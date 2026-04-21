Cum vede presa externă „divorțul” dintre PSD și Bolojan

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, susține că programul de austeritate al liberalilor a dus la explozia costului vieții. El a explicat colegilor de partid că formațiunea sa nu mai poate accepta această situație.

„PSD nu mai poate fi ținut captiv în timp ce baza noastră socială este distrusă”, a declarat Grindeanu.

De cealaltă parte, Ilie Bolojan consideră că social-democrații fug de responsabilitate cu lașitate. El a subliniat că deciziile economice au fost luate împreună de ambele partide din coaliție.

Instabilitatea României în ochii jurnaliștilor străini

Jurnaliștii străini amintesc că tensiunile au început încă din anul 2024. Atunci, alegerile prezidențiale au fost anulate din cauza suspiciunilor de intervenție externă. Publicația POLITICO subliniază că România a avut cel mai mare deficit bugetar din UE în 2025.

„Ceea ce vedem astăzi este punerea în pericol a finanțelor țării noastre și distrugerea guvernării”, a afirmat Bolojan.

El a adăugat că această criză apare în timp ce economia Europei stagnează și există război în Orientul Mijlociu.

Opoziția cere alegeri anticipate

În timp ce guvernul se destramă, partidul de opoziție AUR crește constant în sondaje. George Simion a cerut deja organizarea de alegeri anticipate pentru a rezolva blocajul politic. Coaliția formată la începutul anului 2025 a fost instabilă din cauza rivalităților vechi. Acordul inițial prevedea ca Bolojan să conducă guvernul timp de doi ani. Totuși, retragerea miniștrilor PSD ar putea pune capăt acestei înțelegeri mult mai devreme decât era planificat.

