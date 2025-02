Daniel David bate cîmpii

Cum gîndește un profesor universitar, votat ca rector la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, ba și academician (de ce?), promovat de liberali ca ministru al Educației în decembrie 2024?

Între 1994-1996, omul nostru a urmat un program de formare în cercetare la Colegiul Invizibil „Generația următoare” la UBB și Fundația Soros pentru o Societate deschisă în România și s-a specializat în studii avansate și cognitive experimentale-psihologie”.

Cînd cade lumina pe el se vede că avem de-a face cu un sorosit pur sînge care flendurește argumente trase de păr pentru a ascunde marele rahat politic cu anularea alegerilor din noiembrie și care ne trimite la eventuale probe peste 30-50 de ani. Omul acesta s-a agățat de primele oportunități ivite după 1990 și a umblat prin lume și acum ignoră trecutul, implicit istoria pe care o vede minimalizată în școli. El zice că este profesor și academician. Și, pînă una alta, chiar este. Daniel David uită că este rectorul unei universități prin care au trecut mari istorici ai României, savanți cu operă, nu cu sinteze din statistici și studii americane. Că este în fruntea unei universități care s-a ridicat odată cu România Mare și care a făcut din identitatea istorică a românilor o știință și un crez. Principalele date despre istoria noastră vin de la Ștefan Meteș și Ion Lupas, de la David Prodan și de la Ștefan Pascu și Constantin Daicoviciu, de la arheologii și profesorii de renume ai universității. Pe scaunul său au stat marile figuri ale culturii române. Decenii la rînd, poate chiar un secol, pînă la instalarea acestei caricaturi, Universitatea din Cluj a fost marcată de performanțe în studiul istoriei României. Omul nostru vrea să o transforme într-un laborator psihologic.

Ce zice acest Daniel David, o gomoșenie în persoană?

„Eu sunt un om al instituțiilor. Dovezile sunt date de concluziile acestor institituții. Dovezile scrise și detaliate o să le vedem cînd ceea este secret acum va fi probabil deschis peste douăzeci-trezeci de ani. Așa funcționează democrațiile peste tot. Este și legală și morală fiindcă te uiți cum s-a ajuns la această decizie. Sunt lucruri care se prezintă public și lucruri pe care o să le aflăm după treizeci-cincizeci de ani. Așa funcționează o democrație. Noi vrem toți dovezi pe care să le analizăm în diverse grupuri și grupulețe și să discutăm și să ne batem între noi dacă sunt adevărate sau nu.

Noi trebuie să ducem această bătălie. Nu contează dacă cămașa mea va fi albă sau nu. Este important ca România să rămînă una euro-atlantică, nu una bizră. Repet, n-am așteptat să văd dovezile, să vină SRI-ul sau SIE sau alt serviciu să imi arate mie dosarele și așa mai departe.Prin experiența proprie de viață pe care am avut-o și o am, din diversele zone în care îmi desfășor activitatea , din reacțiile Comisiei Europene, din reacțiille Departamentului de Stat nu am de ce să mă îndoiesc”, zice el într-o încercare de „glosă” pretins inteligentă pe seama deciziei CCR din noiembrie 2024.

Avem de-a face cu un academician care minte artistic pentru a evita o discuție despre o fraudă, despre o decizie nedemocratică și neconstituțională. Omul e sigur-beton pe ficțiunea lui non-intelectuală, deși recunoaște că și-a format concluziile după „reacțiile Comisiei Europene și ale Departamentului de stat”.

Științific, nu glumă!

Oameni buni, acest personaj este ministru în guvernul altui mare părerist și mincinos, Marcel Ciolacu, este și academician, și rector (autosuspendat) al Universității din Cluj și un recent adversar al Istoriei României. După mintea lui, în școli trebuie redus studiul istoriei și introduși psihologi pentru evaluări psihologice. Clinicianul nu vede decît pacienți. Omul chiar are, după cum declară, „un ușor dispreț față de prezent”, fiind „prea future oriented” (că limba română începe să-i pută!).

El este „profesor de științe cognitive, clinice” și a susținut disertația cu lucrarea „Impactul memoriei implicite asupra detectării minciunilor”.

Și este pe cale să devină cea mai nepotrivită prezență într-un guvern al României.

Evident, speriat de reacția publică la minimalizarea istoriei, psihologul de marginea patului a întors-o ca la Ploiești!

Post scriptum: O altă slugărnicie juridică a fost încropită de gînditorul profesor dr. Valeriu Stoica, fost președinte PNL, fost ministru al justiției, actual podgorean și mare profitor al tuturor guvernărilor liberale.

„Intoleranța față de valorile, principiile și procedurile democrației constituționale nu trebuie să fie tolerată. Instituțiile cărora li s-au acordat prin Constituție atribuțiile de garantare și apărare a acestor valori, principii și proceduri au legitimitatea să reacționeze împotriva intoleranței. Din această perspectivă, sînt legitime atît hotărîrea Curții Constituționale din 6 decembrie 2024 prin care a fost anulat întregul proces electoral prezidențial, cu consecința reluării integrale a acestuia, cît și sentința Curții de Apel București din 31 decembrie 2024 prin care a fost respinsă cererea de anulare a deciziei Biroului Electoral Central de reluare a alegerilor prezidențiale”. (Valeriu Stoica, Juridice.ro)

Cam asta produce Justiția amestecată cu vin și monedă!