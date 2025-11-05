Economist: De ce ar vrea Guvernul Bolojan inflație în țară

Adrian Codirlașu explică faptul că inflația este folosită de autorități ca un instrument discret de reducere a dezechilibrelor economice, având un impact direct asupra puterii de cumpărare a populației.

De Madalina Bahrim
Economist: De ce ar vrea Guvernul Bolojan inflație în țară

Adrian Codirlașu explică faptul că inflația este folosită de autorități ca un instrument discret de reducere a dezechilibrelor economice, având un impact direct asupra puterii de cumpărare a populației.

Președintele Asociației CFA România, Adrian Codirlașu, a vorbit miercuri dintr-o perspectivă interesantă despe inflație și politicile guvernamentale. Conform oficialului, guvernele iubesc inflația. Deși referirile specialistului au fost generaliste, ne putem gândi că și în cazul Guvernului de la București se poate aplica această regulă nescrisă a economiei.

În opinia lui Adrian Codirlașu, inflația ar fi pe placul autorităților guvernamentale din simplul motiv că, în astfel de perioade, omul nu simte când i se iau banii.

Oficialul a spus că proiecția de deficit bugetar e cifrată anul acesta la 8,4%, doar că „dacă ne uităm în istorie, când Guvernul zice ceva, mai adăugăm măcar un 0,5%”.

Cum s-ar folosi guvernele de inflație, de fapt?

„De data aceasta, ce s-a întâmplat diferit față de anul trecut? Chiar ați spus că anumite cheltuieli vor fi aruncate anul viitor, deci facturi neplătite, deci pe ESA s-ar putea să fie chiar mai mare decât anul trecut. Acum chiar a dat public semnalul că, da, vor amâna cheltuieli, pe ESA vor trebui totuși să apară acele cheltuieli.

Cheltuielile au crescut pentru că anul trecut au fost făcute diverse majorări de cheltuieli, dar aceste majorări au fost doar pentru o anumită parte din an. Anul acesta sunt pentru toate cele 12 luni.

Deci, impactul a ceea ce s-a întâmplat anul trecut în anul ăsta e mult mai mare pe partea de cheltuieli și de aici căutarea de metode de a reduce acest dezechilibru și, mă rog, s-a practicat și de Uniunea Monetară între cele două crize, s-a practicat și în alte părți, prin inflație, căci prin inflație practic omul nu simte când i se iau banii. Și se utilizează inflația pentru a reduce aceste dezechilibre”, a explicat președintele CFA România.

Distribuie articolul pe:

1 comentariu

  1. Pingback: ​ Economist: De ce ar vrea Guvernul Bolojan inflație în țară  – Ultimele Știri din Europa

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro