese, dar fără a sări peste acestea.

Există numeroase modalități de a face cocktailurile tale preferate mai sănătoase. Poți face propriul Aperol spritz cu mai multă apă minerală și mai puțin Prosecco. Pentru gin, există acum numeroase branduri care oferă variante fără alcool, perfecte pentru cei care vor să se bucure de gustul distinctiv al acestei băuturi fără efectele alcoolului. Nu uita să consumi responsabil, pentru că Sărbătorile sunt în primul rând despre oameni și bucuria de-a fi împreună!