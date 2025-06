Costin (BNS): Sporul de antenă nu a venit din spuma mării

Preşedintele Blocului Naţional Sindical, Dumitru Costin, a declarat, luni, că măsurile vehiculate pentru reducerea cheltuielilor bugetare, cum sunt eliminarea voucherelor de vacanţă şi a sporului de antenă, sunt „măsuri pompieristice, luate pe genunchi din disperare de cauză”.

Dumitru Costin a participat luni, alături de alţi lideri de sindicat, la o întâlnire cu reprezentanţii PSD, la sediul central al partidului.

Liderul BNS a fost întrebat cum vede măsura de eliminare a voucherelor de vacanţă pentru bugetari ca soluţie pentru reducerea cheltuielilor statului.

„Sunt soluţii pompieristice, luate pe genunchi din disperare de cauză. Mi s-a atras atenţia astăzi asupra faptului că din cauza acestei situaţii critice cu veniturile bugetare, am semnale clare din anumite instituţii publice că nu sunt în stare să-şi plătească salariile, în societăţi comerciale, din cauza întârzierii aprobării bugetelor acestor companii. Sunt lucrători care au fost anunţaţi că luna viitoare îşi vor primi doar 90% din drepturile salariale, pentru că au blestemata aia de ordonanţă 156 care intrat cu bocancii în contractele colective de muncă. (…) Deci vin cu soluţii de tipul acesta, pompieristic. (…) Nu întâmplător am menţionat faptul că una din poziţiile de cheltuială cele mai puternice pe care o are România astăzi este cheltuiala cu dobânzile. Asta obligă la o discuţie serioasă, cum facem să reducem la aproape jumătate cheltuielile cu dobânzile şi aici trebuie să venim la discuţii”, a afirmat Costin.

Costin a menţionat că nu vrea „să se discute strict pe cârca salariaţilor” pentru reducerea cheltuielilor şi nici creşterea TVA nu reprezintă o soluţie astăzi.

Despre eliminarea sporului de antenă, Costin a spus că nu se poate face fără anumite evaluări.

„Sporul de antenă este un spor de condiţii de muncă. El nu a venit din spuma mării. Este consecinţa unor evaluări care au fost făcute acolo de Institutul pentru Calitatea Muncii, de alte firme specializate. Nu poţi să renunţi la el din burtă. Trebuie să produci nişte evaluări tehnice cu specialişti care să vină să spună, la aceste locuri de muncă, datorită faptului că angajatorul a investit şi a eliminat riscurile, nu se mai justifică acest risc”, a afirmat liderul BNS.