UPDATE: Manelistul Dani Mocanu și fratele său nu au fost găsiți de polițiștii care au mers să pună în aplicare mandatele de executare a pedepselor. De aceea, cei doi frați au fost dați în urmărire.

Sursă foto – Poliția Română

„Astăzi, 6 noiembrie, poliţiştii Serviciului Investigaţii Criminale Argeş au primit, de la Tribunalul Argeş, două mandate de executare a pedepsei închisorii, privind doi bărbaţi, de 35 şi 33 de ani, din Ştefăneşti, judeţul Argeş, condamnaţi la 7 ani, respectiv 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă de omor şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. În baza mandatelor emise de instanţa de judecată, poliţiştii au efectuat verificări, cei doi nefiind găsiţi la adresa de domiciliu. Verificările continuă, în vederea depistării şi punerii în aplicare a celor două mandate de executare a pedepsei închisorii”, transmite I.P.J. Argeș, conform News.ro.

Dani Mocanu a fost condamnat pentru tentativă de omor

Știrea inițială: Condamnarea vine ca urmare a unui incident din august 2022. Frații Mocanu, împreună cu mai multe persoane, au asaltat alți doi bărbați. Aceștia au folosit o rangă, dar i-au lovit pe bărbați și cu pumnii și picioarele.

O filmare arată cum Dani Mocanu imobilizează una dintre victime, în timp ce fratele său îl lovește cu o bară metalică. Victima a rămas cu sechele permanente și necesită consulturi medicale la fiecare jumătate de an.

Dani Mocanu se apără spunând că el doar încerca să aplaneze conflictul, în ciuda imaginilor obținute de procurori. Procurorii neagă spusele manelistului. Ei explică faptul că Mocanu ar fi avut un rol activ în conflict.

Manelistul a fost arestat la domiciliu pentru 1 an și 4 luni în timpul procesului. Mai apoi, a fost plasat sub control judiciar.

Dani Mocanu mai are o condamnare la activ, de 6 ani și jumătate, într-un dosar de proxenetism și spălare de bani. Faptele au fost înfăptuite între 2016 și 2017.