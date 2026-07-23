Doliu în teatrul românesc. A murit actrița Adela Mărculescu. Marea doamnă a scenei avea 88 de ani și a bucurat generații întregi

Anunțul dispariției sale a fost făcut de reprezentanții instituției, care au descris-o drept o artistă ce a lăsat o amprentă puternică asupra publicului prin eleganță, disciplină profesională și pasiune pentru teatru.

„Teatrul Național «I. L. Caragiale» București este astăzi în doliu. Lumea teatrului românesc este mai săracă. S-a stins din viață marea actriță Adela Mărculescu, o figură de o distincție aparte, ale cărei eleganță, rigoare și pasiune au marcat generații întregi de spectatori”, au transmis reprezentanții teatrului.

O viață dedicată scenei și o carieră care începea promițător în 1964

Adela Mărculescu și-a început parcursul artistic după ce a studiat actoria la clasa maestrului Alexandru Finți, absolvind în 1959.

Cinci ani mai târziu, în 1964, a devenit actriță a Teatrului Național din București, loc unde avea să rămână până la finalul vieții.

Primul său rol pe scena Naționalului a fost în spectacolul „Înșir’te mărgărite”, iar apoi a construit o carieră prin personaje din dramaturgia românească și universală.

A interpretat roluri precum Ana din „Take, Ianke și Cadîr”, Margareta Aldea din „Gaițele” sau Mioara din „Idolul și Ion Anapoda”.

Unul dintre momentele definitorii ale carierei sale a fost apariția în spectacolul „Electra – O trilogie antică”, unde a interpretat personajul Clitemnestra, într-o montare regizată de Andrei Șerban în 1990.

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Actrița care a continuat să joace până în ultimul an de viață

Cariera Adelei Mărculescu nu s-a limitat la rolurile consacrate din primele decenii de activitate. Artista a continuat să apară pe scenă și în spectacole contemporane, interpretând personaje complexe.

Printre acestea se numără Tituba din „Vrăjitoarele din Salem”, Stela Campbell din „Dragă mincinosule”, Olga din „Mașinăria Cehov” de Matei Vișniec și Alexandra del Lago din „Dulcea pasăre a tinereții”.

Reprezentanții Teatrului Național București au subliniat că actrița a rămas apropiată de scenă până în acest an.

„Adela Mărculescu a ars pentru teatru cu o vitalitate exemplară, refuzând să părăsească scândura pe care a iubit-o atât de mult. Până în acest an, publicul s-a bucurat de prezența sa pe scenă în repertoriul curent al Teatrului Național din București”, au transmis oficialii instituției.

Pe lângă activitatea teatrală, Adela Mărculescu a jucat și în filme, fiind apreciată pentru eleganța interpretării și vocea sa distinctă.

Pentru activitatea artistică a primit mai multe recunoașteri, printre care Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Ofițer, titlul de Cetățean de Onoare al Capitalei și Premiul Gopo pentru Întreaga Activitate, acordat în 2020.

Ultimul omagiu pentru Adela Mărculescu va avea loc la București

Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu actriței o pot face vineri, 24 iulie, la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, unde trupul neînsuflețit va fi depus începând cu ora 12:00, potrivit informațiilor News.ro.

Înmormântarea este programată sâmbătă, 25 iulie, la Cimitirul Bellu, de la ora 10:00.

UNITER a transmis, la rândul său, un mesaj de condoleanțe, descriind-o pe Adela Mărculescu drept una dintre marile doamne ale scenei românești.

„UNITER află cu tristețe că s-a stins din viață actrița Adela Mărculescu, una dintre marile doamne ale scenei românești, artistă de o rară eleganță și forță expresivă”, se arată în mesajul transmis de organizație.

Dispariția Adelei Mărculescu încheie o carieră de peste 60 de ani, construită în jurul teatrului și a relației dintre actor și public.