Cutremurul electoral și surprizele, pe puncte

1. Orice adversar arogant, prea sigur de victoria sa și lovit de suficiența puterii sale, poate fi învins mai ușor, mai simplu și cu cheltuieli mult mai mici.

2. S-au prăbușit doi lideri și s-au făcut praf două echipe care au condus primele două partide politice din România, nu pentru că mesajele au fost transmise pe TikTok, pe porumbei sau pe bilețele secrete strecurate în cutiile poștale. Este vorba de grupări de oameni mediocri și impostori, concentrate sufocant la vîrful ambelor partide sancționate de electorat. Populația era undeva jos, în confruntare cu nevoile zilnice, iar așa-zisele elite politice huzureau în ceruri. Între conducerile PSD și PNL, pe de o parte, și populația României, pe de altă parte, legăturile au devenit extrem de firave. Ani de zile, populația a fost bombardată doar cu promisiuni și cu politici orientate spre victoria și menținerea la putere a partidelor în cauză.

3. Conducătorii și cei din preajma lor au început să trăiască viață de petreceri și nababi politici. Starea lor materială s-a ridicat la cer, față de nevoile populației.

4. Nimeni n-a putut ascunde și nimeni n-a mai putut înghiți afacerile Nordis sau cea cu panourile solare din PNRR ale nepotului, învîrtelile lui Iulian Dumitrescu și panourile publicitare pentru campania PNL și pentru cartea lui Nicolae Ciucă, precum și viața duplicitară, una la București și în țară și alta la Paris și pe Coasta de Azur a clanurilor din fruntea celor două partide .

5. Niciun contract important cu fonduri de la buget nu se mai poate obține fără ungerea mecanismului și fără trucuri juridice ignorate de Parchete.

6. Comportamentul ofensator al lui Klaus Iohannis și neputința lui Nicolae Ciucă de a se distanța de binefăcătorul său au dus candidatul PNL la cea mai proastă poziție din istoria partidului. Colaborarea și înțelegerile lui Marcel Ciolacu și Klaus Iohannis rămîn un capitol neelucidat.

7. Amestecul toxic al fostului președinte Traian Băsescu împotriva unor candidați și în sprijinul Elenei Valerica Lăsconi (cele care au fost la vedere) par a fi fost legale. Pînă la proba contrarie, ele rămîn doar problema celor care l-au ascultat și l-au crezut după prestația sa catastrofală din cele două mandate.

8. Alegerile de anul acesta au reprezentat sfîrșitul amăgirii pentru televiziunile de știri. Concluzia este limpede. Popularitatea politicianului flecar supra-expus nu generează neapărat susținere, ci dimpotrivă. Produce mai mult dispreț și distanțare. Cu sprijinul excesiv al grupului Intact (Antena 1 TV, Antena 3 TV etc.), al Romaniei TV și al Digi 24 și împiedicatei Realitatea Plus, obținut pe sume fabuloase, amîndoi candidații au pierdut spectaculos. Rolul personajelor de culise, proprietari de media (Dan Voiculescu, Sebastian Ghiță, Maricel Păcuraru, Adrian Sârbu etc.) se închide definitiv.

9. Păreriști și influenceri cu turme de urmăritori cer socoteală despre originea banilor privați folosiți de Călin Georgescu, dar nimeni nu cere rapoarte și detalii despre cheltuirea a 50 milioane de euro la Grupul Intact (Antena 1 și 3) pentru dezbateri bulevardiere, la Digi 24 pentru dezbateri incomplete, Romania TV și Realitatea Plus pentru promovări de candidați și acțiuni de partid.

10. Crește numărul de influenceri care se dezic și își cer scuze că nu au cunoscut personajul promovat, fapt care îi descalifică și în raport cu produsele despre care vorbesc.

11. Cheltuielile pentru expunerea pe sute de panouri destinate congresului PPE, cărții lui Nicolae Ciucă și candidaturii acestuia la prezidențiale au rămas îngropate în mister. Acuzele și întrebările publice au încetat fără explicații pentru cele 6 milioane de euro contractate de PNL cu o firmă de publicitate și afișaj controlată de Lucian Bode și Silviu Mănăstire.

12. O campanie isterică acuză falsificarea alegerilor prin intermediul TikTok fără a viza nici o trimitere la implicarea USR în mobilizarea adepților de peste Ocean, după ce la București s-au închis urnele și a avut loc o estimare a rezultatelor. Aceeași tăcere se așterne și peste operațiunea PSD de organizare a cedării de voturi la secțiile dominate de primari PSD pentru George Simion.

13. Academia Română se aruncă în lupta pentru democrație numai cu secretara și cu referenta de la comunicare și imagine publică. O face mai mult cu scopul de a se scutura de praf și de a mai cădelnița o dată la numele ”reputatului istoric” Ion Aurel Pop.

Iată poziția secretarei și a referentei din Comunicatul de presă al instituției:

„Academia Română respinge hotărât orice acuză care se aduce instituției și președintelui acad. Ioan-Aurel Pop cu referire la o ipotetică susținere a ideilor nociv naționaliste, antieuropene și anti-NATO. În nenumărate rânduri, atât președintele Academiei Române, acad. Ioan-Aurel Pop, cât și conducerea instituției și întregul corp academic și-au declarat în mod categoric opțiunile democratice, prooccidentale. Integrarea euroatlantică a României este singura garanție a păstrării independenței statului român și a libertăților democratice cucerite cu jertfă în decembrie 1989. Asocierea pripită a Academiei Române cu ideile suveraniste și filoruse este răuvoitoare, nedreaptă și chiar periculoasă. Academicianul Ioan-Aurel Pop, istoric reputat, a afirmat în multiple ocazii că amenințarea cea mai mare la adresa României a constituit-o întotdeauna în istorie colosul rusesc, cu permanenta sa aspirație imperialistă. Poziția noastră geopolitică, într-o zonă sensibilă, la granița de est a democrației europene, amenințată de războiul pe care Rusia îl poartă împotriva Ucrainei, impune României o atitudine fermă pro-NATO și excluderea ideii de neutralitate”.

Vitejii noștri academicieni, oricît ar fi „tineri”, exclud categoric „ideea de neutralitate” și numai nu cer să pornească la luptă.