Elon Musk, noi mesaje despre România

„Cum poate un judecător să pună capăt democrației din România?”, a întrebat retoric miliardarul Elon Musk, distribuind o postare a influcencerului Mario Nawfal despre protestul de duminică seară din București.

Nawfal a scris în postarea sa că „poliția îi bate pe cetățeni” după ce l-a interzis pe Călin Georgescu.

How can a judge end democracy in Romania? https://t.co/9MFhlq6YwQ

— Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2025