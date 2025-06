Deputat USR: Apucați-vă de furat ca lumea!

Decizia Curții de Apel de a ridica interdicția de a ieși din țară pentru Vladimir Ciorbă l-a revoltat pe deputatul USR, Stelian Ion. Acesta a postat pe FB un mesaj amplu în care scrie:

„Câteva sfaturi de la un avocat imaginar pentru cei care trăiesc în viața reală:



Nu are rost să vă stresați, să munciți ca disperații până crăpați de burnout, să stați departe de copiii voștri și să ratați cum cresc!



Apucați-vă de furat ca lumea! Dar nu oricum, ca niște amatori. Furați cât mai mult, ideal milioane de euro! Cel mai bine e să faceți evaziune fiscală cu prejudiciu mare — e la modă. Dar nu-i ușor, asta-i deja artă, trebuie să ajungeți la un anumit nivel. Nu știți cum se fură? Aveți o grămadă de modele de succes. Uitați-vă la alde Ciorbă de la Nordis, de exemplu. Esențial e să vă împrieteniți cu vreun mahar din cel mai mare și mai tare partid, sau cu cineva conectat la mafia din justiție. Să-l plimbați cu avionul, să-l omeniți cum se cuvine. Uite, acum a scăpat și de control judiciar.



Dacă reușiți combinația asta, puteți face orice, că nu vă atinge nimeni. Furați liniștiți, dați sau luați mită după bunul plac, încălcați legea din toate pozițiile, în cele mai variate forme imaginabile. Vă puteți droga și puteți omorî apoi oameni pe trecerea de pietoni, dacă aveți chef, sau chiar viola o minoră de 13 ani. Mafia din justiție vă va spăla: va decide că minora și-a dat consimțământul, sau că suferiți de vreo tulburare psihică și nu aveați discernământ, sau că nu puteți suporta regimul de detenție. Oricum ar fi, șansele să rămâneți cu banii sunt maxime. ANAF e praf — se aruncă pe vânzătoarele de pătrunjel, că încearcă să abordeze problema „de la firul ierbii”. N-o să mai ajungă niciodată la voi. Iar DNA-ul e ocupat să rezolve cazul secolului: au dat, în sfârșit, de marea corupție și zic că au prins-o pe Mirabela Dauer că și-a luat un loc de veci pe nașpa. Opinia publică va fi absorbită de tăvălirea sărmanei femei prin toate studiourile TV. Voi veți trece pe sub radar, neobservați.



Nu vă complicați cu școala, cu munca, cu respectarea regulilor. O să fiți luați de fraieri. Vă irosiți viața. Mai bine aplicați rețeta asta și vă aranjați pentru câteva generații. Dacă vreun procuror obraznic chiar se trezește să vă facă dosar, nu-i problemă: cel mai probabil va fi tăvălit de Inspecția Judiciară, i se va prelua dosarul la PICCJ, dosarele se pot tergiversa, mai vine o prescripție, o decizie CCR sau ÎCCJ. Până la urmă se poate modifica și legea — nu e cioplită-n piatră. La ce sunt prietenii, dacă nu să te ajute la greu? În cel mai rău caz, dacă simțiți că e groasă, o tăiați din țară, prin Italia. Și dacă știți rețeta, scăpați pe condițiile grele din penitenciarele din România sau pe ideea că sunteți persecutat politic.



Un ultim sfat: nu fiți zgârciți! Nu țineți totul pentru voi. Mai dați și la șefu’ de partid, să aibă și el ce da mai departe la jupânii din justiție. Sunt și ei oameni — cum să trăiască dintr-un salariu mizer de 20.000 lei pe lună? Au și ei aspirații, nu? Dacă prietenul vostru din politică e atât de agramat și totuși milionar în euro, cum să fie ei mai prejos? Că doar au terminat Dreptul pe bune, unii au și doctorate, predau la universități, chiar elaborează coduri penale!



Dar nu uitați un lucru esențial: dacă furați puțin, sunteți terminați! Nu aveți nicio șansă. Pușcăria vă mănâncă de vii. Luați 7–8 ani lejer dacă ciordiți doar un portofel în tramvai. Nu fiți proști! Gândiți măreț!



Hai că viitorul nu-i chiar atât de sumbru pentru toată lumea. Ai șanse mari să reușești. “