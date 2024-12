Diversiunea Marcel Ciolacu – Viktor Orban

Nu prea înțeleg rostul vizitei lui Viktor Orban la București. Să fi venit special să primească mulțumiri televizate pentru contribuția Ungariei la aderarea României la Spațiul Schengen? Și să„celebreze” succesul sprijinului maghiar la București?

Sau a venit să primească mulțumiri pentru că i-a facilitat lui Marcel Ciolacu două minute telefonice cu Donald Trump? Sau pentru că PSD-ul și Marcel Ciolacu aveau nevoie de un sprijin al Budapestei pentru participarea UDMR la cîrpirea noii guvernări?

Care să fie logica acestei excursii politice la București a cinicului premier din țara vecină, cîtă vreme prieteniile lui Viktor Orban se bazează numai pe interese la nivel înalt, iar covrigarul nostru de Ciolacu nu-i un Trump de balta Buzăului și nici un Putin de imperiu balcanic?

Citiți aceste fragmente din efuziunea premierului român:

„Este o bucurie astăzi să fiu gazda prietenului meu Viktor Orban, primul ministru al Ungariei. Acum aproape o lună am trăit împreună un moment istoric la Budapesta, odată cu acordul privind aderarea completă a României la Schengen. Astăzi suntem împreună la București pentru a celebra această reușită și prietenia dintre țările noastre. Îi mulțumesc premierului Viktor Orban pentru sprijinul puternic și decisiv în aderarea la Schengen. Ridicarea controalelor la frontierele terestre a fost un obiectiv de importantă capitală pentru România.

Avem în față noi oportunități care ni se deschid, trebuie doar să lucrăm inteligent. Am discutat despre cum putem să ne promovăm și mai bine interesele noastre economice în regiune. Așa cum am discutat și în trei și cu președintele ales al SUA Donald Trump, obiectivul nostru principal este de a concretiza aceste interese în proiecte majore…..

Am discutat despre cum putem să acționăm în comun la nivelul UE pentru a crește competitivitatea economiilor noastre. Am discutat și despre proiectele de infrastructură și interconectare……

În vacarmul politic de la București din acesta zile, avem parte și de echilibru, iar acesta este Kelemen Hunor și UDMR. Am colaborat și sunt sigur că vom colabora și în continuare extrem bine. Eu personal îi consider parteneri corecți și profesioniști în actul de guvernare”,a zis Marcel Ciolcau, tremurînd de emoție și bucurie.

Ce l-o fi determinat și pe Viktor Orban să spună:

„-Dragă prietene, sunt aici pentru a încheia o colaborare foarte strânsă de jumătate de an.

A fost o sarcină foarte dificilă ca aderarea la Schengen să se întâmple în acest an. Putea să se întâmple de acum 13 ani, dar nu s-a întâmplat. Am făcut un plan de acțiune, am văzut care sunt țările care se opun și cum putem să-i convingem. Am pus în practică acest plan de acțiune și lucrurile s-au concretizat.

Începem o eră nouă în colaborarea dintre cele două țări. Avem și fondul necesar.

Anul trecut prin dvs. am putut să cumpărăm 1,7 mld mc de gaze care au acoperit necesarul de gaze al Ungariei, pentru care vreau să mulțumesc premierului……”

Nu cumva întîlnirea aceasta a avut drept miză un cu totul alt subiect? Un adevărat dosar energetic, vital pentru Ungaria? Adică procesul de achiziționare a activelor și segmentului de piață deținut de grupul E.On România de către firma maghiară MVM, aflată în faza de finalizare. Și care achiziție trebuie supusă unui complicat proces de aprobare din partea autorităților staului român, inclusiv CSAT.

Este vorba de securitatea ergetică a țării noastre.

Și dacă acesta a fost subiectul principal al vizitei și al discuțiilor dintre cei doi, atunci toată conferința de presă n-a fost decît o manipulare publică, un fel de diversiune menită a acoperi demersurile statului ungar pentru dobîndirea unei investiții energetice, una vitală pentru securitatea României.