După pantofar, un marinar și teuton, un piețar de Buzău?

Nu cred să fie prea mulți cei care să-și fi imaginat că Marcel Ciolacu nu pune botul la ispitele puterii și că nu este tentat să meargă mai departe pînă se cocoață în Dealul Cotrocenilor. Doar nu s-o fi dus la Muntele Athos sau la mănăstiri să cîștige la Loto? Oricum, loteria n-are premii pe cît a cîștigat el pînă acum! Doar nu s-o fi dus prin piețe și oboare ca să cumpere capre, pătrunjel și coada șoricelului! Doar nu s-o fi trambalat la toate tăierile de panglici ca să-și împletească brîu de legat pantalonii? În subsolurile gîndirii sale, la toate aceste evenimente Marcel Ciolacu se imagina președinte și se vedea mergînd hotărît pe drumul spre Palatul Cotroceni.

Ei, dar a venit vremea să iasă la vedere. A pus carne pe el, a făcut fălci, a mai învățat cîteva cuvinte, a învățat cravatele și și-a comandat costume turnate pe cocoașă, a pus mîna pe partid, bani are de nu-i mai încap în buzunare și gata! Ce să mai facă?

Președinte i-a mai rămas!

Și, ca să fie sigur că ne împachetează frumos pentru ziua alegerilor, a scornit Proiectul Ciolacu. Cum să-i zică altfel. Chipul lui rotunjit, buzele de călugăr păcătos, ochii vicleni lunecînd pe încheietura taiorului și pe gleznele subțiri, toate vorbesc despre puternicele sale dorințe. Adică „România dorită”. Nu „România europeană”, nu „România reconstruită”, nu „România educată”, nu „România furată”. Direct România fu….ă! Adică violată de impostori, hoți și mediocri. Ce s-a gîndit el, psihanaliticul revoluționar de Buzău? Să ne scriem dorințele pe o platformă, adică pe un fel de perete al PSD-ului. Ca și cum i-am șopti Robotului Ionel (mortăciunea electronică de pe vremea guvernului Ciucă) dorințele poporului român. Cum ne dorim noi să fie țara, că pe el și pe Stănescu și pe Tudose nu-i duce mintea să mîzgălească niște minciuni electorale pe două-trei pagini?

„Vă propun să construim un program de dezvoltare a României care să plece de la ideile venite de la oamenii obișnuiți. Este momentul ca prioritățile reale ale românilor să se reflecte în acest plan pe baza căruia să administrăm țara în următorii patru ani.De aceea, lansăm această platformă prin care dorim să adunăm propuneri pe fiecare domeniu important, de la sănătate, educație, muncă și mediu la economie, transport, agricultură și justiție”.

Și putem bate cîmpii, vom fi așteptați a propune orice, de la schimbări și proiecte la ce ne trece prin cap sau ce ne mai aducem aminte de la istorie și din ce a visat Constantin Mavrocordat.

Ce zice inteligența bovină din trupa lui Ciolacu?

„Scopul nostru este să construim un program de dezvoltare a României care să adune în primul rând ideile valoroase venite de la oamenii obișnuiți, nu să fie un plan realizat, ca de obicei, doar de politicieni și de experții stabiliți de conducerea partidului”…„Te rugăm să ne scrii cum vezi tu soluții punctuale la cele mai importante probleme din viața unui om simplu și a familiei sale: ce se întâmplă cu educația copiilor, cum va fi dacă mă voi interna într-un spital, cum vom avea mai repede autostrăzi prin toată România, cum facem să respirăm un aer mai curat sau care sunt soluțiile ca să redeschidem fabrici și uzine locale ca să producem mai mult în România”.

Farsă electorală mai grosolană ca asta n-am văzut și nu cred să fi fost inventată nici de indienii din Papua și Noua Guinee. Rezultatul ideii acesteia de tip Bulă trebuie să fie un fel de PNRR Ciolacu. Adică dorințele poporului cerute și colectate de piețarul Ciolacu din Buzău. PNRR-ul alcătuit de Cristian Ghinea din sutele și miile de propuneri venite de la primării și ministere a fost înghițit de Iohannis și aprobat cu frecare de palme la Comisia Europeană, la un pas de o exclamație tacită, în genul:

-Am mai prins niște proști!

Așa-zisul PNRR Ciolacu, cel care ar rezulta din platformă, în ciuda faptului că nu va rămîne nici o probă, ar trebui înghițit de poporul român pentru că el l-ar fi emanat.

Acuma zic și eu, „ca tot românul, imparțial”:

-Putem vedea ce va scrie poporul pe platformă sau este secret? Și dacă scrie? Și cu numele întreg sau cu pseudonim? Înjurăturile de mamă la ce capitol vor fi antologate? Și cine face selecția? Inteligentul orator Mihai Tudose sau agrarul de Paul Stănescu?

În cazul de față, vom avea primul partid care jură că va face țara după mintea celor care scriu pe facebook și pe tiktok.

Platforma asta seamănă cu o cursă cu bezele pentru prins fraieri.

Butaforia asta de gîndire pare înscenată numai ca să stoarcă voturi pentru Marcel Ciolacu.

Dar cu propunerile celor de orientare liberală ce fac? Le șterg? Dar cu ideile de la „oameni ne-obișnuiți”? Cercetătorii, experții și doctorii în științe nu contează pentru țară? Sau contribuțiile lor nu încap pe scoarța cerebrală a președintelui PSD și a drucărilor săi? Sau pentru aceștia pregătesc un capitol separat?

Moare Marcel Ciolacu de teamă că pierde și că se face praf? Este atît de disperat să își umfle pieptul, seara, la iubită și să-i arate că toată ziulica crește în putere pînă conduce țara și uimește Europa?

După un pantofar și un marinar, facem ochii mari în fața șmecheriilor păpușate de un piețar din Buzău?