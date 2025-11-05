Elevii de la Liceul din Rahova nu se pot întoarce în bănci după explozie – SURSE

Așadar, se menține interdicția în curtea liceului, pe toată zona adiacentă clădirii afectate de deflagrație, în sălile de clasă și casa scării aferente fațadei sud, la toate nivelurile.

Inspectoratul Școlar București și conducerea Liceului „Dimitrie Bolintineanu” trebuie să organizeze procesul educațional în spațiile neafectate din incinta unității de învățământ sau din alte unități de învățământ.

Mai mult de 10 elevi din clasele primare au fost răniți ușor în urma deflagrației. Au fost tratați la cabinetul medical al liceului, nu a fost nevoie să fie transportați la spital.