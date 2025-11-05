Ambasadorul Indiei, într-un tren românesc. Ce întârziere a avut

Ambasadorul Indiei în România, Manoj Kumar Mohapatra, a pornit marți dimineață spre Brașov cu trenul, alegând simbolic să experimenteze transportul românesc înainte de o întâlnire economică importantă. Călătoria s-a dovedit însă mai lungă decât planificat: toate trenurile de pe ruta București–Brașov au avut întârzieri, iar cel al diplomatului s-a remarcat cu un record de două ore și jumătate.

Ajuns în final la Camera de Comerț și Industrie Brașov, unde s-a întâlnit cu oameni de afaceri români și indieni, ambasadorul a păstrat zâmbetul diplomatic și a spus: „Îmi doresc ca aceasta să fie începutul unei noi ere pentru comerțul dintre țările noastre.” Unii participanți au glumit că, dacă ritmul parteneriatelor va fi același cu al trenurilor, colaborarea va fi cel puțin… de lungă durată.

Camera de Comerţ şi Industrie Braşov a găzduit o întâlnire între o delegaţie de oameni de afaceri indieni şi reprezentanţi ai antreprenoriatului din Braşov şi chiar din alte oraşe din ţară spun ziariștii locali, de la bzb.ro.

„Este pentru prima dată când la Braşov ajunge un înalt demnitar al unei ţări asiatice şi nu oricărei ţări asiatice. Vorbim despre India, care are cea mai mare populaţie de pe glob. Ministrul Comerţului şi Industriei ne vizitează astăzi Braşovul. Şi vine împreună cu 23 de firme importante din India, toate pe domeniul IT&C, pe domeniul automotiv, pe domeniu defence, pe domeriul dronelor, deci sunt foarte activi sau îşi propun să devină foarte activi pe piaţa braşoveană pentru aceste domenii enumerate”, a declarat Silviu Costea, preşedintele CCI Braşov.

La întâlnire au fost prezenţi şi reprezentanţi ai industriei de armament, capitol de care indienii s-au arătat extrem de interesaţi. Ei ar vrea să investească în drone, dar şi în alte tipuri de armament.