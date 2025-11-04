Cumnatul lui Geoană și fostul ministru Vlădescu, eliberați. Statul mai are de recuperat milioane bune de euro

Sebastian Vlădescu, fost ministru al Finanțelor, și Ionuț Costea, fost președinte al Eximbank, au fost eliberați din închisoare după ce Înalta Curte de Casație și Justiție le-a admis recursurile în casație. Cei doi fuseseră condamnați într-un dosar de corupție legat de lucrările la tronsonul de cale ferată București – Constanța.

Deși au fost eliberați, instanța a menținut măsurile de confiscare specială și sechestru asupra bunurilor lor, totalizând peste 7 milioane de lei și 4 milioane de euro.

Decizia este definitivă și nu poate fi atacată.

”Cu majoritate, admite cererile de recurs în casaţie formulate de inculpaţii Vlădescu Sebastian Teodor Gheorghe şi Costea Mircea Ionuţ împotriva deciziei penale nr. 48 din data de 26 mai 2023, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul de 5 judecători în dosarul nr. 860/1/2022. Casează, în parte, decizia penală recurată, numai în ceea ce priveşte soluţia de condamnare a inculpatului Vlădescu Sebastian Teodor Gheorghe pentru infracţiunile de luare de mită prevăzute de art. 289 alin. (1) din Codul penal, cu aplicarea art. 6 şi art. 7 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 78/2000 şi art. 5 din Codul penal şi a inculpatului Costea Mircea Ionuţ pentru infracţiunea de complicitate la luare de mită prevăzută de art. 48 alin. (1) din Codul penal, raportat la art. 289 alin. (1) din Codul penal, cu aplicarea art. 6 şi art. 7 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 78/2000 şi art. 5 din Codul penal”, se arată în minuta Înaltei Curţi.