Criza din Ceuta. Spania susține că „aproape toți” imigranții au fost întorși în Maroc

Autoritățile spaniole au anunțat vineri seara că aproximativ 8.000 de persoane au fost repatriate în Maroc, după valul masiv de traversări ilegale care a avut loc în această săptămână, potrivit News.ro.

La frontiera dintre Maroc și Ceuta, tinerii au continuat sâmbătă dimineață să treacă înapoi spre teritoriul marocan, sub supravegherea militarilor și a Gărzii Civile spaniole. Jurnaliștii AFP au relatat că persoanele care rămâneau prea mult timp în zona de graniță erau îndrumate de soldați spre ieșirea din enclavă.

În același timp, doi bărbați au fost observați ieșind din apă pe plaja aflată lângă frontieră. Cei doi s-au prăbușit pe nisip, vizibil epuizați după traversarea pe mare.

Printre cei care au încercat să ajungă în Ceuta s-a aflat și Soufiane, un marocan de 42 de ani, care a povestit pentru AFP că a traversat înot după ce un prieten l-a informat că frontiera ar fi fost deschisă.

„Un prieten m-a sunat și mi-a spus că granița era deschisă”, a relatat acesta. Bărbatul a spus că a înotat câteva minute, în speranța de a ajunge ulterior la Madrid, unde voia să-și vadă mama bolnavă de leucemie.

Potrivit lui Soufiane, amploarea fenomenului arată dorința multor marocani de a părăsi țara în căutarea unei vieți mai bune. „Toată lumea vrea să urce în Spania și își dorește un viitor mai bun, pe care nu îl are în Maroc”, a spus acesta.

Zeci de morți în încercarea de traversare

Valul de migrație către Ceuta a implicat, potrivit estimărilor autorităților, între 50.000 și 60.000 de persoane, în majoritate marocani, mulți dintre ei tineri și adolescenți. Migranții au ajuns în enclavă traversând frontiera terestră sau înotând din Maroc.

Cel puțin 34 de persoane au murit, multe dintre ele înecate, potrivit administrației locale din Ceuta.

Teritoriul spaniol, cu aproximativ 84.000 de locuitori, este situat în nordul Africii, la intrarea în Strâmtoarea Gibraltar, și reprezintă una dintre cele două frontiere terestre dintre Africa și Europa, alături de enclava spaniolă Melilla.

Pentru a preveni noi traversări pe mare, Ministerul spaniol de Interne a anunțat instalarea unei bariere pneumatice de aproximativ 500 de metri lungime în zona maritimă dintre Maroc și Ceuta.

Presiuni politice în Europa

Criza migratorie din Ceuta a generat reacții puternice în mai multe state europene, în special din partea formațiunilor de dreapta și extremă dreapta, care au cerut controale mai stricte la frontierele spațiului Schengen.

Italia a anunțat încă de joi intenția de a solicita suspendarea temporară a Spaniei din spațiul Schengen, o propunere susținută de Finlanda și Danemarca. Madridul a respins inițiativa, calificând-o drept „demagogică”, iar specialiștii în drept citați de AFP au apreciat că măsura ar fi dificil sau imposibil de aplicat în cadrul legislativ actual.

Începând de sâmbătă, Italia a reintrodus controale la frontierele aeriene și maritime cu Spania pentru cetățenii non-europeni care sosesc din această țară.

Franța a decis, la rândul său, să consolideze securitatea la frontiera franco-spaniolă, crescând de cinci ori numărul polițiștilor și jandarmilor mobilizați în zonă, până la 334 de persoane.

Ministrul spaniol de Interne, Fernando Grande-Marlaska, urma să prezinte sâmbătă o evaluare a situației din Ceuta, după vizita tensionată a premierului Pedro Sánchez, criticat de unii localnici pentru modul în care a gestionat criza.