Darius Vâlcov, eliberat pe prescripție de Curtea Supremă

Darius Vâlcov, fost ministru de Finanțe și un nume controversat al politicii românești, a fost eliberat azi de Curtea Supremă, după ce instanța a decis că faptele pentru care fusese condamnat s-au prescris. Cu alte cuvinte, termenul legal în care putea fi pedepsit a expirat.

Decizia vine în urma unei hotărâri a Curții Constituționale din acest an, care a schimbat modul în care se calculează termenele de prescripție în dosarele penale. Pe baza acesteia, judecătorii au constatat că procesul lui Vâlcov nu mai poate continua.

Totuși, fostul ministru nu scapă de obligațiile financiare. Instanța a decis că el trebuie să plătească 6,2 milioane de lei bani considerați prejudiciu adus statului și a menținut sechestrul pus pe bunurile sale pentru a asigura recuperarea sumei.

Decizia a fost semnată de Curtea Supremă condusă de Lia Savonea, care a precizat într-un comunicat că aplică legea și Constituția chiar și atunci când efectele pot fi nepopulare.

În aceeași zi, și Sebastian Vlădescu și Mircea Ionuț Costea, foști demnitari implicați în dosare de corupție, au fost puși în libertate din același motiv prescripția răspunderii penale.

Pentru Darius Vâlcov, această decizie marchează o nouă etapă într-un lung șir de procese și controverse care i-au umbrit cariera politică.