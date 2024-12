Economist român. „Pregătiți-vă mental, aceste creșteri de taxe sunt doar începutul”

Economistul Radu Georgescu spune că măsurile pe care Guvernul le va introduce de la 1 ianuarie 2025 îi amintesc de criza financiară din anul 2008.

Într-un text publicat pe LinkedIn, Georgescu îndeamnă la echilibru mental și spune că trebuie să fim pregătiți.

„Mi-am propus sa nu citesc nicio lege fiscala in ultima saptamana din an. Din pacate azi a trebuit sa citesc. Modificarile fiscale de azi vor avea impact sistemic in economie. De 2 ani de zile explic copiilor mei, familiei, clientilor si celor care ma urmaresc pe retelele sociale ca am un deja vu din 2008. In 2008 economia duduia pe baza imprumuturilor bancare. 2009 si 2010 au venit cu un potop de cresteri de taxe. Economia s-a prabusit. Au trecut 10 ani pana am revenit la nivelul PIB-ului din 2008 (…) Pregatiti-va financiar si mental. Aceste cresteri de taxe sunt doar inceputul. Vor urma si altele in 2025”, a scris economistul.

Efectele posibile

– „Industria IT / Impozitul de 10% pentru IT-isti va clatina serios industria IT.

Peste 80% din industria IT din Romania sunt servicii externalizate de companii din Romania sau strainatate. Scutirea de impozit pe venit a fost scopul pentru care au fost infiintate aceste firme de IT. Multe firme de IT isi pierd in acest fel scopul pentru care au fost infiintate. Am explicat de mai multe ori ca indutria IT din Romania trebuia sa se concentreze pe produse soft facute in Romania. Cand ai produsele tale esti mult mai stabil in fata turbulentelor economice. Acesta a fost si motivul pentru care eu si Marius am facut 2 aplicatii 100% dezvoltate in Romania. Noi nu am dorit sa depindem de produsele soft facute de altii. Vor disparea firmele IT care nu vor face produse 100% in Romania.

– Industria constructiilor / Impozitul de 10% va creste si mai mult cheltuielile firmelor de constructii.

Deja sunt multi dezvoltatori cu probleme financiare deoarece nu reusesc sa vanda apartamentele aflate in stoc. In 2025 acestia vor trebui sa faca discounturi masive pentru a le vinde.

– Industia alimentara / Impozitul de 10% din industria alimentara va duce la un nou val de inflatie.

– Crestarea taxarii pentru IMM-uri / Impozitul pe profit de 16% si impozitul pe dividende de 10% va face neatractiva ideea de antreprenoriat din Romania pentru IMM-uri.

Probabil vor fi IMM-uri care vor migra catre zone mai prietenoase”.