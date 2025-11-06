„Am spus şi public, evaluarea naţională în clasa a VIII-a aşa cum o avem noi acum nu există în structura Uniunii Europene, este prea îngustă şi prea punctuală. Dar şi aici discuţia trebuie aşezată, trebuie gândită bine şi trebuie să fie predictibilă, nu o poţi schimba aşa de la un an la altul sau de la doi ani, trebuie gândit procesul astfel încât să fie predictibil. Este clar că va trebui să avem o astfel de discuţie, mai ales că pentru celelalte evaluări din clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a deja am venit cu acele elemente pe care le-am anunţat încă din raportul QX , adică să evaluăm mai multe competenţe, să avem şi itemi care sunt legaţi de programă, dar şi itemi care sunt gândiţi într-o logică de utilizare a competenţelor în viaţa cotidiană”, a spus Daniel David.
La finalul clasei a VIII-a elevii susțin examen la două probe: limba și literatura română și matematică. În baza mediei pe care o obțin se face admiterea la liceu.
Calendarul evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul şcolar 2025 – 2026:
- 22 iunie 2026: Limba și literatura română – proba scrisă
- 24 iunie 2026: Matematică – proba scrisă
- 26 iunie 2026: Limba și literatura maternă – proba scrisă
- 1 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12:00, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (14:00 – 18:00)
- 2-3 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor
- 4-7 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor
- 8 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale
1 comentariu
Modul cum este facuta evaluarea acum, partea de grila, este invitatie la copiat. Daca faci grilele corect ai nota 7. Scolile particulare jubileaza, elevii lor sunt cei mai buni atunci cand sunt supravegheati de proprii profesori la evaluare nationala. La matematica elevii primesc toate figurile problemelor de geometrie. Nu li se testeaza deloc capacitatea de constructie dupa niste reguli date.