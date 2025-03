Cristian Terheș: Ciolacu se va întâlni cu CEO-ul OMV

Primul Ministru Marcel Ciolacu se va întalni, din nou, luni, 17 martie, cu CEO-ul OMV Alfred Stern, într-o întâlnire care nu a fost anunțată opiniei publice, anunță europarlamentarul Cristian Terheș.

El adaugă: „Ii solicit lui Marcel Ciolacu sa comunice romanilor ce intentioneaza sa mai ofere celor de la OMV si cu ce pret.

Sper ca Marcel Ciolacu nu are de gand sa tradeze dreptul fondurilor romanesti de pensii de a numi un reprezentant roman in Consiliul de Supraveghere al Petrom in locul unui cetatean german (Jochen Weise), care “vegheaza” ca tot gazul romanesc din Marea Neagra sa mearga in Austria si Germania, in detrimentul romanilor si al firmelor romanesti.