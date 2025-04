Titlul acestei însemnări preia o formulare derivată din istoriografie dedicată marilor personalități care aveau ambiția de a întra în istorie precum personaje în timpul vieții cărora între hotarele statului condus de ei a domnit liniștea și belșugul.

Ara Pacis Augustae monumentul dîn înima Romei dedicat glorificării vremii lui Augustus, de el însuși proclamată ca o perioadă în care între hotarele imperiului “gestionat” de acesta ar fi domnit pacea si bunăstarea. Ara Pacis este reperul vizual, iconografic, al unei propagande “de regim” în care ideea de stat și de apartenență la o cultură si la o religie se identifică în noțiunea de princeps, de conducător ce are în grija sa liniștea si prosperitatea comunității umane. Clarificare sensului filosofic si istoriografic al expresiei Defensor Pacis a venit mult mai târziu odată cu publicarea în 1324 de către Marsilio da Padova (1275-1342) a operei cu același nume. Operă străină de altfel, ca si celelalte opere ale lui Marsilio, de orice spirit retoric sau encomiastic. Personal, am convingerea că modestiei și sobrietății cu care Papa Francisc a abordat problematica raporturilor religiei cu viața și cu humana universitas, corespund întru totul ideii pe care si-o făcuse Dante Alighieri despre entitatea definibilă în termeni moderni de sintagma “societatea umană” : “Amplius, humana universitas est quoddam totum ad quasdam partes, et est quedam pars ad quoddam totum. Est enim quoddam totum ad regna particularia et ad gentes, ut superiora ostendunt; et est quedam pars ad totum universum. Et hoc est de se manifestum” (De Monarchia (I, vii, 1). Papa Francesco s-a considerat de la bun început un trimis al Domnului în Cetatea Eternă, la Roma – Caput Mundi, chemat, de cardînalii electori din Conclavul de la Roma, din cealaltă parte a planetei, dintr-un depărtat “capăt al lumii”, pentru o misiune proprie, însuflată prîn mijlocirea acestora de Spiritul Sfânt. Era fiu de emigranți italieni și poate aceasta explică nu doar carierea sa ecleziastică, parcursă pe toate treptele, pană la demnitatea de arhiepiscop de Brgenos Aires si mai apoi iacea de cardinal demnitate ce i-a fost acordată de polonezul Ioan Paul al II-lea, un “Papă venit de la frig”, din altă emisferă, aceea a Războiului Rece, dar care, cu carisma si hotărârea sa, a înclinat balanța conflictului între două modalități de organizare ale lumii în favoarea aceleia în care demnitatea omului era corelată la respectarea demnității și libertății sale. Cu “urcarea” pe tronul papal a lui Jorge Mario Bergoglio, cred că s-a împământenit renunțarea la cutuma pluriseculară a alegerii în fruntea bisericii catolice a unui înalt prelat din rândurile cardinalilor italieni. Roma rămâne, desigur, Caput Mundi. Denumirea întrată în circuit cu poemul Pharsalia («ipsa, caput mundi, / bellorum maxima merces, /Roma capi facilis […]» al lui Marcus Annaeus Lucanus (39-65 e.n.) s-a consolidat în decursul secolelor si prîn poziția preemînentă avută de metropola romană în răspândirea credînței creștîne centrată pe figura lui Petru.

Figura papală este simbolul de bază al poziției creștinismului în eșichierul mondial. Jorge Mario Bergoglio, născut în 1936 într-o familie de emigrați piemontezi, a crescut în Buenos Aires sub îndrumarea spirituală a părintelui Pedro Arrupe y Gondra (1907 – Roma, 5 febbraio 1991) de origine bască, Superior General al Companiei lui Isus între 1965 – 1983, ani în care în Argentina s-a instalat, în urma preluării puterii de către militari în 1976, un regim care a distrus orice opoziție si a terorizat populația făcând numeroase victime si lichidând disensul. Deja, în 1975, Arrupe elaborase un document dedicat sensului activității Companiei, întitulat Misiunea noastră: serviciul credîntei si promovarea dreptătii în care se proclama: “A noastră credință în Isus Hristos si misiunea noastră de a proclama Evanghelia cer de la noi o angajare în promovarea dreptății si solidarizarea cu cîne nu este ascultat si nu are putere” (cf. Gianni La Bella, Pedro Arrupe. Un uomo per gli altri , Il Mulîno, Bologna 2007). Acestor exigente imperative au fost pe deplin împărtășite de iezuitul Bergoglio, pe atunci în floarea vârstei și deja aflat în fruntea unei structuri provinciale a ordinului. Arrupe a demisionat în 1980 din funcția de Superior General al iezuiților, cazul fiind unic în istoria acestora. La moartea sa, în februarie 1991, ultimele sale cuvinte au fost: “Pentru prezent, Amin; pentru viitor, Alleluia„. Experiența lui Arrupe și deschiderile sale progresiste nu au fost pe placul Papei Wojtyla. Probabil că din lumea de dincolo – dacă există – a privit cu neîncredere sau rezervă, ca si succesorul său modul în care Papa Francesco a abordat problematici social umane delicate, în multe medii conservatoare ale bisericii catolice considerate tabù. Jorge Mario Bergoglio si-a ales numele papal de Francesco tocmai datorită înrudirii modului în care el a se apleca asupra stării straturilor de jos ale populației, “gli ultimi” în același mod si cu aceeași sensibilitate umană cu care se apleca si “il poverello” (“sărmanul” – n.n.) de la Assisi. Pe de altă parte, nici nu se putea să se exprime altfel în contact cu păturile “slabe” ale populatiei. Ducea pe umerii săi povara experienței seculare a iezuiților în propovăduirea evangheliei în rândurile nativilor din America Latină. Cu putini ani în urmă, a fost publicat o carte pasionantă semnată de istoricul Gianpaolo Romanato, profesor de istorie contemporana la Universitățile din Padova si Trieste, Le Riduzioni gesuite del Paraguay. Missione, politica, conflitti (Ed. Morcelliana, Brescia 2021). Sunt reparcurse în ea modalitățile de organizare de către iezuiți a așezărilor triburilor guaranilor dintr-o arie largă ce cuprindea, între 1610 si 1767, anul suprimării lor de către autoritățile spaniole si portugheze, parte din teritorii aparținând astăzi statelor Paraguay, Argentina, Bolivia și Brazilia. Această salbă de așezări indigene creștinizate si teritoriul pertinent lor au fost definite precum “Statul iezuit al Guaranilor”. Era un model utopic al unei noi societăți creștine, bazat pe principiul evanghelizării în scopul integrării și menținerii specificului grupurilor originare în condițiile adaptării la viața în comunitate. Istoria iezuiților dîn America Latină și a raporturilor lor cu populația băștinașă și-a lăsat amprenta asupra ideologiei religioase a Ordinului și a influențat și istoria raporturilor acestuia cu diversele dictaturi militare din America Latină. A influențat, firește, și parcursul formării și ascensiunii lui Jorge Mario Bergoglio în cadrul ierarhiilor Ordinului.

În Curia de la Roma, Papa Bergoglio care si-a ales un nume pontifical ce exprima un program de viată, a trebuit să se confrunte cu rezistențele unui aparat ecleziastic legat de tradiții adânc înrădăcinate. A pus în centrul atenției sale de la bun început persoanele pe cale să își piardă speranțele sau care deja și le pierduseră, săracii, deținuții etc. În iulie 2013, la câteva luni după ce a fost ales Papă (13 mai 2013), după demisia lui Benedict al XVI-lea – Papa Ratzinger (13 martie 2013), a vizitat insula Lampedus , locul către care fugari, migrați și persecutați își poartă suferințele ca într-un Port al Speranței. Da la Lampedusa, a lansat un mesaj de trezire a conștiințelor si a definit tragica “globalizare a indiferenței”. La capătul vieții, un alt act de profundă semnificație, a fost cel al promovării Jubileului Speranței dedicând cu acest prilej o Poartă Sfântă specială deținuților din Închisoarea Rebibbia, în care în urmă cu câteva zile, după ieșirea din spital, a vizitat-o scuzându-se deținuților că nu poate să le spele simbolic, cu umilință și solidaritate, picioarele din cauza problemelor fizice. În 2016, proclamat de el ca An Sfânt Extraordinar al Milostivirii, a deschis pentru prima oară în istoria Anilor Sfinți o Poartă Sfântă în Africa, la Bangui în Republica Centrafricană. A vrut să sublinieze că, în lumea creștină, Dumnezeu nu face diferență între centru si periferie.

În timpul pontificatului său, s-a confruntat cu problematici de extremă gravitate precum cea definită chiar de el “ războiul mondial din bucăți”, în cadrul căruia confruntarea armată între Rusia si Ucraina era si este potențial în măsură să arunce, prin implicațiile ei geostrategice, lumea un aer. A îndemnat la înțelegere și la ascultarea aproapelui, a vrut sa viziteze Rusia si Ucraina, a fost îndurerat că rugăciunile lui pentru pace nu au fost ascultate. În ultimele luni din viață, telefona zilnic preotului catolic din Gaza pentru a-i adresa cuvinte de încurajare și a-l îndemna să-i consoleze cum poate pe cei aflați în suferință și să aibă milă de morți si răniți. Demersurile sale în favoarea păcii s-au fost lovit de ziduri de gumă. Rațiunile de stat si ambițiile personale s-au exprimat prin explozia rachetelor balistice, nebalistice, obuzelor și bombardamentelor cu drone.

Nu putem trece în revistă aici, nici măcar succint, toate faptele acestui Om ce va fi purtat cu siguranță la gloria altarelor. În timpul pontificatului său, multe din luările sale de poziție au fost contestate, în special cele privind familia, poziționarea religiei catolice fată de LGBT etc. Vom mai avea ocazia sa ne exprimăm asupra acestor situații. În ce mă privește, am fișat cu grijă materialele și comentariile (de diferite culori politice si orientări religioase) pe marginea activității sale în cadrul pontificatului. Neîndoielnic, avea o viziune proprie privitoare la corelarea fenomenelor sociale și asupra activităților umane în context planetar. Cele patru enciclice emise în cei 12 ani ai pontificatul său au fost denumite chiar ieri de un analist, precum “un puternic amestec de credință, ecologie si fraternitate”.

Personal prefer cea de a doua enciclică, Laudato Si, din 24 mai 2015. Ea este inspirată de Cantico delle Creature al lui San Francesco si este o reflecție asupra planetei noastre. În text, Papa Francesco folosește noțiunea de “ecologie integrală” punând în legătură grija pentru Creat cu dreptatea socială, pacea, lupta împotriva sărăciei. Este criticat consumismul fără limite și condamnată risipirea resurselor naturale, afirmându-se că accesul la apă “este un drept uman esențial, fundamentatal și universal”( cf. Andrea Soglio, Le 4 encicliche di Papa Francesco, https://libreriamo.it/societa/encicliche-di-papa-francesco-fede-fraternita/).

Cam cu aceleași cuvinte, s-a exprimate si un fost candidat la Președinția României care pentru această “erezie” și alte “erezii de ecologie integrală” a fost privat de dreptul de a accede la o poziție esențială pentru “făcutul binelui”, chiar de persoane puse special în acele scaune din care se administrează justiția socială.