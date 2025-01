Directorul MNB, Emil Ursu, despre furtul de la muzeul olandez: Ei aveau pază doar ziua. Europa merge mult spre, vezi Doamne, eficientizare și economie

Directorul Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, consideră că dacă muzeul olandez de unde s-au furat obiecte de patrimoniu românești ar fi avut și paza umană, alta ar fi fost situația.

Într-o intervenție telefonică la Radio Top Suceava, domnul Ursu a declarat: ”Ei aveau pază doar ziua, pentru că ne place sau nu, și aici o spun în cunoștință de cauză, Europa merge mult spre, vezi Doamne, eficientizare și economie. Ei bine, în momentul în care tu ai sistem de supraveghere cu camere și cu senzori lucrurile stau foarte bine, pentru că ați văzut, poliția a intervenit imediat… A intervenit imediat, dar a intervenit post-factum, ăsta este un aspect. Al doilea lucru, poliția a intervenit, dar nu și-a dat seama despre ce-i vorba… După aia s-a aflat că o mașină a fost incendiată, s-a făcut legătura, ulterior, pe camere, s-a văzut că era aceeași mașină cu care hoții veniseră la muzeu, dar toate astea se întâmplă post-factum. Adică, ne place sau nu, cu toată tehnologia și cu tot IT-ul de pe lumea asta, tot factorul uman este esențial. Chit că, să spun, nu știu, acel paznic nu stă neapărat în expoziție, dar în momentul în care un senzor sună are un buton de panică poate interveni. Hoții au altă abordare. E ceva mult mai complicat decât așa cu camere și cu senzori”.

Potrivit domnului Ursu, două piese foarte valoroase expuse la muzeul din Olanda, respectiv două colane din argint din secolul al II-lea î. Hr., descoperite în urmă cu doi ani la Soloneț (județul Suceava), sunt în proprietatea Muzeului Național al Bucovinei. Cele două colane nu au fost furate.

Emil Ursu, care este doctor în arheologie, a explicat și de ce a fost ales Muzeul Drents din Assen pentru expunerea tezaurului românesc: ”Din 600 de muzee și galerii de artă din Olanda, acest muzeu s-ar afla undeva pe un loc 10. Ceea ce nu-i puțin lucru. (…) Așa, ca fapt divers, expozițiile pe care le-a oferit publicului sînt absolut spectaculoase, începând de la <Armata de Teracotă din Xian>, <Aurul Georgian>, o colecție de ouă Faberge, colecția <Maya>, <Iran, leagănul civilizației>, <Bijuterii ale faraonilor din Nubia>… De asemenea, vorbim de o instituție care, conform Facility Report, are toate condițiile și de microclimat și de securitate conform normelor europene”.

Directorul Muzeului Național al Bucovinei a mai declarat că România are în continuare o imagine proastă în lume, atunci când are vreo imagine, și de aceea consideră că astfel de expoziții își au rostul, spunând: ”Să sperăm că vor fi recuperate aceste obiecte de patrimoniu. Pe de altă parte, o reclamă mai mare ca asta pentru România nu prea a mai fost. Fără să se înțeleagă altceva decât spun, toate aceste eforturi și expoziții pe care muzeele românești le organizează în străinătate au rolul de a promova imaginea României. Ne place sau nu, încă suntem priviți ca Africa Albă. Or, în momentul în care mergi cu expoziții serioase, în condiții serioase, pe de o parte demonstrezi că ești un stat serios, pe de altă parte demonstrezi că tu exiști aici de niște secole, de niște milenii. Nu ai cum, altfel, cu tot respectul, să promovezi România în alte condiții decât cu ce ai în zona culturală și, bineînțeles, de aici derivă și… eforturile pe care le fac entitățile turistice. Și în zona sportivă. Și sportul e foarte important. Dar vedeți că și la sport, ca și în cultură, sunt doar câteva vârfuri”.