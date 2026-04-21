Cum vede presa externă „divorțul” dintre PSD și Bolojan

Presa internațională avertizează că România se scufundă în haos după retragerea sprijinului pentru Ilie Bolojan. Jurnaliștii străini văd cu ochi răi această nouă criză politică, pe care o consideră un pericol pentru finanțele țării în contextul recordului de deficit bugetar din Uniunea Europeană.

De Bianca Dumbraveanu - redactor
Cum vede presa externă „divorțul” dintre PSD și Bolojan

Presa internațională avertizează că România se scufundă în haos după retragerea sprijinului pentru Ilie Bolojan. Jurnaliștii străini văd cu ochi răi această nouă criză politică, pe care o consideră un pericol pentru finanțele țării în contextul recordului de deficit bugetar din Uniunea Europeană.

România se confruntă cu o nouă criză politică majoră după ce social-democrații au decis să îl demită pe Ilie Bolojan. Partenerii de coaliție ai premierului îl acuză pe acesta că a distrus economia prin măsuri dure de austeritate. Publicația POLITICO notează că această mișcare vine într-un moment dificil pentru o țară deja obosită de instabilitate. Premierul liberal a anunțat că nu va demisiona, în ciuda presiunilor uriașe din partea PSD. Săptămâna viitoare, Bolojan urmează să se confrunte cu o moțiune de cenzură în Parlament.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, susține că programul de austeritate al liberalilor a dus la explozia costului vieții. El a explicat colegilor de partid că formațiunea sa nu mai poate accepta această situație.

„PSD nu mai poate fi ținut captiv în timp ce baza noastră socială este distrusă”, a declarat Grindeanu.

De cealaltă parte, Ilie Bolojan consideră că social-democrații fug de responsabilitate cu lașitate. El a subliniat că deciziile economice au fost luate împreună de ambele partide din coaliție.

Instabilitatea României în ochii jurnaliștilor străini

Jurnaliștii străini amintesc că tensiunile au început încă din anul 2024. Atunci, alegerile prezidențiale au fost anulate din cauza suspiciunilor de intervenție externă. Publicația POLITICO subliniază că România a avut cel mai mare deficit bugetar din UE în 2025.

„Ceea ce vedem astăzi este punerea în pericol a finanțelor țării noastre și distrugerea guvernării”, a afirmat Bolojan.

El a adăugat că această criză apare în timp ce economia Europei stagnează și există război în Orientul Mijlociu.

Opoziția cere alegeri anticipate

În timp ce guvernul se destramă, partidul de opoziție AUR crește constant în sondaje. George Simion a cerut deja organizarea de alegeri anticipate pentru a rezolva blocajul politic. Coaliția formată la începutul anului 2025 a fost instabilă din cauza rivalităților vechi. Acordul inițial prevedea ca Bolojan să conducă guvernul timp de doi ani. Totuși, retragerea miniștrilor PSD ar putea pune capăt acestei înțelegeri mult mai devreme decât era planificat.

CITEȘTE ȘI

Distribuie articolul pe:

5 comentarii

  1. Pana si gazetarii straini ii spun lui Grinda ca face dovada unei tradari nationale, datoria externa creste pe zi ce trece, dar vorba reclamei: „n-ai cu cine, niste tar.ani” !

    Răspunde

  2. „Ceea ce vedem astăzi este punerea în pericol a finanțelor țării noastre și distrugerea guvernării”, a afirmat Bolojan.” Trebuie sa-si apere pozitia si sa-si motiveze distrugerile pe care le-a produs si bulversarea masiva a multor domenii. Mai mult decat a distrus el nu se poate, se pot doar opri ac distrugeri prin fortarea sa sa plece. Probabil, ce a promis altora, el stie de unde, inca nu a terminat, de aceea mai vrea sa ramana. Efectele nu le mai poti anihila. Stupoarea este cat de simplu trateaza omul, viata pe care i-a bulversat-o si i-a distrus-o fara sa fi obtinut ceva bun pt. finantele tarii. Deficitul s-a amplificat masiv imprumuturile sunt astronomice. Se vorbeste de miliarde ca de doi lei.Iar daca mai ramane……ce sa rezolve? Poate chiar distruge definitiv. Presa starina a identificat f. bine problemele. Geaba crede Nicusor ca i-a prostit pe unii, cu acele pliante pe care le-a inmanat sa le citeasca liderii pe drum la intoarcere. Nu a convins pe nimeni, nici pe el insusi. Anularea alegerilor care este un aspect de o gravitate fara precedent, aici a dus, si de vina sunt cei care au pus umarul la aceste actiuni, dar si modul iresponsabili cu care s-a guvernat zeci de ani fara investitii si marind deficitul (pt scuzati, dar asta se vede clar ca buna ziua, pt o mana de oameni ai sistemului ticalosit indopati cu bani cu nemiluita, fara pregatire in domeniu pt ca le-a mers.

    Răspunde

  3. E vreo diferenta intre pres sarii straini si cei MioritzaTici? Oboseala de atata instabilitate trebuie prelungita
    la infinit…Taierea nodului gordian trebuia sa aiba loc demult, daca nu chiar din clipa castigarii alegerilor…

    Răspunde

  5. Nu e clara pozitia strainilor? Mai trebuie explicata? Pentru Grindeanu eventual? Dar intelege?
    „PSD nu mai poate fi ținut captiv”
    Captiv in vile de baroni locali a vrut sa spuna. Cat de indecent vorbeste! Vrea viata altora sa ii fie lui bine.

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Agro TV Servus Cluj vatabai.ro