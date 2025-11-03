Europa cere României să-și protejeze minorii pe internet

Ministerul Digitalizării a atras atenția luni Camerei Deputaților, for decizional, despre riscurile juridice ce ar putea apărea în urma adoptării a două proiecte de legi care impun reglementări suplimentare față de legislația europeană, riscând să deschidă o procedură de infringement pentru România. Cele două legi, care vizează protecția minorilor online și majoratul digital, au fost deja aprobate de Senat și sunt în dezbatere în Camera Deputaților.

Unul dintre proiectele vizate, PL-x nr. 385/2025, se referă la protecția minorilor sub 18 ani în fața conținutului nociv pe platformele online. Potrivit acestuia, marile platforme precum Facebook, TikTok sau YouTube ar trebui să implementeze un mecanism verificabil de vârstă pentru toți utilizatorii, în scopul de a restricționa accesul minorilor la materialele nocive. Acestea sunt definite ca orice conținut care instigă la violență, promovează comportamente autodistructive, conține nuditate, pornografie, sau tulburări de alimentație și idei suicidare. Platformele online care nu se conformează noilor reglementări riscă amenzi între 0,5% și 3% din cifra lor de afaceri anuală globală.

Al doilea proiect, PL-x nr. 356/2025, reglează accesul minorilor la servicii online, impunând ca aceștia să aibă acordul parental verificabil până la vârsta de 16 ani pentru a crea conturi și a utiliza platforme online. Ministerul Digitalizării susține că aceste reglementări depășesc obligațiile impuse de legislația europeană privind piața unică digitală și riscă să ducă la neconformități cu normele europene.

În ambele cazuri, Comisia Europeană a avertizat că aceste reglementări suplimentare nu respectă procedurile de notificare prevăzute de Directiva UE 2015/1535, care obligă statele membre să notifice proiectele de legi înainte de adoptare. Dacă aceste acte sunt adoptate fără respectarea procedurii, ele ar putea deveni inaplicabile și ar putea atrage o procedură de infringement din partea Comisiei Europene.

Proiectul legii majoratului online, adoptat deja de Senat, a stârnit critici din partea organizațiilor precum Asociația pentru Tehnologie și Internet (APTI) și autorităților precum ANCOM, care susțin că noile reguli impun o identificare online obligatorie pentru utilizatori pe platformele de socializare, ceea ce ar putea crea dificultăți tehnice și confuzii.

Ministerul Digitalizării a subliniat că adoptarea acestor legi fără notificare corespunzătoare ar putea duce la blocaje juridice, iar România riscă sancțiuni din partea Uniunii Europene.