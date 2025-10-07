Soluții extreme în Cultură: Concedii fără plată

S-a dat semnalul în cazul reducerilor de cheltuieli din sistemul public. Ministerul Culturii îi sfătuiește pe directorii instituțiilor din subordine să ia în calcul ca, în perioade cu interes scăzut, să apeleze la soluția extremă de „reducere majoră a activității, recurgând la concediul fără plată“.
„În situații excepționale, vă recomandăm să adaptați programul de activitate al salariaților la obiceiurile de consum cultural al comunității căreia se adresează oferta instituției dvs. Astfel, în perioade cu interes scăzut, poate fi luată în calcul inclusiv soluția extremă de reducere majoră a activității, recurgând la concediul fără plată“.
Recomandarea apare într-o circulară semnată de ministrul Culturii, DEMETER ANDRAS ISTVAN, susțin surse din cadrul instituției.
In document, se mai arată că „La majoritatea instituțiilor subordonate, fondurile sunt suficiente doar pentru plata drepturilor salariale care se achită în luna octombrie a.c, însemnând ca ultimele doua luni din acest an se află sub semnul întrebării“.
Circulara cu pricina recomandă de asemenea renunțarea la cheltuielile care nu sunt imperios necesare, dar și utilizarea cu mai mare atenție a fondurilor din venituri proprii:
„Există instituții care realizează sau își propun investiții nemotivate de vreo urgență, deși nu-și pot asigura integral fondurile necesare pentru plata drepturilor salariale aferente anului 2025.
Sunt diferite situații în care managementul nu dovedește precauție în utilizarea fondurilor alocate și, din acest motiv, venim cu avertismentul și solicitarea să identificați și, dacă este cazul, să aplicați planuri de rezervă, acestea însemnând redistribuiri de fonduri, recalculări, renunțări la cheltuieli care nu sunt imperioase sau orice alte măsuri permise de lege.
Un alt aspect pe care vă rugam să îl tratați cu atenție este utilizarea sumelor provenite din veniturile proprii. Există percepția că fondurile provenite din surse proprii pot fi cheltuite în mod independent de obligațiile pe care le are statul, respectiv statul plătește salariile iar fondurile atrase se cheltuiesc după propria decizie. Vă solicităm să luați în calcul acoperirea cheltuielilor aferente drepturilor salariale și din veniturile proprii ale instituțiilor pe care le conduceți“.
Iata documentul integral:
consumul cultural cică…păi ce bă, romania are vreun Luvru, ei?? Pârliților! marș toți în concediu!
Ai datoria față de tine si față de semeni sa nu fii PROST si TICĂLOS !
O soluție ideală.
Deoarece Cultura în România este repetenta.
In capitalism, la patron cand sunt probleme cu productia se ia salariul diminuat muncesti, dar primeste chiar si 60%…de ce ar fi o drama ca si bugetarii sa li se reduca salariu prin concediu fara plata cel putin nu merg la servici o perioada, fata de altii care au mers, si-au facut munca corect intr-o CTE, dar daca fabrica n-a produs nici ei care au stat pe trei ture producand utilitati nu au fost platiti…nu le place…invatamantul nu mai are profesori titulari la unele discipline sa dea examen si sa lucreze in invatamant…dar sa fim intelesi un muzeograf este un deprofesionalizat…cunoaste istoria personalitatilor din muzeu. Biolgul ceva despre insectele din isectar si din ierbar…geologul pietrele expuse…totul punctual…
FrunZă verde de dudău,
O să fie tot mai BINEEEEEE …
Romani pt care Imnul „Desteapta-te române” nu va misca cu nimic din hibernarea lașa din fața televizorului, puterea isi bate joc de voi si de noi toți!
Vedeti ticăloșia?
Luati-vă concediu fara plată!
Dar imbuibatii imorali,corupti de la CCR ÎNCASEAZĂ VENITURI DE MULTE,MULTE MII DE EURO!!!
VEDETI ABUZURILE DE TOATE FELURILE,INCLUSIV CUM IL.HAITUIESTE PE GEORGESCU,SCHIMBÂND MEREU ZIUA SI SECTIA DE POLITIE !!
CE FEL DE ȚARĂ E ASTA?
DE CE NU ESTE INTERPELAT IN PARLAMENT MILITIANUL SEF DE ANII 1950 ,PREDOIU PT ACESTE ABUZURI ???
pesedeii și peneleii sunt prea mici ca să înțeleagă importanța culturii în viața unui popor. ungurii sabotori nu, d-aia au și cerut ministerul culturii
Foarte bine, si asa era prea multa cultura.
din pacate pentru noi falsii speciali acumuleaza in timp ce adevaratii speciali agonizeaza
Cred că primul care ar trebui să intre în concediu fără plată este ministrul Culturii. Dacă filialele nu au activitate, el pe cine reprezintă?!
Numai de pensiile nemeritate – care nu respectă principiul contributivității – nu se ating.