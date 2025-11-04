Dragoș Pîslaru vrea aviz CSM în 24 de ore pentru pensiile speciale

Dragoș Pîslaru a menționat că PNRR a început în 2019 și a existat timp suficient pentru adoptarea acestei măsuri

De Florin Toader
Dragoș Pîslaru vrea aviz CSM în 24 de ore pentru pensiile speciale

Dragoș Pîslaru a menționat că PNRR a început în 2019 și a existat timp suficient pentru adoptarea acestei măsuri

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, rămâne încrezător că avizul CSM cu privire la pensiile magistraților va veni în 24 sau 48 de ore, conform News.ro.

Dragoș Pîslaru a declarat că, dacă este de bună credință, CSM poate să nu folosească termenul de 30 de zile. Astfel, avizul privind pensiile magistraților ar putea fi dat în 24/48 de ore pentru a se încadra în termenul de 28 noiembrie, aşa cum cere jalonul din PNRR.

”Eu rămân încrezător că, în ciuda aparentelor tensiuni, până la urmă există încă o posibilitate de a găsi o formă de lege care să poată să fie din nou împinsă rapid de Parlament, şi, de data aceasta, înţelegând că CSM, dacă doreşte să fie de bună credinţă, poate să nu folosească termenul de 30 de zile, ci poate să dea un aviz negativ, pozitiv, aşa cum îl doresc dumnealor, dar să-l dea în termen de 24 de ore, 48 de ore, astfel încât să ne putem încadra pentru o discuţie pe fond, decizie pe fond a CCR-ului înainte de 28 noiembrie. Încă este fezabil”, a spus ministrul Investiţiilor, Dragoş Pîslaru, la Antena 3.

Dragoș Pîslaru a menționat că PNRR a început în 2019 și a existat timp suficient pentru adoptarea acestei măsuri.

”Guvernele anterioare aveau timp să adopte această măsură. (..) Termenul de şase luni este un termen care decurge cu un regulament pe care chiar eu însumi l-am negociat la nivel european. Este un termen care nu are cum să decadă sau să fie schimbat.”, a menţionat Pîslaru.

Ministrul Investiţiilor a mai spus că în acest moment sunt şi veşti foarte bune în privința PNRR. El a afirmat că România se uită deja la depunerea cererii de plată 4. Aceasta este în valoare de 2,6 miliarde de euro.

În schimb, se lucrează intens pentru deblocarea cererii de plată 3.  ”…mai avem încă o lună, există încă nişte lucruri la care lucrăm, (…) calendarele sunt foarte, foarte strânse şi ne asigurăm, împreună cu colegii din guvern, să rezolvăm încă mai multe”, a mai spus Pîslaru.

 

 

 

Distribuie articolul pe:

6 comentarii

  1. de cand a venit omul asta in minister NUMAI CIFRE BOMBASTICE ROSTESTE!!! ATAT : ROSTESTE!!! suntem atat de fraieri ca nu intelegem ca asteptam un munte de bani care ar trebui sa ajunga de la ue in tara cu mare viteza…miliarde de miliarde de euro…si cand colo sufletul lui avram iancu!! mai nene : NU MA MAI INNEBUNI CU CIFRE SI ANUNTA MA DOAR CAND INTRA BANII IN TARA SI CATI INTRA!! useristii-lu-peste-proaspat (cum v ar zice melteanul ala de laurentiu botin)…

    Răspunde
Vezi toate comentariile (6)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro