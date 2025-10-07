Djokovici s-a prăbuşit pe teren în timpul meciului

Victimă a căldurii şi umidităţii din Shanghai, Novak Djokovici a dat din nou motive de îngrijorare marţi, la Masters 1000 de la Shanghai.
În timpul meciului din optimile de finală împotriva spaniolului Jaume Munar, Novak Djokovici s-a prăbuşit pe teren.
Sârbul a câştigat primul set cu 6-3, înainte de a ceda cu 7-5 în setul al doilea şi de a se impune în cele din urmă.
Condus de spaniolul Jaume Munar după ce a pierdut setul al doilea cu 5-7, în timp ce câştigase primul cu 6-3, sârbul s-a prăbuşit pe teren, vizibil afectat de căldura sufocantă şi umiditatea foarte ridicată (78%). El a solicitat apoi intervenţia medicului.
Cu o zi înainte, jucătorul sârb a vomitat pe teren, la meciul din turul trei, vizibil afectat de condiţiile meteo.
Această optime de finală se înscrie într-o ediţie marcată de numeroase abandonuri şi de jucători epuizaţi fizic de condiţiile extreme.
Djokovici şi-a regăsit în cele din urmă forţele şi s-a impus în trei seturi (6-3, 5-7, 6-2).
Djokovici a ajuns în sferturile de finală în toate cele 11 participări ale sale la Shanghai, câştigând trofeul de patru ori, un record. Jucătorul nr. 5 în clasamentul ATP îl va întâlni în următorul meci pe belgianul Zizou Bergs.
