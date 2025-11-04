Dragoș Pîslaru a declarat că, dacă este de bună credință, CSM poate să nu folosească termenul de 30 de zile. Astfel, avizul privind pensiile magistraților ar putea fi dat în 24/48 de ore pentru a se încadra în termenul de 28 noiembrie, aşa cum cere jalonul din PNRR.

”Eu rămân încrezător că, în ciuda aparentelor tensiuni, până la urmă există încă o posibilitate de a găsi o formă de lege care să poată să fie din nou împinsă rapid de Parlament, şi, de data aceasta, înţelegând că CSM, dacă doreşte să fie de bună credinţă, poate să nu folosească termenul de 30 de zile, ci poate să dea un aviz negativ, pozitiv, aşa cum îl doresc dumnealor, dar să-l dea în termen de 24 de ore, 48 de ore, astfel încât să ne putem încadra pentru o discuţie pe fond, decizie pe fond a CCR-ului înainte de 28 noiembrie. Încă este fezabil”, a spus ministrul Investiţiilor, Dragoş Pîslaru, la Antena 3.

Dragoș Pîslaru a menționat că PNRR a început în 2019 și a existat timp suficient pentru adoptarea acestei măsuri.

”Guvernele anterioare aveau timp să adopte această măsură. (..) Termenul de şase luni este un termen care decurge cu un regulament pe care chiar eu însumi l-am negociat la nivel european. Este un termen care nu are cum să decadă sau să fie schimbat.”, a menţionat Pîslaru.

Ministrul Investiţiilor a mai spus că în acest moment sunt şi veşti foarte bune în privința PNRR. El a afirmat că România se uită deja la depunerea cererii de plată 4. Aceasta este în valoare de 2,6 miliarde de euro.

În schimb, se lucrează intens pentru deblocarea cererii de plată 3. ”…mai avem încă o lună, există încă nişte lucruri la care lucrăm, (…) calendarele sunt foarte, foarte strânse şi ne asigurăm, împreună cu colegii din guvern, să rezolvăm încă mai multe”, a mai spus Pîslaru.