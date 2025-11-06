„Am spus şi public, evaluarea naţională în clasa a VIII-a aşa cum o avem noi acum nu există în structura Uniunii Europene, este prea îngustă şi prea punctuală. Dar şi aici discuţia trebuie aşezată, trebuie gândită bine şi trebuie să fie predictibilă, nu o poţi schimba aşa de la un an la altul sau de la doi ani, trebuie gândit procesul astfel încât să fie predictibil. Este clar că va trebui să avem o astfel de discuţie, mai ales că pentru celelalte evaluări din clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a deja am venit cu acele elemente pe care le-am anunţat încă din raportul QX , adică să evaluăm mai multe competenţe, să avem şi itemi care sunt legaţi de programă, dar şi itemi care sunt gândiţi într-o logică de utilizare a competenţelor în viaţa cotidiană”, a spus Daniel David.

La finalul clasei a VIII-a elevii susțin examen la două probe: limba și literatura română și matematică. În baza mediei pe care o obțin se face admiterea la liceu.

Calendarul evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul şcolar 2025 – 2026: ​