Elevii cu media 10 la Evaluarea Națională și Bacalaureat vor primi bani de la Ministerul Educației

Elevii care au obținut media 10 la Evaluarea Națională 2026 și absolvenții cu media maximă la Bacalaureat vor fi premiați de Ministerul Educației și Cercetării. Instituția a pus în dezbatere publică, marți, un proiect de Hotărâre de Guvern care prevede acordarea unor stimulente financiare de 2.000 de lei, respectiv 5.000 de lei, scrie Edupedu.ro.

Potrivit proiectului, elevii care au terminat clasa a VIII-a cu media 10 la Evaluarea Națională vor primi câte 2.000 de lei. În cazul Bacalaureatului, premiul va fi mai mare. Absolvenții de liceu care au obținut media 10 vor primi câte 5.000 de lei.

Stimulentele vor fi acordate atât pentru sesiunea iunie-iulie 2026, cât și pentru sesiunea specială a Bacalaureatului.

Lista finală a beneficiarilor și modul în care vor fi plătiți banii vor fi stabilite prin ordin al ministrului Educației și Cerc fi plătiți banii vor fi stabilite prin ordinetării.

Valoarea premiilor nu se schimbă față de ultimii ani. Sumele de 2.000 de lei pentru Evaluarea Națională și 5.000 de lei pentru Bacalaureat sunt folosite din 2022.

Câți elevi au luat media 10

În total, 100 de elevi și absolvenți ar urma să primească aceste stimulente financiare. Șapte elevi au obținut media 10 la Evaluarea Națională 2026. Este cel mai mic număr de medii maxime din ultimii peste zece ani.

La Bacalaureat, 93 de absolvenți au obținut media 10. Dintre aceștia, 70 sunt din sesiunea iunie 2026, unul din sesiunea specială, iar 22 de la bacalaureatul german.

Numărul mediilor de 10 de la Bacalaureat a crescut față de anul trecut.

Ministerul a prevăzut aproape jumătate de milion de lei

Pentru plata premiilor, Ministerul Educației și Cercetării a prevăzut în bugetul pe 2026 suma de 479.000 de lei. Din acești bani, 14.000 de lei sunt pentru elevii cu media 10 la Evaluarea Națională.

Cea mai mare parte a sumei, 465.000 de lei, va merge către absolvenții cu media 10 la Bacalaureat.

Ministerul precizează că proiectul nu aduce cheltuieli suplimentare la bugetul general consolidat. Banii sunt deja incluși în bugetul instituției pentru anul 2026.

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