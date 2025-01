Crin dă drumul la ironii

N-o fi Crinul tradafir, dar iată că politicianul cu nume de floare își arată țepii. Considerat destul de moale și de neinteresant, Crin Antonescu schimbă foaia. Sau, își dă arama pe față.

Candidatul la Președinția i-a luat în vizor pe unii dintre posibilii săi contracandidați. Primul vizat: Călin Georgescu despre care spune: „Am văzut campioni ai suveranismului fugind pe la curțile europene să-și ceară dreptate. L-am văzut pe acest om, domn, candidat, voievod, ce o să mai fie, Călin Georgescu, spunând asta: Domnule, să trimită domnul Trump o echipă, să facă un raport aici, să examineze dacă eu – citez aproximativ, dar știți la ce mă refer – Am greșit cu ceva aici. Și dacă spune că am greșit, eu am plecat. Ăsta e suveranistul numărul unu al României, ambițiosul României, nervosul României: să trimită o echipă domnul Trump”.

Ponta, la rând

„Altul stă după gard, prinde mingi de golf, le dă înapoi. Umple-n pahare, ce-o fi făcut pe acolo…foarte bine. Fiecare își petrece timpul liber cum vrea. Perfect, dar după aia vine în România și spune următorul lucru… Are o șepcuță pe cap, a uitat ce om era Biden acum patru ani și zice: Știți ce ne învață pe noi domnul Trump, cei din jurul lui? Noi trebuie să fim patrioți! Noi suntem sănătoși la cap? Deci asta discutăm noi? Suveranism în România? Suntem chiar caricaturi?”, a mai zis, în același ton, Crin Antonescu.

Zilel trecute, Ponta scria pe FB că participă la investirea lui Donald Trump ca președinte al SUA:

#româniapeprimulloc Sunt mandru ca sunt unul dintre romanii care pot sa participe la Evenimentele organizate cu ocazia Inaugurării Președintelui Trump! Lumea se schimba de maine – si Romania trebuie sa aiba curaj sa se urce in “trenul schimbarii” condus de Trump&Musk ! Dar , intotdeauna,!!!!