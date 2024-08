Copil înfășurat în covor, transportat în portbagaj

Pe o stradă aglomerată din judeţul Harghita un şofer a observat un copil de 11 ani transportat în portbagajul întredeschis al unei mașini, înfășurat într-un covor.

Incidentul a avut loc în plină zi, pe DN12C, la intrarea în Gheorgheni venind dinspre Lacul Roșu, potrivit B1Tv.

Un alt șofer, martor la această scenă neobișnuită, a sunat la 112.

„Vă daţi seama că ce e mai rău, nu? Dar el a făcut semn că e ok, că are aer. Am arătat poliției imaginile,” a explicat martorul, vizibil îngrijorat de situația neobișnuită.