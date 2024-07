Eliminaţi din BAC de Ro-Alert

La a doua probă scrisă la Bacalaureat, cea la matematică sau istorie, în funcţie de profil, unii candidaţi au vrut să trișeze. Au intrat în sala de examen cu telefoanele mobile, le-au dat pe silențios și au așteptat.

Telefonul, ce să vezi, a sunat totuși, și încă foarte tare. Era un mesaj Ro-alert, situație în care telefonul sună oricum! Aviz amatorilor!

Daţi de gol, cinci elevi din Argeș au fost scoși din sala de examen.

Și nu este singura neregulă, subiectele au apărut din nou pe internet, la scurt timp după începerea examenului.

Regulile sunt clare

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte (ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete etc.), precum şi a oricărui mijloc electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.). De asemenea, elevii vor fi informaţi că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc.

Candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Cei surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept urmare, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.

Pe durata desfăşurării probelor, toate sălile de examen sunt supravegheate audio-video.

Prima probă scrisă a bacalaureatului, cea la Limba şi literatura română, a avut loc luni.

Joi va fi proba la alegere a profilului şi specializării, unde se poate opta, în funcţie de filieră, profil şi specializare pentru una din cele 10 discipline: Biologie, Chimie, Fizică, Economie, Filosofie, Geografie, Informatică, Logică, argumentare şi comunicare, Sociologie şi Psihologie.

Vineri, elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale vor susţine proba de Limba şi literatura maternă.