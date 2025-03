O postare făcută pe FB în urmă cu aproape o lună de Nicu Pintea și care circulă cu mare succes pe net merită redată pentru cititorii Cotidianul.ro. În textul său, românul care scrie că est estabilit peste Ocean scrie:

Văd tot mai des postări de tipul

„Incultura este cea care creează fani Georgescu”, sau mai văd des postări de genul: „retardații & analfabeții sunt fani Georgescu”!!!

Ce nu se înțelege este că…

1. PENSIILE SPECIALE creează fani Georgescu!

2. Numărul uriaș de BUGETARI INUTILI, care în loc să scadă, crește necontrolat, creează fani Georgescu!

3. DECIZIILE NECONSTITUȚIONALE ale CCR creează fani Georgescu!

4. Un PREȘEDINTE care a făcut țării RĂU TIMP DE 10 ANI creează fani Georgescu!

5. O PANDEMIE FALSĂ creează fani Georgescu!

6. Susținerea unei țări care NE-A FURAT teritorii creează fani Georgescu!

7. PREȚUL LA CARBURANȚII fabricați din petrolul poporului nostru creează fani Georgescu!

8. PREȚURILE LA ENERGIE ȘI GAZ METAN, furate de la poporul român, mai creează fani Georgescu!

9. CONTROALE ȘI AMENZI nenumărate la antreprenorii români creează fani Georgescu!

10. CREȘTEREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR creează fani Georgescu!

11. PRESA MINCINOASĂ, ASERVITĂ intereselor FUNDAȚIILOR OCULTE ale lui Soros, creează fani Georgescu!

12. ATITUDINEA PLINĂ DE URĂ, OSTILĂ, a persoanelor publice din media care s-au aliat pentru a-l mânji pe CG creează fani Georgescu!

13. DISTRUGEREA ȚĂRANULUI român creează fani Georgescu!

14. DISTRUGEREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI și a culturii românești creează fani Georgescu!

15. FURTUL CALIFICAT al artefactelor antice ale poporului român creează fani Georgescu!

16. JEFUIREA pădurilor și a bogățiilor poporului român creeaza fani Georgescu!

17. Cei 600 de parlamentari creează fani Georgescu!

18. Desființarea inspectoratelor amânată mereu, la care noi, românii, nu le vedem rostul, plus că „înghit” jumătate din bugetul învățământului, creează fani Georgescu!

19. PENSIILE de 1500-3000 lei creează fani Georgescu! De ce se iese la pensie la 45 de ani? De ce sunt pensii mai mari ca salariul președintelui, unii au câte 3-4 pensii! La fel, și faptele astea creează fani Georgescu!

20. CONSILIILE JUDEȚENE & Președintele Consiliului județean, instituții comuniste care trebuie desființate, creează fani Georgescu!

21. Cele 42 de județe aiurea, faptul că nu se pot face investiții la nivel de județ, oraș, sat, creează fani Georgescu!

22. Localitățile sub 10 000 locuitori, desființate, creează fani Georgescu!

23. Populația țării a scăzut, dar faptul că noi ne raportam tot la 22 milioane creează fani Georgescu!

24. Cei 6 milioane de români apți de muncă, oameni care muncesc, plătesc taxe și impozite ÎN ALTE STATE, creează fani Georgescu!

24. Sistemul ticăloșit creează fani Georgescu!

25. Pe timp de pace, România „stă foarte bine” la capitolul GENERALI. 1000 bucăți mari și late creează fani Georgescu!

Avem 1,4 milioane de bugetari! SUA are, la nivel federal, 2 milioane de bugetari! Ei sunt 400 milioane, noi 16 milioane (cam cât populația din New-York) creează fani Georgescu!

26. PSD/PNL/UDMR/CCR- creează fani Georgescu! Ne-am săturat de ăștia!

27. NIVELUL DE TRAI SCĂZUT creează fani Georgescu!

28. 40% dintre romani, nemulțumiți de viața lor, creează fani Georgescu!

29. Taxele, impozitele, PREȚURILE din România creează fani Georgescu!

30. SĂRĂCIA, în special prăpastia dintre viața rurală și cea urbană, este o cauză majoră a resentimentelor și creează fani Georgescu!

31. Multe partide mici care „fac legea” în Romania creează fani Georgescu!

32. Subiectul FACTURILOR la energie și al măririi pensiilor s-a transformat într-o epopee a bâlbâielilor, răzgândirilor și declarațiilor fără acoperire care durează de peste un an de zile. La fel, și astea creează fani Georgescu!

33. DEZAMĂGIREA și lehamitea sunt mult mai mari decât în trecut și asta creează fani Georgescu!

34. Un laitmotiv al politicii ultimelor două decenii este votul pentru „răul cel mai mic”, semn total al LIPSEI REALE DE ALTERNATIVĂ. La fel, și asta creează fani Georgescu!

35. ÎNCREDEREA în instituții s-a prăbușit și creează fani Georgescu!

36. Cum poate eșua România? Cu o JUSTIȚIE în slujba politicii?! Uite că și asta creează fani Georgescu!

37. A fi SLUGA UE, a trece Romania pe linie moartă începând cu economia, agricultura, politicile, fără dreptul de a alege, creează fani Georgescu!

38. Politicile privind persoanele cu dizabilități creează fani Georgescu!

39. Ajutorul social cash, o prostie românească, aducătoare de voturi PSD/PNL/UDMR/CCR- creează fani Georgescu!

40. A susține natalitatea, dar a cui??? Creează fani Georgescu!

41. Primarii localităților să poată fi aleși maxim 2 mandate, altminteri devin VĂTAFI în localitatea respectivă. Și asta creează fani Georgescu!

42. SATUL ROMÂNESC este praf, din toate punctele de vedere, și creează fani Georgescu!

43. După 34 de ani PSD/PNL/UDMR/CCR- România este CODAȘĂ ca salarii/pensii/nivel de trai/ în Europa! Creează la fel fani Georgescu!

44. Majoritatea pensionarilor trăiesc de la o zi la alta, fără împrumuturi de la CAR bătrânii sunt morți! Creează și asta fani Georgescu!

45. Până mâine, pot continua cu nemulțumirile românului de s-a ajuns în situația asta! Încercați să continuați și voi cu nemulțumirile voastre care v-au făcut fani Georgescu!

PS 1 – Vă dați seama în ce stat mafiot trăim?! Adică, nu avem voie să votăm ce vrem, trebuie să votăm ce vor EI, mincinoșii și corupții care au distrus o țară!!

PS 2 – Pe vremea lui Ceaușescu, atunci când am votat prima oară, era un singur nume pe buletinul de vot! Asta ne așteaptă, din nou?😉

Sursa: Nicu Pintea