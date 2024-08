David Popovici: Visez la asta de când eram copil

David Popovici a declarat, joi, la Casa României că este foarte mândru de prestaţia sa la Paris, lăudând totodată şi pe ceilalţi medaliaţi olimpici şi sportivi calificaţi.

„Felicitări tuturor celor care au concurat până acum, felicitări nouă, felicitări celor de la canotaj, pentru că ştim cât de mult am muncit noi sportivii, împreună cu familiile şi echipele noastre. Numai noi ştim. Poate că o să fim lăudaţi, recompensaţi, dar numai cine a trecut prin aşa ceva ştim câtă muncă e în spate şi sunt foarte mândru de noi. Şi sunt mândru şi de mine, pentru că visez la asta de când eram copil şi e foarte frumos. Mă bucur să am o ţară în spate care mă susţine. Am făcut copilul din mine foarte fericit. Nu oi fi eu cel mai matur sau în vârstă delegaţia noastră, dar cred că vorbesc în numele tuturor când spun că ne vom face copiii din noi mândri. Baftă şi hai România!”, a afirmat Popovici.

Sportivul român a evitat să spună dacă a avut COVID sau nu în perioada în care s-a aflat la Paris, precizând că nu s-a testat.

„Acum mă simt mult mai liniştit, m-am mai calmat. Tot nu am reuşit să dorm bine aseară, dar asta pentru că eram foarte entuziasmat. Am simţit că mi s-a ridicat un bolovan de pe suflet când am terminat acest concurs, pentru că a fost o călătorie foarte grea. Nu au fost doar patru zile foarte grele, au fost nişte ani foarte grei. Şi nu ştiu dacă am avut COVID sau nu pentru că nu m-am testat. Am fost peste tot şi am interacţionat cu toată lumea. S-a răspândit o răceală pe la toată lumea, am purtat şi mască, cam toată lumea a răcit. Finalele au fost şi mai egale, pentru că auzeai la ţarc sau peste tot oameni tuşind. Unii s-au retras, alţii au continuat. Dar acum lumea rezistă mai bine. Deci nu ştiu dacă am avut COVID sau nu”, a spus el.

Programul campionului olimpic în perioada următoare cuprinde o vacanţă binemeritată, următoarea ediţie a Jocurilor Olimpice neaflându-se pentru moment în planurile sale.

„Nu mă gândesc absolut deloc la următoarele Jocuri Olimpice, mă gândesc doar la vacanţa care urmează. Mai sunt patru ani, să fim sănătoşi, să fim OK. Pentru Jocurile Olimpice de atunci mă voi gândi atunci când voi începe ciclul de pregătire. Până atunci mai sunt atât de multe competiţii încât nu ar fi foarte înţelept să mă stresez de acum. Muncim patru ani pentru ceva pe care nu îl poţi cronometra pe telefon, nu poţi opri cronometrul ăla la două sutimi sau la o sutime, şi ne batem pentru această medalie. Acum mă simt mai împlinit, pentru că îmi lipsea titlul de campion olimpic, dar asta nu înseamnă că mă voi culca pe o ureche şi gata am câştigat şi nu o să mai înot. Pentru moment trebuie să mă relaxez, trebuie să uit de Jocurile Olimpice, de toate antrenamentele, să uit de antrenor şi el de mine. Trebuie să ne sepărăm puţin şi să mă reculeg într-o vacanţă unde e foarte departe şi foarte cald”, a mai spus David Popovici.

Antrenorul său, Adrian Rădulescu, le-a transmis părinţilor care au copii la sport să fie mai îngăduitori şi l-a dat exemplu pe tatăl lui David, Mihai Popovici.

„Calificarea sportivilor la Jocurile Olimpice şi toate medaliile pe care noi le vom obţine prin Team România sunt o dovadă de curaj şi o dovadă că putem avea rezultate în România. Poate avem tendinţa de a da vina pe sistem, dar vreau să le reamintesc tuturor că sistemul este format din noi, noi suntem sistemul. În fiecare zi un copil poate că renunţă la sport din motive greşite. Poate putem să vorbim de infrastructură, de multe, dar important este modul în care ne raportăm noi la sport şi mă refer la faptul că ar trebui să avem mai multe răbdare să încurajăm copiii să facă sport, să avem răbdare cu ei cum au avut părinţii lui David. Eu îmi aduc aminte de o discuţie de acum opt ani, când tatăl lui David mi-a spus un lucru: ‘Adrian, eu cred că David poate să fie campion olimpic şi cred că tu îl poţi duce acolo’. Eu nu am văzut-o ca pe o presiune, ci ca pe o dovadă de încredere. Consider că toţi părinţii care îşi duc părinţi copiii la sport ar trebui să aibă o atitudinea similară”, a afirmat Adrian Rădulescu.