Cum vede presa externă „divorțul” dintre PSD și Bolojan

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, susține că programul de austeritate al liberalilor a dus la explozia costului vieții. El a explicat colegilor de partid că formațiunea sa nu mai poate accepta această situație.
„PSD nu mai poate fi ținut captiv în timp ce baza noastră socială este distrusă”, a declarat Grindeanu.
De cealaltă parte, Ilie Bolojan consideră că social-democrații fug de responsabilitate cu lașitate. El a subliniat că deciziile economice au fost luate împreună de ambele partide din coaliție.
Instabilitatea României în ochii jurnaliștilor străini
Jurnaliștii străini amintesc că tensiunile au început încă din anul 2024. Atunci, alegerile prezidențiale au fost anulate din cauza suspiciunilor de intervenție externă. Publicația POLITICO subliniază că România a avut cel mai mare deficit bugetar din UE în 2025.
„Ceea ce vedem astăzi este punerea în pericol a finanțelor țării noastre și distrugerea guvernării”, a afirmat Bolojan.
El a adăugat că această criză apare în timp ce economia Europei stagnează și există război în Orientul Mijlociu.
Opoziția cere alegeri anticipate
În timp ce guvernul se destramă, partidul de opoziție AUR crește constant în sondaje. George Simion a cerut deja organizarea de alegeri anticipate pentru a rezolva blocajul politic. Coaliția formată la începutul anului 2025 a fost instabilă din cauza rivalităților vechi. Acordul inițial prevedea ca Bolojan să conducă guvernul timp de doi ani. Totuși, retragerea miniștrilor PSD ar putea pune capăt acestei înțelegeri mult mai devreme decât era planificat.
5 comentarii
Pana si gazetarii straini ii spun lui Grinda ca face dovada unei tradari nationale, datoria externa creste pe zi ce trece, dar vorba reclamei: „n-ai cu cine, niste tar.ani” !
„Ceea ce vedem astăzi este punerea în pericol a finanțelor țării noastre și distrugerea guvernării”, a afirmat Bolojan.” Trebuie sa-si apere pozitia si sa-si motiveze distrugerile pe care le-a produs si bulversarea masiva a multor domenii. Mai mult decat a distrus el nu se poate, se pot doar opri ac distrugeri prin fortarea sa sa plece. Probabil, ce a promis altora, el stie de unde, inca nu a terminat, de aceea mai vrea sa ramana. Efectele nu le mai poti anihila. Stupoarea este cat de simplu trateaza omul, viata pe care i-a bulversat-o si i-a distrus-o fara sa fi obtinut ceva bun pt. finantele tarii. Deficitul s-a amplificat masiv imprumuturile sunt astronomice. Se vorbeste de miliarde ca de doi lei.Iar daca mai ramane……ce sa rezolve? Poate chiar distruge definitiv. Presa starina a identificat f. bine problemele. Geaba crede Nicusor ca i-a prostit pe unii, cu acele pliante pe care le-a inmanat sa le citeasca liderii pe drum la intoarcere. Nu a convins pe nimeni, nici pe el insusi. Anularea alegerilor care este un aspect de o gravitate fara precedent, aici a dus, si de vina sunt cei care au pus umarul la aceste actiuni, dar si modul iresponsabili cu care s-a guvernat zeci de ani fara investitii si marind deficitul (pt scuzati, dar asta se vede clar ca buna ziua, pt o mana de oameni ai sistemului ticalosit indopati cu bani cu nemiluita, fara pregatire in domeniu pt ca le-a mers.
E vreo diferenta intre pres sarii straini si cei MioritzaTici? Oboseala de atata instabilitate trebuie prelungita
la infinit…Taierea nodului gordian trebuia sa aiba loc demult, daca nu chiar din clipa castigarii alegerilor…
Asa se intampla cand lupul face reforma stanei…
Nu e clara pozitia strainilor? Mai trebuie explicata? Pentru Grindeanu eventual? Dar intelege?
Captiv in vile de baroni locali a vrut sa spuna. Cat de indecent vorbeste! Vrea viata altora sa ii fie lui bine.