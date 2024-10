Cu ce înlocuim ”Guvernul meu”, lăsat de capul lui? Teoria lui Geoană

”Nu ştiu cine va fi la conducerea partidelor parlamentare româneşti după alegerile prezidenţiale şi parlamentare. În buna tradiţie politică românească, de obicei, cei care nu câştigă pierd conducerea. Deci, nu ştim. Aşa cum cred că pentru preşedintele României, româncele şi românii de acasă şi diaspora se uită ce fel de profil de preşedinte ne dorim într-un astfel de moment. Dorim un novice care ia meditaţii sau care învaţă la locul de muncă sau vrem cineva cu experienţă. De aceea pentru mine, viitorul prim-ministru, dar şi viitorul Cabinet mă voi uita cu foarte multă atenţie la competenţele lor, să ştie o limbă străină, să aibă habar de economie, să aibă habar de administraţie, să nu facă parte din clanuri de toate felurile”, a explicat Mircea Geoană.

Candidatul independent a sustinut că va fi intransigent nu doar la selectarea persoanei pentru postul de premier, dar şi la ce au trecut partidele în programul de guvernare.

”Pentru mine nu va fi o problemă de a desemna un premier, o doamnă sau un domn. Cine va fi? Evident, desemnat de partide. Dar eu voi fi intransigent, nu doar la selectarea persoanei, dar şi foarte atent la ceea ce au promis în campanie şi în programul de guvernare. Niciun preşedinte până acum nu s-a dus şi nu i-a atras la răspundere, le-a bătut obrazul, a vorbit cu poporul pentru a spune măi, oameni buni, aţi promis digitalizare, aţi promis un ANAF care colectează mai bine, aţi promis companii de stat conduse de meseriaşi nu de politruci, aţi promis educaţie bună, sănătate bună, aţi promis inflaţie mică. Pentru că problema mea nu este puterea preşedintelui, ci puterea de cumpărare a oamenilor care astăzi este extrem de erodată”, a mai declarat Mircea Geoană.

El a mai fost întrebat dacă va propune premireul de la partidul care se va afla pe primul loc după alegerile parlamentare.

”Constituţia României nu obligă preşedintele să ofere prima şansă primului partid, cu excepţia momentului în care un partid câştigă peste 50%. Preşedintele are discreţia, are libertatea să aleagă cum consideră domnia sa persoana şi eventual combinaţia de partide şi majoritatea pe care o fac. Există cutume în alte ţări, în Spania, în ţările mai aşezate democratic, în Austria. (…) Cutuma este să dai prima şansă primului partid. În România nu s-a întâmplat niciodată acest lucru”, a afirmat Geoană.

”Ideea că preşedintele desemnează pe cineva şi după aia e treaba dânşilor ceea ce fac, s-a terminat în România. Dacă eu voi câştiga, voi fi sigur că ceea ce promit partidele, ce m-am angajat şi eu angajamentul meu pentru România, e un program prezidenţial cred eu serios, făcut cu oameni profesionişti, deci ideea că desemnez pe cineva şi după aia s-a terminat treaba preşedintelui… Voi fi un preşedinte extrem de sever în a judeca performanţa guvernelor cu care voi lucra”, a mai declarat Mircea Geoană.

Geoană a mai fost întrebat, duminică, la Antena 3, de ce apar toate atacurile împotriva sa în ultima perioadă.

”Pentru că le deranjez interesele. Pentru că atunci când am luat decizia dificilă să candidez independent, eu am venit aici să schimb lucrurile în ţara asta. Şi oamenii aceştia se tem de faptul că vin să schimb lucrurile în România. Aţi văzut vreodată, urmăriţi campanii prezidenţiale de mulţi, mulţi ani de zile, aţi văzut vreodată un tir mai concentrat împotriva unui candidat decât vedem astăzi de la toată lumea şi de la PSD, şi de la PNL? (…) Este absolut ridicol să crezi să spui ceva de genul ăsta. În timpul ăsta, domnul Simion simpatizant Moscova este lăsat în pace, nimeni nu-i spune nimic. (…) Este evident un curent politic care este la limita a ceea ce reprezintă curentul occidental României”, a declarat Mircea Geoană.

”Atacurile care au pornit împotriva mea sunt plantate începând cu luna iunie în acest an. La un post de televiziune care are anumite contacte în exterior, prin proprietari şi prin anumite lucruri, de acolo au început să fie plantate temele în pregătirea unui atac ulterior, în caz că voi candida, acolo a început cu vizita la Moscova în 2009, acolo a început cu Vanghelie, acolo au început nu ştiu ce plimbări pe nu ştiu unde, ciorbe reîncălzite. De aceea pe mine şi cred că pentru oamenii de bună credinţă din ţara asta, este evidentă o încercare disperată de a discredita singurul om, astăzi dintre candidaţi, şi o spun cu respect faţă de toţi ceilalţi, care are o agendă de schimbare adevărată România”, a transmis Geoană.

El apreciază că, dacă nu ar avea şanse să câştige, atunci nu era toată această campanie împotriva sa.

”Şi cred că acest lucru îi deranjează şi îi face să fie disperaţi. Iar campaniile de media negative împotriva mea, încercările de a spune nu-l mai daţi pe Geoană, baraj mediatic la adresa comunicării pe care eu o fac, ele se fac astăzi, partidele le fac. De ce le fac? Pentru că le frică. Altfel, dacă n-aş conta şi n-aş avea o şansă să câştig, n-ar merita să cheltuiască bani şi energie”, a mai afirmat Geoană.