Colecționar de reptile la 11 ani

Are doar 11 ani, dar are o pasiune mai puțin obișnuită: colecţionează şerpi din specii precum anaconda, pitoni sau boa, dar şi tarantule şi scorpioni.

Armin Alexandrescu a început să colecţioneze şerpi la vârsta de cinci ani, iar luni şi-a deschis, la Complexul Muzeal Arad, expoziţia de reptile şi insecte – împreună cu tatăl său, care îl supraveghează pentru că este minor.

La deschidere, zeci de elevi au fost impresionaţi de exemplarele de şerpi şi insecte pe care Armin le are şi l-au asaltat cu întrebări.

„Pasiunea mea pentru şerpi a început când aveam cinci ani şi am citit povestea ‘Micul prinţ’, în care un şarpe boa a înghiţit un elefant. I-am cerut tatălui meu să îmi cumpere un şarpe, iar apoi am mai cumpărat o tarantulă, un scorpion… Acum am peste 20 de exemplare de şerpi şi inspecte, pe care le ţin în condiţii speciale”, le-a spus Armin vizitatorilor expoziţiei.

El a mărturisit că şerpii mai mari sunt hrăniţi cu iepuri, iar cei mai mici mănâncă şoareci şi şobolani. Le procură hrana de la o firmă specializată din Timişoara.

Colecţionarul de reptile şi insecte a dat asigurări că nu a avut niciodată incidente, cum ar fi să fie muşcat sau rănit de creaturile sale. Tatăl lui Armin, Mihail Alexandrescu, spune că pasiunea fiului său nu este deloc ieftină, lunar fiind cheltuiţi sute de euro pentru întreţinerea creaturilor.

Expoziţia „Reptile şi insecte vii” va putea fi vizitată până în 8 iunie, la Complexul Muzeal Arad, în Palatul Cultural.