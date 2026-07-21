Elevii cu media 10 la Evaluarea Națională și Bacalaureat vor primi bani de la Ministerul Educației

Ministerul Educației pregătește premii în bani pentru elevii de 10 la examenele naționale. Cei mai buni absolvenți pot primi între 2.000 și 5.000 de lei.

Bianca Dumbraveanu - Redactor coordonator
Elevii cu media 10 la Evaluarea Națională și Bacalaureat vor primi bani de la Ministerul Educației

Ministerul Educației pregătește premii în bani pentru elevii de 10 la examenele naționale. Cei mai buni absolvenți pot primi între 2.000 și 5.000 de lei.

Elevii care au obținut media 10 la Evaluarea Națională 2026 și absolvenții cu media maximă la Bacalaureat vor fi premiați de Ministerul Educației și Cercetării. Instituția a pus în dezbatere publică, marți, un proiect de Hotărâre de Guvern care prevede acordarea unor stimulente financiare de 2.000 de lei, respectiv 5.000 de lei, scrie Edupedu.ro.

Potrivit proiectului, elevii care au terminat clasa a VIII-a cu media 10 la Evaluarea Națională vor primi câte 2.000 de lei. În cazul Bacalaureatului, premiul va fi mai mare. Absolvenții de liceu care au obținut media 10 vor primi câte 5.000 de lei.

Stimulentele vor fi acordate atât pentru sesiunea iunie-iulie 2026, cât și pentru sesiunea specială a Bacalaureatului.

Lista finală a beneficiarilor și modul în care vor fi plătiți banii vor fi stabilite prin ordin al ministrului Educației și Cerc fi plătiți banii vor fi stabilite prin ordinetării.

Valoarea premiilor nu se schimbă față de ultimii ani. Sumele de 2.000 de lei pentru Evaluarea Națională și 5.000 de lei pentru Bacalaureat sunt folosite din 2022.

Câți elevi au luat media 10

În total, 100 de elevi și absolvenți ar urma să primească aceste stimulente financiare. Șapte elevi au obținut media 10 la Evaluarea Națională 2026. Este cel mai mic număr de medii maxime din ultimii peste zece ani.

La Bacalaureat, 93 de absolvenți au obținut media 10. Dintre aceștia, 70 sunt din sesiunea iunie 2026, unul din sesiunea specială, iar 22 de la bacalaureatul german.

Numărul mediilor de 10 de la Bacalaureat a crescut față de anul trecut.

Ministerul a prevăzut aproape jumătate de milion de lei

Pentru plata premiilor, Ministerul Educației și Cercetării a prevăzut în bugetul pe 2026 suma de 479.000 de lei. Din acești bani, 14.000 de lei sunt pentru elevii cu media 10 la Evaluarea Națională.

Cea mai mare parte a sumei, 465.000 de lei, va merge către absolvenții cu media 10 la Bacalaureat.

Ministerul precizează că proiectul nu aduce cheltuieli suplimentare la bugetul general consolidat. Banii sunt deja incluși în bugetul instituției pentru anul 2026.

CITEȘTE ȘI

Bacalaureat 2027. Se anunță schimbări importante la examen

Distribuie articolul pe:

1 comentariu

  1. Ar fi interesant sa stim cati elevi au dat acest exament in toata tara ,ca sa putem aprecia numarul celor 100 care au luat note foarte bune .

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
București.ro
Casa-grădina.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Cinemaraton Plus Prima Comedy Prima History Prima World Life.ro terrazarandia.ro Agro TV Servus Cluj vatabai.ro