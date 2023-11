Raportul de Control emis în noiembrie 2022 este rezultatul lipsei de acte, aspect menționat de inspectori, dar în principal al intenției cu care Primarul General, ce dispusese în iunie detasarea mea la Dalles pentru a obține bune rezultate manageriale și acolo (a se parcurge definiția detașării), a acționat in mod neprofesionist, afectând în mod nejustificat imaginea mea bazata pe o cariera onorabila si de necontestat în zeci de ani de activitate onesta.

Din fericire, cariera și rezultatele mele profesionale, ca și ale fiecărei echipe cu care am lucrat, nu pot fi anulate de conducători trecatori mânați nu de dorința de a construi, sau de a uni, ci de a distruge și a anula personalități atunci când acestea dovedesc în privința angajatorului neîndeplinirea nejustificată legal a atribuțiilor.

În ceea ce privește faptele prezentate în postarea de astăzi pe Facebook a Primarului General, fac următoarele precizări succinte:

– Nu au existat nereguli în desfășurarea activității mele în cadrul C.S.M.B.,

– Premierile acordate în Club în cursul anului 2018 au avut ca bază legala normele financiare aprobate in Consiliul General al Muncipiului Bucuresti, totul raportat la perfomantele obtinute de catre participantii la activitatea sportiva. Atât sumele încasate, cât și beneficiarii acestora, au avut o bază legală, existând transparență absoluta inclusiv in ceea ce priveste aprobarea referatelor in Consiliul de Administratie al Clubului. Pe de altă parte, decizia de desfacere a contractului de muncă s-a bazat pe cercetarea disciplinară ce a avut în vedere activitatea din ultimele 6 luni anterior momentului la care a fost numită Comisia de cercetare disciplinară de catre același Primar,

– Reorganizările succesive ale instituției au fost aprobate în Consiliul General al Municipiului București, existând doar obligația de implementare la nivelul clubului. Așadar, nu poate fi vorba despre decizii ale subsemnatei,

– Litigiile din perioada 2018-2022 au fost rezultat al activității din Club în timpul mandatului conducătorilor anteriori. În acest sens, eu, Gabriela Szabo, am implementat toate dispozitiile Curții de Conturi și a instituțiilor cu atribuții de control.