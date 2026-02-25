Cu pixul în mână, Bolojan imortalizează momentul când oficializează tăierile din administrație

Cu gândul la întâlnirea de joi cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, unde va discuta subiectul fierbinte al banilor din PNRR, inclusiv al celor 231 de milioane de euro pentru jalonul pensiilor speciale, Bolojan a imortalizat „victoria” tăierilor din aparatul bugetar pe pagina de Facebook a Guvernului.

„Înainte de a pleca la Bruxelles, am semnat cele două ordonanțe adoptate în ședința de Guvern de ieri seară: reforma administrației publice și cea privind relansarea economică.

Prin prima ordonanță: vom reduce risipa în administrație; vom avea o administrație mai eficientă; mutăm deciziile mai aproape de oameni. Prin a doua: creștem producția internă; susținem exportul și investițiile strategice; relansăm creșterea economică”, a scris premierul.

Reamintim că marți seară, Guvernul a adoptat cele două proiecte de OUG. Reforma administrației trena de mai bine de jumătate de an în coaliția de guvernare, după ce primarii din țară, inclusiv din partidele de guvernare, s-au arătat nemulțumiți de noua reformă.

Peste 45.000 de posturi tăiate

Întrebat de Cotidianul la briefingul de presă de după ședința de Guvern, ministrul Dezvoltării a făcut bilanțul tăierilor de posturi care își vor produce efectul de la 1 iulie, respectiv:

12.794 de posturi ocupate reduse în administrația locală.

26.802 posturi vacante reduse în administrația locală.

6.102 posturi de consilieri personali de la nivel local.

168 de posturi din prefecturi.

192 de posturi de consilieri de la nivel central.

În total, 45.698 de posturi vacante și posturi ocupate.

Împactul bugetar al acestor măsuri este de 1,6 miliarde de lei pentru 2026, iar din 2027 impactul va fi de 3 miliarde de lei.

Ce prevede reforma administrației

Scăderea cu 10% a cheltuielilor de personal din administrația publică centrală (…) va genera, pe ansamblul autorităților administrației publice locale, o reducere cu 10% a posturilor ocupate.

Reducerea cu 30% a numărului de posturi nu trebuie să conducă la depășirea unui procent mai mare de 20% aplicat posturilor ocupate.

Numărul total de posturi pentru instituțiile prefectului se reduce cu 25%, cu excepția posturilor serviciilor publice comunitare de pașapoarte și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor.

Pentru reducerea cheltuielilor de personal și încadrarea în numărul maxim de posturi, ordonatorii de credite pot aplica, în condițiile legii, fără a afecta salariul de bază, următoarele modalități:

a) reducerea numărului de posturi finanțate;

b) disponibilizarea de personal;

c) reducerea nivelului unor sporuri;

d) alte modalități de reducere a cheltuielilor de personal.

Un post pentru fiecare 1.200 de locuitori pentru comune, orașe, municipii și sectoare ale municipiului București;

Un post pentru fiecare 6.500 de locuitori pentru județe, respectiv municipiul București;

Polițiști locali din fonduri proprii în UAT-urile cu sub 4.500 de locuitori

Unitățile administrativ-teritoriale cu numărul locuitorilor mai mic de 4.500 nu pot înființa poliție locală decât dacă cheltuielile secțiunii de funcționare sunt asigurate integral din venituri proprii.

Numărul maxim de posturi rezultat la poliția locală cuprinde funcționari publici care ocupă funcții publice specifice de polițist local, funcționari publici care ocupă funcții publice generale și personal contractual.

Structura funcțională a autorităților și instituțiilor publice trebuie să respecte următoarele cerințe:

a) pentru constituirea unui serviciu este necesar un număr de minimum 7 posturi de execuție;

b) pentru constituirea unei direcții este necesar un număr de minimum 15 posturi de execuție;

c) pentru constituirea unei direcții generale este necesar un număr de minimum 25 de posturi de execuție.