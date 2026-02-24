Eșecul PNRR, confirmat de la vârf. Jalonele care „sigur că nu vor fi atinse”

Eșecul PNRR, confirmat de la vârf. Jalonele care „sigur că nu vor fi atinse”

Kelemen Hunor avertizează că România va rata jaloane din PNRR privind energia verde, riscând pierderea a sute de milioane de euro.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a avertizat că România va rata obiective importante din PNRR. Declarația vine în contextul unor discuții tensionate despre bugetul pe anul 2026. Premierul Ilie Bolojan a reacționat dur și a cerut accelerarea reformelor până la sfârșitul lunii august. Dacă țara pierde bani europeni, miniștrii și secretarii de stat riscă să fie demiși din funcții.

Unele ținte asumate de România prin PNRR sunt considerate acum imposibil de realizat. Liderul UDMR a explicat că neîndeplinirea acestora va obliga statul să acopere investițiile din bugetul național. Cele mai mari probleme apar în sectorul energiei verzi.

„Mai sunt câteva chestiuni unde există discuții, care afectează într-un fel și bugetul, jaloanele din PNRR, care unele sigur că nu vor fi atinse și asta ar însemna ori pierdere de bani ori trecerea pe bugetul național în perioada următoare, unde au început investițiile”, a explicat el, potrivit HotNews.

Kelemen Hunor a menționat că sumele pierdute ar putea ajunge la câteva sute de milioane de euro.

„Sigur, unde văd eu o problemă e la acel jalon prin care România și-a asumat să fabrice panouri solare și combustibilul pe hidrogen. Deci cele două jaloane sigur că nu vor fi atinse. Nu vreau să avansez eu sume, dar vorbim de câteva sute de milioane de euro, dacă nu mă înșel. Mult”, a spus liderul UDMR.

Greșeli în negocieri

Oficialul susține că includerea unor tehnologii noi în planul de redresare a fost o eroare încă de la început. Deși ministerele s-au luptat anul trecut să păstreze jaloanele, acum multe nu le pot îndeplini.

„A fost o prostie să includem de la bun început, de exemplu, hidrogenul în PNRR. Nu era o tehnologie perfecționată nicăieri în lume și noi credeam că noi vom face ceva, un boom uriaș. Deci aia a fost o greșeală din start”, a adăugat el.

Ultimatum dat de Bolojan

Premierul a cerut ministerelor să grăbească investițiile pentru a nu bloca finanțarea europeană. Bolojan a anunțat că nu va accepta scuze și că răsounderea pentru eșec va fi una politică.

„Răspunderea pentru neîndeplinirea angajamentelor va fi de două categorii. Va fi răspundere politică pentru miniștri și secretarii de stat. Mă refer inclusiv la revocări din funcție în cazul în care România va pierde bani din PNRR. În cazul directorilor și personalului din administrație, nu este cazul să mai vedem că încasează spor de fonduri europene dacă țara noastră pierde bani”, a declarat Bolojan.

