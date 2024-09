Descalificarea punctuală a Președintelui

Ajungerea generalului N. Ciucă în politică este una în interes de serviciu, la ordin! O spune explicit acesta, precizând că a fost convocat de comandantul suprem al Armatei, cu recomandarea de a se înscrie în PNL.

Tot generalul conchide, pe bună dreptate, că nu putea refuza, având în vedere raportul de subordonare în care se afla la momentul respectiv.

Nu este prima manevră pe care o face K. Iohannis confundând politica și statul cu atribuțiile unui combinator de care e plin sistemul actual.

Convocându-l în scopul mobilizării politice pe generalul N. Ciucă , președintele K. Iohannis a compromis democrația și statutul intern al PNL.

Nu este deloc exagerat a constata că ne aflăm în fața unui veritabil abuz de putere al Președintelui României obligând un militar să preia conducerea unui partid politic.

In timp ce majoritatea instituțiilor statului au obligația constituțională să se afle sub conducere civilă și sub emulația unor competiții interne, garantul Constituției este pe contrasens.

Una dintre marile erori ale momentului este faptul că nu au fost suspendate procesele în care a fost implicată persoana Președintelui iar continuarea acestora îl obliga la eliberarea scaunului de la Cotroceni.

Urmare a soluțiilor date Președintele ar trebui să demisioneze sau să fie demis, nemafiind apt să fie garantul Justiției.

Convocarea unui general al Armatei române pentru a fi promovat în fruntea PNL, partid aflat la guvernare, face parte din subminarea fățișă a statului democratic.