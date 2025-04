Medicana Health Group, una dintre cele mai importante grupuri medicale turcești, va organiza pe 11 aprilie, la București, un eveniment gratuit pentru pacienții români. Tema evenimentului? „Tratamente de ultimă generație în chirurgie și oncologie”. Vor fi prezenți experți de renume internațional în domeniul chirurgiei și oncologiei care vor prezenta cele mai noi metode de tratament pentru afecțiuni cu incidență ridicată. Printre acestea: cancerul de prostată, cancerul mamar și cancerul pulmonar.

Speakeri și teme abordate:

Prof. Dr. Mehmet Cemil Uygur, expert internațional cu aproape 40 de ani de experiență în domeniul urologiei și oncologiei urologice, va prezenta tratamentul modern al cancerului de prostată, a doua cea mai frecventă formă de cancer la bărbații români. Acesta va explica atât opțiunile chirurgicale, precum chirurgia robotică urologică, cât și terapiile non-chirurgicale.

Prof. Dr. Fatih Ağalar, specialist în chirurgie generală, va vorbi despre noile aplicații ale chirurgiei robotice în tratamentul afecțiunilor și avantajele oferite pacienților, precum intervențiile minim invazive, recuperarea rapidă și reducerea durerii. De asemenea, va prezenta noile tehnici în chirurgia oncologică a sânului, care permit îndepărtarea eficientă a tumorilor mamare cu un impact minim asupra țesutului sănătos.

Prof. Dr. Nalan Babacan, specialist în oncologie medicală, va aborda în cadrul prezentării sale, cancerul pulmonar, principala cauză de mortalitate prin cancer în România. Aceasta va explica conceptul oncologiei de precizie, o abordare inovatoare ce crește rata de succes a tratamentului prin personalizarea acestuia în funcție de profilul genetic al tumorii pacientului.

În completarea prezentărilor medicale, Dr. Botagöz Berra Ağabey – Group Manager of Medical Second Opinion Department va oferi informații detaliate despre serviciile de tip second opinion și case management asigurate pacienților români.

„Acest eveniment reprezintă una dintre inițiativele prin care ne propunem să aducem mai aproape de pacienții din România experiența și competențele recunoscute la nivel global ale specialiștilor Medicana. Ne dorim să sprijinim pacienții să ia decizii informate pentru sănătatea lor, promovând cele mai bune practici din domeniul medical”, a declarat Reha Özkaya, Director General, Medicana Health Group.

Cu peste 5 milioane de pacienți anual, Medicana Health Group este un nume de referință în Europa, Orientul Mijlociu și Asia Centrală, fiind un brand recunoscut pe plan național și internațional pentru tratamentele inovatoare și tehnologiile de ultimă generație în oncologie.

Accesul pacienților la tratamente la standarde internaționale și expertiză multidisciplinară este asigurat de o echipă de peste 1.300 de specialiști cu performanțe și competențe remarcabile. Spitalele Medicana acoperă peste 85 de specialități medicale, printre domeniile sale de excelență fiind oncologia, chirurgia robotică, transplantul de organe și măduvă osoasă, neurochirurgia, genetica, chirurgia cardiovasculară, ortopedia, chirurgia plastică, chirurgia obezității și urologia.

Cancerul reprezintă a doua cauză de mortalitate în Uniunea Europeană, cu 1,3 milioane de decese în fiecare an. În România, sunt diagnosticate anual peste 95.000 de cazuri noi de cancer și au loc aproape 54.000 de decese. Se estimează că incidența cancerului va crește cu 6% până în anul 2035, cu 8,3% la bărbați și 3,3% la femei.