Economist: De ce ar vrea Guvernul Bolojan inflație în țară

În opinia lui Adrian Codirlașu, inflația ar fi pe placul autorităților guvernamentale din simplul motiv că, în astfel de perioade, omul nu simte când i se iau banii.

Oficialul a spus că proiecția de deficit bugetar e cifrată anul acesta la 8,4%, doar că „dacă ne uităm în istorie, când Guvernul zice ceva, mai adăugăm măcar un 0,5%”.

Cum s-ar folosi guvernele de inflație, de fapt?

„De data aceasta, ce s-a întâmplat diferit față de anul trecut? Chiar ați spus că anumite cheltuieli vor fi aruncate anul viitor, deci facturi neplătite, deci pe ESA s-ar putea să fie chiar mai mare decât anul trecut. Acum chiar a dat public semnalul că, da, vor amâna cheltuieli, pe ESA vor trebui totuși să apară acele cheltuieli.

Cheltuielile au crescut pentru că anul trecut au fost făcute diverse majorări de cheltuieli, dar aceste majorări au fost doar pentru o anumită parte din an. Anul acesta sunt pentru toate cele 12 luni.

Deci, impactul a ceea ce s-a întâmplat anul trecut în anul ăsta e mult mai mare pe partea de cheltuieli și de aici căutarea de metode de a reduce acest dezechilibru și, mă rog, s-a practicat și de Uniunea Monetară între cele două crize, s-a practicat și în alte părți, prin inflație, căci prin inflație practic omul nu simte când i se iau banii. Și se utilizează inflația pentru a reduce aceste dezechilibre”, a explicat președintele CFA România.