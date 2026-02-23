EXCLUSIV „Marea reformă” Romsilva. Doi liberali, puși să evalueze un coleg de partid. Care e rezultatul?

Pentru funcția de director al Romsilva candidează și Ionuț Sorin Banciu. El este președintele Consiliului de Administrație (CA), al companiei ESZ Prahova, potrivit site-ului companiei. Compania a fost implicată în scandalul apei potabile care a afectat la sfârșitul anului trecut o sută de mii de prahoveni.

Atunci, Consiliul de Administrație, condus de Ionuț Banciu, a decis că directorul companiei, Bogdan-Ştefan Chițescu, nu trebuie sancționat pentru tot scandalul din jurul Barajului Paltinu.

Banciu a fost susținut de PNL în funcția de vicepreședinte al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon (ANRMPSG).

El a fost și parlamentar de Brașov din partea PNL, dar și secretar de stat la Ministerul Apelor și Pădurilor.

Doi liberali, puși să-l evalueze pe Banciu la Romsilva

Doar că din comisia care evaluează dosarele candidaților fac parte doi PNL-iști în Consiliul de Administrație al Romsilva. Practic, ei își evaluează propriul coleg de partid. Vorbim aici de Ion Chisăliță, fostul primar liberal al orașului Moldova Nouă și Corneliu Mugurel Cozmanciuc, fost parlamentar liberal și fost secretar de stat la Ministerul Mediului în timpul Guvernului Ponta.

Corneliu Cozmanciuc a fost achitat definitiv în 2023 de Înalta Curte (ÎCCJ), fiind acuzat de infracţiuni de trafic de influenţă, într-un dosar în care, susțineau procurorii DNA, a cerut de la un om de afaceri suma de 500.000 lei pentru a interveni pe lângă ministrul Mediului în vederea numirii unei persoane în funcţia de director general al Administraţiei Naţionale „Apele Române”.

Concursul este organizat de CA-ul Regiei, însă acesta este monitorizat de un inspector al Agenției pentru Monitorizare și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP). Supe-agenția este condusă de Anișoara Ulcelușe-Pîrvan, numită în luna octombrie a anului trecut de Ilie Bolojan.

Expunerea politică, criteriu de selecție al conducerii Romsilva

Unul dintre criteriile de selecție este „expunerea politică”, potrivit Planului de Selecție de pe site-ul Romsilva. Criteriul are o pondere de 0,10.

Potrivit criteriilor de profil al directorului general Romsilva, la capitolul „expunere politică” se acordă un punctaj de la 1 (minim) la 5 (maxim), astfel:

1 pentru candidatul care are o funcție de conducere în cadrul unei formațiuni politice.

3 pentru candidatul care este membru în cadrul unei formațiuni politice.

5 pentru candidatul care nu este membru în cadrul niciunei formațiuni politice.

Cei opt candidați trebuie să aibă minim 15 ani vechime în silvicultură, dintre care 7 ani vechime în funcții de conducere, potrivit legislației în vigoare.

Doar că Ministrul Mediului va cere ca în analiza criteriilor să fie analizate toate informațiile despre candidați, nu doar cele oferite de aceștia în dosarul de candidatură.

După ce vor fi evaluați în funcție de criteriile de selecție, vor rămâne pe lista scurtă cinci candidați care vor trece mai departe la proba interviurilor.

Potrivit Ministerului Mediului, vinerea viitoare va fi publicată lista scurtă, iar până pe 16 martie, candidații selectați trebuie să depună declarațiile de intenție.

Cine sunt cei opt candidați care râvnesc la șefia Regiei

Pe lângă Ionuț Banciu, în funcția de director Romsilva s-au mai înscris:

Adrian Baban, fost președinte al CA-ului Romsilva între 2016-2018 și fost consilier al directorului general Romsilva în perioada 2023-2025.

Remus Petrușe, de profesie inginer silvic, el a fost responsabil cu fondul forestier la Ocolul Silvic Valea Pianului RA, între 2004 și 2006. În 2020, Petrușe a fost responsabil cu paza și protecția la Ocolul Silvic Sebeș din cadrul Romsilva.

Octavian Anghel, actual director al fondului forestier din cadrul Romsilva, fost șef de ocol timp la Ocolul Silvic Doftana, Ocolul Silvic Ploiești și Ocolul Silvic Sinaia.

Nicolae Mugurel Ghinescu, actual șef al Ocolului Silvic București, angajat al Romsilva din 1996.

Cristian Sorin Nicolicioiu, actual director al Direcției Silvice Mehedinți și fost șef al Ocolului Silvic Strehaia.

Cezar Tulbure, fost şef de birou la paza şi protecţia pădurilor în Direcţia Silvică Suceava.

Vișan Jean, actualul director general al Romsilva.

Dispută Buzioianu-Romsilva

Diana Buzoianu duce o adevărată luptă cu conducerea Romsilva. În luna noiembrie 2025, ministra mediului a anunțat că, în urma raportului de control, Romsilva îl va acționa în instanță pe fostul director al companiei Teodor Țigan, pentru că și-ar fi acordat ilegal un bonus de pensionare de 100.000 de euro.

Mai mult, Diana Buzoianu s-a declarat nemulțumită de noua conducere a Consiliului de Administrație al Romsilva.

„Nu o să ascund că nu sunt mulţumită de rezultat şi am spus şi o voi mai spune şi mai departe: legea e făcută azi să fii notar în calitate de ministru, iar concursul pentru CA-ul Romsilva nu şi-a atins scopul de a atrage cei mai profesionişti oameni pentru toate posturile”.

Ulterior, AMEPIP a transmis că procesul de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al Romsilva a fost organizat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, fiind evaluaţi candidaţii înscrişi pe trei posturi din totalul de cinci.