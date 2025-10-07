Soluții extreme în Cultură: Concedii fără plată

S-a dat semnalul în cazul reducerilor de cheltuieli din sistemul public. Ministerul Culturii îi sfătuiește pe directorii instituțiilor din subordine să ia în calcul ca, în perioade cu interes scăzut, să apeleze la soluția extremă de „reducere majoră a activității, recurgând la concediul fără plată“.

„În situații excepționale, vă recomandăm să adaptați programul de activitate al salariaților la obiceiurile de consum cultural al comunității căreia se adresează oferta instituției dvs. Astfel, în perioade cu interes scăzut, poate fi luată în calcul inclusiv soluția extremă de reducere majoră a activității, recurgând la concediul fără plată“.

Recomandarea apare într-o circulară semnată de ministrul Culturii, DEMETER ANDRAS ISTVAN, susțin surse din cadrul instituției.

In document, se mai arată că „La majoritatea instituțiilor subordonate, fondurile sunt suficiente doar pentru plata drepturilor salariale care se achită în luna octombrie a.c, însemnând ca ultimele doua luni din acest an se află sub semnul întrebării“.

Circulara cu pricina recomandă de asemenea renunțarea la cheltuielile care nu sunt imperios necesare, dar și utilizarea cu mai mare atenție a fondurilor din venituri proprii:

„Există instituții care realizează sau își propun investiții nemotivate de vreo urgență, deși nu-și pot asigura integral fondurile necesare pentru plata drepturilor salariale aferente anului 2025.

Sunt diferite situații în care managementul nu dovedește precauție în utilizarea fondurilor alocate și, din acest motiv, venim cu avertismentul și solicitarea să identificați și, dacă este cazul, să aplicați planuri de rezervă, acestea însemnând redistribuiri de fonduri, recalculări, renunțări la cheltuieli care nu sunt imperioase sau orice alte măsuri permise de lege.

Un alt aspect pe care vă rugam să îl tratați cu atenție este utilizarea sumelor provenite din veniturile proprii. Există percepția că fondurile provenite din surse proprii pot fi cheltuite în mod independent de obligațiile pe care le are statul, respectiv statul plătește salariile iar fondurile atrase se cheltuiesc după propria decizie. Vă solicităm să luați în calcul acoperirea cheltuielilor aferente drepturilor salariale și din veniturile proprii ale instituțiilor pe care le conduceți“.

Iata documentul integral: