Ceuta: Invazie pentru localnici, urgență pentru autorități, criză umanitară pentru ONG-uri

Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, a fost întâmpinat cu insulte de către manifestanți în timpul vizitei sale în Ceuta. Potrivit publicației El Nacional, aproximativ 40 de persoane s-au adunat în apropierea pistei de aterizare pentru elicoptere, acuzându-l pe Sánchez că ”trădează Spania” și că ”lasă frontiera neprotejată”.
Sanchez a calificat traversarea masivă a frontierei către Ceuta drept ”o încălcare a integrității teritoriale a Spaniei”. Potrivit acestuia, grupări criminale profită de o hotărâre a Curții Supreme care prevede că migranții ajunși pe mare în Ceuta nu trebuie returnați imediat, decizie viralizată pe rețelele sociale. Multi marocani tineri au ales sa inoate spre Ceuta. Circa 20 oameni s-au inecat astfel.
Madridul acuză rețelele de trafic de persoane că au declanșat criza
Sanchez a declarat că afluxul de migranți a fost provocat de mafii care au răspândit zvonuri despre hotărârea instanței. ”Din discuțiile noastre cu autoritățile marocane a reieșit că rețelele de trafic de persoane au oferit o interpretare interesată a unei decizii a Curții Supreme”, a spus el. Această interpretare ”s-a răspândit cu viteza fulgerului în ultimele ore”, informează Al Jazeera.
Însă activiștii din Maroc și-au exprimat îndoiala că hotărârea judecătorească a stat la baza creșterii numărului de migranți, spunând că majoritatea acestora probabil nici nu ar fi știut despre astfel de decizii juridice.
Imagini cu camioane pline de tineri, distribuite pe rețelele sociale
Die Welt atrage atenția că pe rețelele sociale circulă imagini video cu camioane pline de tineri. Se afirmă că înregistrările sunt de joi și ar arăta deplasarea migranților prin Maroc către granița cu Ceuta. Într-unul dintre videoclipuri, zeci de bărbați tineri sar dintr-un camion. În fața acestora se află un polițist marocan care face semne. O publicație online marocană a scris că forțele de securitate marocane au împiedicat oamenii să-și continue drumul, însă acest lucru nu este clar din imagini.
Unele interpretări arată că afluxul de imigranți nu ar fi fost posibil fără pasivitatea poliției marocane. Aceasta a fost pusă pe seama Zilei Tronului, chiar pe 30 iulie. Regele Mahommed al II-lea se afla la o reședință la 25 de km de Ceuta. Controalele poliției la granița cu Ceuta fuseseră relaxate în zilele anterioare. Pe 30 iulie, polițiștii și jandarmii marocani au disparut cimplet. Mulți marocani au traversat pe jos punctul de frontieră. Intervenția autorităților marocane s-a făcut simțită abia pe 31 iulie, dar valul de marocani nu s-a oprit.
Ceuta, între „invazie”, criză umanitară și urgență națională
”Șoferii de taxi au numit situația o invazie; ONG-urile au descris-o drept o criză umanitară; politicienii locali, puși în fața gestionării situației, au catalogat-o drept o urgență națională. Fiecare dintre ei are dreptate”, scrie cotidianul socialist spaniol El Pais. ”Invazia” nu a fost anunțată. Marocanii au început să apară din valuri în dimineața zilei de joi. Ziarul arată că mulți dintre cei care ajung înotând în Ceuta sunt tineri, iar unii dintre ei nu sunt la prima tentativă. Mulți nu și-au anunțat familiile despre intenția lor. El Pais subliniază că tinerii care ajung în Ceuta cer locuri de muncă și se plâng de condițiile de trai din Maroc. Toți le cer militarilor spanioli să nu-i expluzeze. ”Maroc, zero. Nu Cupa Mondială”, spunea unul dintre ei, ieșind din apa. Marocul ar urma să găzduiască Cupa Mondială în 2030, alături de Spania și Portugalia.
Primarul din Ceuta acuză Marocul de presiuni asupra Spaniei
Primarul orașului Ceuta, Juan Jesus Vivas (conservator, din Partidul Popular, de opozție), a acuzat Marocul că își folosește propriii cetățeni ca instrument de presiune împotriva Spaniei și că încearcă să destabilizeze Ceuta. El a vorbit despre un ”act ostil împotriva Spaniei și Europei”. El acuză guvernul spaniol că a reacționat ”târziu și insuficient” la trecerea masivă a frontierei dinspre Maroc. După o întâlnire cu premierul Pedro Sánchez, Vivas a declarat că administrația regională a oferit din timp semnale de alarmă și avertismente repetate. Situația din Ceuta este ”dramatică”, spune Vivas. El a cerut Madridului un plan de acțiune „urgent, ferm și imediat”.
Politica migraței promovată de Sanchez provoacă reacții în Europa
Premierul Spaniei, socialistul, Pedro Sanchez s-a opus în mod repetat politicilor dure privind migrația în UE, susținute de guvernele conservatoare. El a provocat indignare în rândurile conservatorilor printr-un program excepțional de regularizare a migranților, chira în acest an. Astfel, dreptul de ședere le este oferit migranților care se află în Spania de mai mult de cinci luni. Peste un milion de persoane, în principal din America de Sud și Centrală, au depus deja o cerere în acest sens.
Premierul Italiei, Giorgia Meloni, s-a remarcat prin cele mai dure critici. Ea cere excluderea Spaniei din spațiul Schengen. Cancelarul german Friedrich Merz în transmite un mesaj lui Sanchez: „Protejarea frontierelor externe ale Uniunii Europene este esențială pentru combaterea migrației ilegale. Am așteptarea clară ca toate statele membre ale UE să își îndeplinească această obligație”. „Ne așteptăm ca Marocul să preia imediat migranții ilegali”, a spus Merz, potrivit Die Welt.
12 comentarii
Lasa ti sa vina toti in germania si frantadoar ei doresc asta. Oricum Franta italia si germania deja sunt state musulmane
Se spune ca Sosoaca si Georgescu au fost prezenti in Ceuta, dirijand cu o mana de fier fluxurile migratoare spre Maroc.
Georgescu ii intimida cu fularul si povesti cu lacuri foarte reci iarna iar Sosoaca ii paraliza cu feminitatea matura si debordanta pe care o afisa.
Clona, nu pretinde ca esti ceea ce nu esti. Ironia nu este deloc subtila. Fiind sfarsit de saptamana, a trebuit sa improvizezi.
Actualul guvern spaniol face o politica ciudată ,ca să nu o numesc altfel sunt penibili deși au pretenția că sunt inteligenți . Se pare că peste tot in lume politicieni sunt stupizi,incompetenți și corupți . Dumnezeu cu mila!
Va dati seama ce hal de tari sunt cele din care fug cu sutele de mii,in care somajul printre tineri este astronomic
Va dati seama de ce 5 milioane de romani care isi doreau strict sa munceasca au plecat din Romania paradisului PSD!!
Italia a suspendat Acordul Schengen privind libera circulație cu Spania, în urma afluxului de migranți în Ceuta. Aceasta reiese dintr-o declarație a Ministerului de Interne italian, relatează La Stampa.
Ministerul de Interne a clarificat că Italia și-a închis granițele maritime și aeriene cu Spania. Această decizie a fost luată în urma unei analize a informațiilor de către Comitetul pentru Imigrație și Securitatea Frontierelor.
Ministrul de Interne, Matteo Piantedosi, a discutat cu omologul său francez, Laurent Nunez. Cele două părți au convenit să consolideze controalele la frontiera terestră franco-italiană.
Italia este oricum o tara musulmana
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că i-a cerut ministrului de Interne să consolideze controalele la frontiera franco-spaniolă, în contextul afluxului de zeci de mii de migranți ilegali din Maroc în enclava spaniolă Ceuta.
Potrivit lui Macron, patru unități mobile de forță, precum și aeronave și drone, au fost desfășurate la frontieră.
Președintele francez a menționat că măsurile au caracter preventiv și completează coordonarea existentă cu Spania.
După ce a discutat cu regele, prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez a călătorit la Ceuta cu pază strictă. Acolo, a criticat aspru Roma și Helsinki pentru poziția lor, amintind câți migranți au intrat în UE prin Italia însăși, precum și prin Grecia și alte țări. Sánchez a subliniat că solidaritatea și empatia sunt voluntare, în timp ce respectarea tratatelor și datelor europene nu este, și a cerut să se prevină subminarea a ceea ce a numit unitatea UE.
Criza migrației a depășit deja sfera relațiilor hispano-marocane și a provocat tensiuni în cadrul Uniunii Europene.
Prim-ministrul italian Giorgia Meloni și-a anunțat disponibilitatea de a reintroduce controalele la frontieră pentru sosirile din Spania.
„Spania a eșuat complet în a proteja frontiera externă a spațiului Schengen de intruziuni. Acest lucru nu poate continua. Toate țările europene trebuie să sprijine propunerea lui Meloni. Țările care nu își îndeplinesc obligația de a proteja frontiera externă nu pot fi membre Schengen”, a scris ministrul finlandez de interne, Mari Rantanen, pe rețelele de socializare, susținând propunerea premierului italian Meloni.
După Italia și Finlanda, autoritățile din Franța, Suedia, Danemarca, Austria și România au cerut suspendarea Acordului Schengen cu Spania până când Madridul își închide granițele pentru zeci de mii de migranți ilegali.
„Ne reunim cu lideri europeni pentru a discuta situația actuală”, a anunțat prim-ministrul danez Mette Frederiksen.
Între timp, evenimentele au o altă dimensiune, legată de relațiile tensionate dintre Spania și Maroc: Spania pune la îndoială suveranitatea Marocului asupra Saharei Occidentale, în timp ce Marocul contestă controlul Spaniei asupra enclavelor africane, inclusiv Ceuta și Melilla, numindu-le „teritorii ocupate”. În plus, țările nu sunt de acord cu privire la frontierele maritime din Insulele Canare.
Politica migratiei apartine in totalitate ,,progresistilor”, in frunte cu Germania , care are obligatia morala sa-i primeasca.
Ma astept sa-i primim pe toti!
Wir schaffen das!!!!
Da, in Romania sa vina. Aici e loc, doar au plecat romanii cu milioanele. Si nimeni din conducerea romaneasca nu ar comenta ceva. Ca si pana acuma , s-ar aplica neconditionat politica „jawohl frau Ursula”
Ca asa-s sclavii romanesti din fruntea tarii, ptr o functie sustinuta de UE vand Romania si romanii pe bani marunti.