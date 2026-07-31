Ceuta: Invazie pentru localnici, urgență pentru autorități, criză umanitară pentru ONG-uri

Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, a fost întâmpinat cu insulte de către manifestanți în timpul vizitei sale în Ceuta. Potrivit publicației El Nacional, aproximativ 40 de persoane s-au adunat în apropierea pistei de aterizare pentru elicoptere, acuzându-l pe Sánchez că ”trădează Spania” și că ”lasă frontiera neprotejată”.

Sanchez a calificat traversarea masivă a frontierei către Ceuta drept ”o încălcare a integrității teritoriale a Spaniei”. Potrivit acestuia, grupări criminale profită de o hotărâre a Curții Supreme care prevede că migranții ajunși pe mare în Ceuta nu trebuie returnați imediat, decizie viralizată pe rețelele sociale. Multi marocani tineri au ales sa inoate spre Ceuta. Circa 20 oameni s-au inecat astfel.

Madridul acuză rețelele de trafic de persoane că au declanșat criza

Sanchez a declarat că afluxul de migranți a fost provocat de mafii care au răspândit zvonuri despre hotărârea instanței. ”Din discuțiile noastre cu autoritățile marocane a reieșit că rețelele de trafic de persoane au oferit o interpretare interesată a unei decizii a Curții Supreme”, a spus el. Această interpretare ”s-a răspândit cu viteza fulgerului în ultimele ore”, informează Al Jazeera.

Însă activiștii din Maroc și-au exprimat îndoiala că hotărârea judecătorească a stat la baza creșterii numărului de migranți, spunând că majoritatea acestora probabil nici nu ar fi știut despre astfel de decizii juridice.

Imagini cu camioane pline de tineri, distribuite pe rețelele sociale

Die Welt atrage atenția că pe rețelele sociale circulă imagini video cu camioane pline de tineri. Se afirmă că înregistrările sunt de joi și ar arăta deplasarea migranților prin Maroc către granița cu Ceuta. Într-unul dintre videoclipuri, zeci de bărbați tineri sar dintr-un camion. În fața acestora se află un polițist marocan care face semne. O publicație online marocană a scris că forțele de securitate marocane au împiedicat oamenii să-și continue drumul, însă acest lucru nu este clar din imagini.

Unele interpretări arată că afluxul de imigranți nu ar fi fost posibil fără pasivitatea poliției marocane. Aceasta a fost pusă pe seama Zilei Tronului, chiar pe 30 iulie. Regele Mahommed al II-lea se afla la o reședință la 25 de km de Ceuta. Controalele poliției la granița cu Ceuta fuseseră relaxate în zilele anterioare. Pe 30 iulie, polițiștii și jandarmii marocani au disparut cimplet. Mulți marocani au traversat pe jos punctul de frontieră. Intervenția autorităților marocane s-a făcut simțită abia pe 31 iulie, dar valul de marocani nu s-a oprit.

Ceuta, între „invazie”, criză umanitară și urgență națională

”Șoferii de taxi au numit situația o invazie; ONG-urile au descris-o drept o criză umanitară; politicienii locali, puși în fața gestionării situației, au catalogat-o drept o urgență națională. Fiecare dintre ei are dreptate”, scrie cotidianul socialist spaniol El Pais. ”Invazia” nu a fost anunțată. Marocanii au început să apară din valuri în dimineața zilei de joi. Ziarul arată că mulți dintre cei care ajung înotând în Ceuta sunt tineri, iar unii dintre ei nu sunt la prima tentativă. Mulți nu și-au anunțat familiile despre intenția lor. El Pais subliniază că tinerii care ajung în Ceuta cer locuri de muncă și se plâng de condițiile de trai din Maroc. Toți le cer militarilor spanioli să nu-i expluzeze. ”Maroc, zero. Nu Cupa Mondială”, spunea unul dintre ei, ieșind din apa. Marocul ar urma să găzduiască Cupa Mondială în 2030, alături de Spania și Portugalia.

Primarul din Ceuta acuză Marocul de presiuni asupra Spaniei

Primarul orașului Ceuta, Juan Jesus Vivas (conservator, din Partidul Popular, de opozție), a acuzat Marocul că își folosește propriii cetățeni ca instrument de presiune împotriva Spaniei și că încearcă să destabilizeze Ceuta. El a vorbit despre un ”act ostil împotriva Spaniei și Europei”. El acuză guvernul spaniol că a reacționat ”târziu și insuficient” la trecerea masivă a frontierei dinspre Maroc. După o întâlnire cu premierul Pedro Sánchez, Vivas a declarat că administrația regională a oferit din timp semnale de alarmă și avertismente repetate. Situația din Ceuta este ”dramatică”, spune Vivas. El a cerut Madridului un plan de acțiune „urgent, ferm și imediat”.

Politica migraței promovată de Sanchez provoacă reacții în Europa

Premierul Spaniei, socialistul, Pedro Sanchez s-a opus în mod repetat politicilor dure privind migrația în UE, susținute de guvernele conservatoare. El a provocat indignare în rândurile conservatorilor printr-un program excepțional de regularizare a migranților, chira în acest an. Astfel, dreptul de ședere le este oferit migranților care se află în Spania de mai mult de cinci luni. Peste un milion de persoane, în principal din America de Sud și Centrală, au depus deja o cerere în acest sens.

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, s-a remarcat prin cele mai dure critici. Ea cere excluderea Spaniei din spațiul Schengen. Cancelarul german Friedrich Merz în transmite un mesaj lui Sanchez: „Protejarea frontierelor externe ale Uniunii Europene este esențială pentru combaterea migrației ilegale. Am așteptarea clară ca toate statele membre ale UE să își îndeplinească această obligație”. „Ne așteptăm ca Marocul să preia imediat migranții ilegali”, a spus Merz, potrivit Die Welt.