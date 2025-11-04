Darius Vâlcov, eliberat pe prescripție de Curtea Supremă

Fostul ministru de Finanțe, Darius Vâlcov, a fost eliberat azi de Curtea Supremă, după ce judecătorii au decis că faptele din dosarul său sunt prescrise. Totuși, Vâlcov nu scapă de datorii: trebuie să achite peste 6,2 milioane de lei, suma considerată prejudiciu în dosar

De Mădălina Hodea
Darius Vâlcov, eliberat pe prescripție de Curtea Supremă

Fostul ministru de Finanțe, Darius Vâlcov, a fost eliberat azi de Curtea Supremă, după ce judecătorii au decis că faptele din dosarul său sunt prescrise. Totuși, Vâlcov nu scapă de datorii: trebuie să achite peste 6,2 milioane de lei, suma considerată prejudiciu în dosar

După ani de procese și controverse, Darius Vâlcov scapă de închisoare. În schimb trebuie să plătească statului peste 6 milioane de lei, bani pe care îi datorează în urma unor fapte de corupție. Curtea Supremă a decis să-l elibereze pentru că termenul legal de pedeapsă a expirat, însă justiția nu îl iartă complet.

Darius Vâlcov, fost ministru de Finanțe și un nume controversat al politicii românești, a fost eliberat azi de Curtea Supremă, după ce instanța a decis că faptele pentru care fusese condamnat s-au prescris. Cu alte cuvinte, termenul legal în care putea fi pedepsit a expirat.

Decizia vine în urma unei hotărâri a Curții Constituționale din acest an, care a schimbat modul în care se calculează termenele de prescripție în dosarele penale. Pe baza acesteia, judecătorii au constatat că procesul lui Vâlcov nu mai poate continua.

Totuși, fostul ministru nu scapă de obligațiile financiare. Instanța a decis că el trebuie să plătească 6,2 milioane de lei  bani considerați prejudiciu adus statului și a menținut sechestrul pus pe bunurile sale pentru a asigura recuperarea sumei.

Decizia  a fost semnată de Curtea Supremă condusă de Lia Savonea, care a precizat într-un comunicat că aplică legea și Constituția chiar și atunci când efectele pot fi nepopulare.

În aceeași zi, și Sebastian Vlădescu și Mircea Ionuț Costea, foști demnitari implicați în dosare de corupție, au fost puși în libertate din același motiv  prescripția răspunderii penale.

Pentru Darius Vâlcov, această decizie marchează o nouă etapă într-un lung șir de procese și controverse care i-au umbrit cariera politică.

Distribuie articolul pe:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro