Cum a schimbat ICCJ macazul contra sentinței CA Ploiești

Cititi si va cruciti cum a ales ICCJ sa schimbe macazul contra sentintei CA Ploiesti. Desi actiunea admisa la Ploiesti a fost pornita pe Legea contenciosului 554/2004, ICCJ a judecat recursul pe Legea prezidentialelor 370/2004, fara sa puna in discutia partilor schimbarea temeiului si fara citare efectiva, dezvăluie Luju.ro

Culmea: chiar si prin ingineria juridica gasita, in Legea 370/2004, invocata in recurs de ICCJ, nu scrie nicaieri ca o cale de atac poate fi judecata cu citare in 32 minute.

Asa a fost ucisa democratia la Inalta Curte de Casatie si Justitie! Lumea Justitiei prezinta revoltatoarea decizie nr. 2198 din 25 aprilie 2025, pronuntata in dosarul nr. 301/42/2025, prin care judecatorii supremi Alina-Gianina Prelipcean , Maria Hrudei si Ionel Florea au desfiintat sentinta nr. 135/2025, prin care, cu numai o zi inainte, magistratul Alexandru Vasile de la Curtea de Apel Ploiesti anulase Hotararea nr. 32/2024. Este vorba despre hotararea prin care Curtea Constitutionala a Romaniei a dat lovitura de stat, anuland alegerile prezidentiale (click aici pentru a citi).

Cititi articolul integral pe Luju.ro