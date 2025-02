Elon Musk, atac la șeful CCR: „E un tiran”

Elon Musk a transmis un nou mesaj privitor la România, de această dată distribuind o postare referitoare la președintele CCR, Marian Enache.

Musk a scris despre șeful CCR că este un tiran și nu un judecător.

„Marian Enache, președintele Curții Constituționale a României, insistă că legea trebuie respectată, respingând presupusele presiuni din partea SUA pentru a-i permite lui Călin Georgescu să candideze din nou la viitoarele alegeri din mai.

„Diversele dorințe ale unor candidați care vizează schimbarea unor elemente fundamentale ale modelului constituțional democratic… trebuie privite cu precauție și rezervă”.

În mod ironic, aceasta este aceeași instanță care a anulat alegerile din noiembrie anul trecut pe baza unor acuzații nefondate de „interferență a Rusiei” și care a blocat candidați pentru opinii „antidemocratice”.

Între timp, Ministerul de Externe al României neagă orice interferență a SUA.

Sincronizare convenabilă?”, se scria în postarea distribuită de miliardarul american.

This guy is a tyrant, not a judge https://t.co/ghE9X4W5G3

— Elon Musk (@elonmusk) February 20, 2025